T24 LogoT24 Logo

Celal Başlangıç

baslangiccelal@gmail.com

28 Ekim 2014

İktidarın 'ast aklı' Kobanê'nin 'üst aklı'na yenildi

'PYD'den daha üst bir akıl var' demesi aslında bir yenilmişliğin ifadesi

 

'PYD'den daha üst bir akıl var' demesi aslında bir yenilmişliğin ifadesi. Evet PYD'de üst bir akıl var ama bu adalete, özgürlüğe, 'gelecek güzel günlere' inananların "üst aklı".

Çok istedi ama bir türlü düşüremedi Kobanê'yi.

Rojava'nın iradesini teslim alamadı.

Siyasi ve ideolojik önderliğini boşa çıkaramadı PYD'nin.

YPG'nin terörist olduğuna kimseyi  inandıramadı.

"Esed rejimiyle işbirliği yapıyor" dedi de...

PYD lideri Salih Müslüm'n verdiği yanıtın altında kaldı:

"Siz Esad'la kebap, lahmacun yerken biz Suriye zindanlarında işkence görüyorduk!"

Çok şaşırdı bu kadar direnmesine  Kobanelilerin.

"Düştü, düşüyor" demişti, yalancı çıktı bir kez  daha.

Sonunda bir sebep buldu yanılmasına:

"PYD'den daha üst bir akıl var." 

Ha şunu bileydin. Evet, evet, var.

Allah için de var, kul için de var!

Bildiğin gibi değil ama, var.

Bir "üst akıl" olduğunu anlamışsın da, kaynağını pek görememişsin.

Belli ki "aklın üstünde" buzağı arıyorsun.

Oysa hiç gerek yok. Sebebini bulmak çok kolay o "üst aklın."

Ne komplo teorisine ne de teorinin komplosuna ihtayaç var.

Halkına inanlara özgüdür o "üst akıl"; adalete, özgürlüğe, eşitliğe, "gelecek güzen günlere" inananlara özgüdür.

Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Çeçeniyle insanların bir arada yaşayabilecekleri bir ülke kurmayı hayal edenlerde vardır o "üst akıl."

"Tek millet, tek devlet, tek dil, tek din, tek mezhep, tek ırk" diye diye "teklemeden" siyaset yapabilenlerde olur o "üst akıl."

Üst akıl, anayasasına "Din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının olmadığı, eşit ve ekolojik bir toplumda adalet, özgürlük ve demokrasinin tesisi için (...) bizler demokratik özerk bölgelerin halkları; Kürtler, Araplar, Süryaniler (Asuri ve Arami), Türkmenler ve Çeçenler olarak bu sözleşmeyi kabul ediyoruz" diye başlayabilmektir.

Herkesi farklılıklarıyla kabul edenler, tüm  renkleri zenginliği sayanlar, farklı olanı tektipleştirmeyenler, ötekileştirmeyenler "üst akıllı" olabilir ancak.

Beşyüz yıldır iki, yüz yıldır dört parçaya bölünmüş bir  halkın varolma savaşını bütün bölge egemenlerine ve emperyalist güçlere karşı sürdürebilme direncidir "üst akıl."

Bunca yıllık ret, inkar ve asimilasyon politikalarına rağmen dilini, kültürünü, mevcudiyetini ayakta tutma becerisidir "üst akıl."

Bir zamanlar "Norşin"in Türkleştirilmesine karşı çıkar görünüp bugün Kobane'yi "Ayn El Arap"laştırma sahtekarlığına düşmemektir "üst akıl."

Bir devrimin lideri olsa da, ülkesine saldırı varken çocuğuna "sakat raporu" almayıp, cepheden gelen cenazesini toprağa verenlere aittir o "üst akıl."

Üst akıl genellikle; çocuğuna bir vakıf kurup Kobanê Belediyesi'nin, Rojova özerkliğinin kamu mallarını yağmalamayanlarda görülür.

Rant peşinde koşmayanlara, kupon arazi emlakçılığı yapmayanlara özgüdür o "üst akıl."

Sıfırlanacak haksız serveti olmayanların hakkıdır "üst akıl."

Denizde "gemicikler", sahilde "villacıklar" peşinde koşmak  yerine, taş taş üstünde kalmayan ülkesinin insanlarını yarının dünyasında eşit ve özgür bireyler olarak var etme savaşıdır  "üst akıl."

IŞİD vahşetine karşı bedenini bombaya dönüştüren Arjin Soran'ın cesaretidir "üst akıl."

Deniz Gezmiş'lerin avukatı Niyazi Ağırnaslı'nın torunu bir sosyolog olarak ülkesinin en seçkin üniversitesinden çıkıp, Kobane'de YPG saflarında ölümüne gerilla olma kahramanlığıdır o "üst akıl."

Soykırıma uğrayan devrimci Ermeniler adına Paramaz'ı, bu topraklarda kıyıma uğrayan bütün halklardan biri olarak Kızılbaş'ı kendine ad olarak seçip onları Kobanê'ye götürmekti bir başka "üst akıl."

Sadece Deniz Gezmişler'in Mahir Çayan'ların, İbrahim Kaypakkaya'ların değil, Türkiye'nin ilk koministlerinden Mustafa Suphi'nin Suphi'sini, Ethem Nejat'ın Nejat'ını almaktan gelir o "üst akıl."

Hani; Marks'ını, Engels'ini, Lenin'ini, Che'sini, Castro'sunu ve daha nicelerini saymayayım ki karışmasın o "alt aklın."

Yani tam da anlayamadın "üst aklı."

Aslında, kendini kurnaz, alemi sersem sananların "aşağılık akıl kompleksi"ne kapılmasını sağlamaktır "üst akıl".

İşte bu yüzden kendini "mutlak iktidar" gören despotların "ast aklı", tarih boyunca eşitlik, adalet ve özgürlük isteyenlerin "üst aklı"na hep yenilmiştir.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

celal başlangıçrojavaışidkobanetürkiyepydsalih müslimtayyip erdoğanbeşar esedüst akıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

Yazarın Diğer Yazıları

Saray’ın inadına karşı ‘İnadına HDP’

7 Haziran’dan sonra parti binaları 400’e yakın ırkçı-şoven saldırıya uğrayan HDP, olanaklarının çok ötesinde bir kampanya yürüttü

Yap, yap! Zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin!

Üç gün sonra milyonların hesap soracağı 1 Kasım sandığı var! Ama yap, yap! Son bir çaresizliğin tetiklediği cinnetinle sen yine de yap!

Sınır ötesinden son anket: AKP yüzde 40'ın altında

Erbil merkezli Kurd Tek'in anketine göre CHP ve HDP oyları yükseliyor, MHP ve AKP oyları düşüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24