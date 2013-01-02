T24 LogoT24 Logo

Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

02 Ocak 2013

Roboski'de hayat gerçek, gelecek plastik

Gidişin zorlu olduğu coğrafyanın adı Roboski ya da değiştirilen adı ile Gülyazı. Uzaklığından , yolların zorluğundan değil

Gidişin zorlu olduğu coğrafyanın adı Roboski ya da değiştirilen adı ile Gülyazı. Uzaklığından, yolların zorluğundan değil.

Polis- özel tim ve jandarmanın 8 noktadaki kimlik kontrolünden anlıyoruz bir iç ülkeye gitmenin ne demek olduğunu. Kontrollerden birinde kimlik olarak ehliyetini veren bir kadına “kasaptan mı aldın” diyen sivil polisin sesindeki emir  ve tacizkar  ton hissettiriyor Roboski’ye çıkan yolun tehdidini.  

Devletin güvenlikçi  yüzü hiç değişmemiş gibi. Dikenli tellerle çevrilmiş askeri merkezler, sık sık karşınıza çıkan kontrol noktaları. “Güvenliğiniz için kontrol” uyarı levhalarının tonu daha da sınıra yaklaştıkça sertleşiyor.

Çocuk ve genç 34 insanın katledildiği Uludere-Roboski ‘ye 365 gün sonra gidişte ne ile karşılaşılacağının tedirginliği üzerinizde. İktidarın suçlayıcı, kriminalize ve terörize edici dili hep kulağınızda. Yalnızlaştırmak ve hesap vermemek için atılan on bin takladan defalarca darbe alan bir köy.  

Roboski/Gülyazı 365 gün sonra daha Kürt.

Yıldönümünde çocuklarını ya da yakınlarını kaybeden kadınların siyahlara bürünmüş giysilerinin yanı sıra diğer ziyaretçilerin kıyafetleri buram buram kimlik kokuyor. Erkekler şal-u şepik giyerken kadınların sırtında fistanları.

Bir kadın ve bir genç kız ; Cemal Encü’nün annesi ve kızkardeşi mezarlığın başından hiç kalkmıyor. Kadın yavaş ve şefkatlice mezarın kenar taşlarını okşuyor çocuğunun adını anarak. Uzun sürüyor bu sahne. Çok özlüyor belli ki.

Mezarlıklar rengarenk... Çiçeklerle dolu.  Ama  plastik. Bir küçük tenekeye dikilen canlı çiçek ise ölmeye yüz tutmuş. Roboski ‘de hayat gerçek gelecek ise plastik diye düşündüm. Mezarlıkların yüzünün dönük olduğu dağ Irak’a sınır. O dağ ki bombaların karları erittiği, beyazın kırmızı lekelendiği, ellerin ayakların sahibini aradığı yer. Göz görür, yürek işitir, canlı bir hafıza olarak hatırlatır ne olduğunu.  Geleceğin sahte olduğu ölüm kadar gerçek.

Siyahlara bürünen kadınlar her  perşembe buluşuyor  mezarlıkta. Ellerinden hiç bırakmıyorlar çerçeveli resimleri. Dönüp dönüp bakıyorlar uzun uzun  fotoğraflara. Belli ki kaybettiklerinin yüzlerini mıh gibi çakıyorlar hafızalarına. Sanki  unutmak en büyük acı.

Mezarlıkta ve köy meydanındaki konuşmalar ağırlıklı olarak Kürtçe yapılıyor. Ağıtlar hep uçakların bombaladığı 34 kişi üzerine. Sözlü geleneğin taşıyıcısı kadın ve erkek dengbejler katliamı anlatıyor doğaçlama. Belli ki taşınacak gelecek kuşaklara. Halepçe’ye benzetiliyor ölümleri.  O kadar zalimce ve yok etmeye dönük. Onlar da anlatıyor zaten 5 yaşındaki çocukların bile nasıl öfke ile yorum yaptıklarını.

Kalanlar öncesi ve sonrası diye tarif ediyor hayatlarını. “8’inci sınıfta  arkadaşlarımı kaybettim, gitmek istemiyorum,  nasıl okuyabilirim artık” diye okulu terk eden genç kızlarla karşılaştım. Dağa çıkışlar artmış; “en masum halimizle bile öldürlüyoruz” gerekçesi ile.

“Kader demiyoruz” diyorlar. Sadece Kürt olduğumuz için bunlar başımıza geldi. Batı ile ilişkileri zayıflamış. Mevsimlik iş için artık Batı illerini tercih etmiyorlar. Güvende hissetmiyorlar kendilerini. O yüzden daha çok Erbil, Dohuk ya da Süleymani ‘ye gidiyorlar. Olay sonrası köye göç edenlere de rastladım.  

Roboski , 92-93 arası köy yakma ve boşaltmalardan sonra iki mahallenin daha eklenmesiyle genişlemiş bir köy. Korucu köyü. Olay sonrası bırakanlar olsa da en yoksullar arasında koruculuğa devam edenler var.

Anmalar için son iki günde gelen ziyaretçi sayısı 6-7 bini geçmiş.  

Şişli Belediyesine ait bir otobüs  de oradaydı., CHP’li bazı vekiller de...   Kürdi  İslamcı Azad hareketinden isimler de ziyaretçiler arasındaydı. Hatta köy meydanına kurulan serbest kürsü de onlar da söz aldılar. Mazlum-Der’in etkin olduğunu söyleyebilirim.  Konuştuğum bazı kişiler  Hizbullah-Mustazaf-Der –Hüda-Par  ilişki zincirinden bazı kişilerin de olduğunu söyledi.  BDP her ne kadar çok sayıda milletvekiliyle katılsa da siyasi ağırlığını koymak istememiş gibiydi.  Kemal Burkay’ın partisi HAK-PAR ‘dan temsilcinin katılmaması ise not edilmesi gereken bir diğer siyasi izlenim.

Dağların başı karlı olsa da derin bir vadiye kurulmuş Roboski güneşliydi anmaların olduğu gün. Bedenler değil ruhlar üşüyordu zamanın hoyratça gerçeği gizlemesine duyulan tepki ile.  Dindar kimliğin bile örtemediği  iç isyan siyah renk gibi görünür, ama umut mezarlardaki plastik çiçekler kadar plastik.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

candan yıldızroboskiuludere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Yazarın Diğer Yazıları

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24