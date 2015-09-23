'Hunileri takın, beni Reis yapın!'

Yazıda geçen bütün milli ve yerel delilikler tamamen hayalidir, gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur

Bize Her Gün Bayram Cemahiriyesi'nin değerli vatandaşları, benim milli ve yerel halkım;

Şükürler olsun ki; tek devletimizde, tek vatanımızda, tek bayrağımızın gölgesinde, tek dinimizin, tek mezhebimizin, tek dilimizin sayesinde, tek milli ve yerel Reislik sistemine kendiliğinden geçme hazırlıkları son aşamaya gelmiştir..

Önümüzdeki Kasım'da usulen yapılacak seçimlere kadar uygulanacak taktikler, çılgın projeler ile ondan sonraki 2023 hatta 2071 yıllarına kadar gerçekleştirilecek icraatları size bildirmeyi milli ve yerel bir görev sayarım.

Öncelikle bütün vilayetimizin en az bir tane Organize Bayrak Sanayi Siteleri kurulacaktır.

Ay ve yıldız kırpma atölyelerinin hizmete girmediği tek bir ilçe, tek bir mahalle kalmayacaktır.

Seçimlere kadar her gün 100 kilometre uzunlunda duble, milli ve yerel dille söyleyecek olursak, çift en bayrak toplarının toplu açılış törenleri yapılacaktır.

Bu bayrakları taşıyacak gençlere de müjdemiz var elbette.

Yakında fes giymemiş tek bir Osmanlı Bucakları üyesi gencimiz kalmayacaktır.

Ama öncesinde, feslerin boşlukta kalmaması için acilen üst uzuv çalışmasına başlanacak ve "fes takılacak tek tip kafa imalathaneleri" süratle devreye sokulacaktır.

Milli ve yerel vatandaşlarımıza hizmet aşkıyla çalışacağız.

Her gün devlet şehitliklerinin toplu açılış törenlerini icra edeceğiz.

Buna paralel olarak da terörist şehitliklerinin toplu yıkılış törenlerini ihmal etmeyeceğiz.

Aile bir cemiyetin milli ve yerel tuğlasıdır. Ailelerin mutluluğunu arttırmak bizim en kutsal görevimizdir. Bu nedenle ailelerin mutlu olması için "Her Evden Bir Şehit" kampanyası yapacağız.

Eski Memleketin "Ne Mutlu Cemahiriyeliyim diyene" sözünü, Yeni Memlekette "Ne Mutlu Şehit Ailesiyim" diye değiştireceğiz.

Elbette bu hizmetlerimizin bütün vatandaşlarım tarafından duyulması için dünyanın hiç bir yerinde olmadığı kadar özgür olan basınımızın ve sosyal medyamızın özgürlüklerine özgürlük katacağız.

Bu hizmetimizin ilk adımı olarak Twitter, Facebook, Youtube gibi gayri milli ve yabancı sosyal medya mecralarına erişim lağvedilecek.

Yerlerine; güvercinle haberleşme, kulaktan kulağa, dedikodu gibi milli sosyal medya mecraları geliştirecek. Yerel sosyal ağı tercih eden vatandaşlarımız da Kızılderili yerlilerinin dumanla haberleşme yöntemini kesintisiz olarak kullanabilecektir.

Terörist paralellerin televizyon yayınlarını engellemek için bütün televizyon kanalları birbirine paralel olarak bağlanacak, dileyen kendi kanalının logosunu kullanacaktır.

Sistem dışında kalmak için direnen televizyon kanalları ya TMSF (Taraftarlarıma Medya Sağlama Fonu)'na düşürülerek "Reis'in, yani benim, Şems'leri"nden birine verilecek ya da RTÜK ( Reise Tapmayanları Ürkütme Kurulu) tarafından "Milli ve Yerel Televizyonlar Paralel Yayın Ağı"na bağlanma cezasına çarptırılacaktır.

Yandaş medyamızı daha milli, daha yerel ve yalaka kılmak için bütün önlemler alınacaktır.

Her yıl basında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı'nda "En Yalancı Muhabir", "En İpe Sapa Gelmez Paralel Örgütlenmesi Haberi Yazan Gazeteci", "Önüne geleni PKK'li Göstermek İçin En İyi Fotomontaj Yapan Karaktersiz Görsel Yönetmen", "En Basit Trafik Kazası Haberinden 'FETÖ Terör Örgütü' Başlığı ve Spotu Çıkartabilen En Aşağılık Editör", "Yaptığı Hayali Söyleşilerle KCK Başkanlık Konseyi Üyelerini Bile 'İtirafçı Sanık' Gibi Gösterebilecek Kadar Şerefsizleşebilen Röportajcı" ödülleri verilecektir.

Ayrıca her 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde genç yalaka gazetecileri özendirmek ve yıkama, yağlama becerilerini geliştirmek amacıyla "Lolipop Şekeri Yalama", "Dondurmayı Ağızda Eriterek Yutma", "Elma Şekerini Isırmadan Bitirme" atölyeleri düzenlenecektir.

İthal milli milletvekili yerine, kendi milli ve yerel milletvekillerimizi yetiştirmek için en kısa zamanda "Kendi Türkeş'ini Kendin Yetiştir" kampanyasını başlatacağız.

Özellikle partimizin gençlerini; biat etmeyen gazeteleri basma, gazetecileri dövme, yazarların hanelerine tecavüz etme konusunda uzmanlaştırdıktan sonra milli ve yerel milletvekili olarak parlamentoya taşıyacağız.

Eski Memleketin vesayet rejimleri tarafından kaldırılan "Yerli Mallar Haftası"nı Yeni Memlekette "Milli ve Yerel Mallar Haftası" olarak ihdas edeceğiz.

Cizire, Lice, Fargin, Gever, Girge Amo gibi gayri milli ve yabancı özerkliklerin ilan edildiği yerleşimleri, kentsel dönüşüm kapsamına alarak TOKİ (Tüm Ormanları Katletme İdaresi)'nin dikeceği apartmanlarla buraları milli ve yerel rant alanımızın sınırlarına dahil edeceğiz.

Buralarda yaşayan gayri milli ve yabancıların yerine komşumuz Suriye'den gelen milli ve yerel unsurları yerleştireceğiz.

Partimize oy vermeyen yabancıların bulunduğu yerlerdeki sandıkları millileştirerek bize oy verecek yerel seçmenlerin olduğu bölgelere taşıyacağız.

"Pensilvanya Paraleli"ne karşı yerel ve milli paraleller üretmek de öncelikli hedefimiz olacaktır.

Hususiyetle anaokulu, ilkokul, lise ve hatta üniversite görünümündeki paralel terör örgütünün "dershane hücreleri" bütün polis birimlerince, yaptığım toplu açılışlar gibi, toplu şekilde basılacaktır.

Anaokullarına yapılacak "Inga" kod adlı "Paralel Beşik" operasyonlarında ele geçirilecek oyuncak, yalancı meme, çocuk bezi gibi ağır silahlara el konulacaktır.

Sınırötesindeki Kandil'den gayri milli ve yabancı teröristlerin yerine kendi millilerimizi ve yerellerimizi yaratmak için, bütün muhaliflerimize "terör örgütü üyesi", "terör destekçisi" yaftası yapıştıracağız.

Kökü dışarıda Kobane, Afrin, Cezire kantonlarına karşı İdlip, Azez ve Cerablus'ta kendi milli ve yerel kantonlarımızı ilan edeceğiz.

Yeni dış politikamızda Irak, Suriye, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi gayri milli ve yabancı komşulara yer verilmeyecek. Sıfır Sorun Politikası izlenecek milli ve yerel komşularımız olarak DEAŞ, El Nusra, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile "Stratejik Derinlik"te ilişkiler kurulacaktır.

Gayri milli ve yabancı olan Cumhurreisliği rejimi kaldırılacak, yerine milli ve yerli olan direk Reislik sistemi getirilecektir.

Bununla birlikte 'Cumuhurreisi'ne hakaret" suçunun yerini "milli ve yerel Reis'e hakaret" suçu alacaktır.

O saz çalan, türkü bar şarkıcısına benzeyen çocuğun "Sana gazoz açtırmayacağız, sana gazoz açtırmayacağız, sana gazoz açtırmayacağız" sözleri de hiç umurumda değil.

Neymiş?

Seni Reis yaptırmayacağız,

Seni Reis yaptırmayacağız,

Seni Reis yaptırmayacağızmış...

And olsun ki bu milli ve yerel olmayanlara karşı seçim sonuçlarını bile beklemeden;

Ben kendimi Reis yaptıracağım,

Ben kendimi Reis yaptıracağım,

Ben kendimi Reis yaptıracağım...

Milili birlik ve yerel beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde bir elimizde Kitap, bir elimizde bayrak var ama yetmez.

Neremiz açık kaldı?

Başımız, başımıııız.

Bize Her Gün Bayram Cemahiriyesi'nin milli ve yerel şapkası nedir?

Huni, Huniiii!

Haydi Bismillah. Kitap bir elimizde, bayrak öbür elimizde, huniler başımızda, durmak yok yola devam.

Benim ne demek istediğimi anladınız değil mi!

Hunileri takın, beni Reis yapın!

Görseldeki karikatür Yiğit Özgür'e aittir