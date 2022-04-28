HDP’li Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e ait dijital materyaller neden babasına 4 günde teslim edildi?

HDP İzmir İl Basını silahla basarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına 29 Nisan’da devam edilecek.

İddianameye göre, eski Sağlık Bakanlığı çalışanı Onur Gencer'in herhangi bir örgüt bağı yok. Gencer cinayeti tek başına işledi.

17 Haziran 2021'te Onur Gencer'in HDP İzmir il binasına girişi ile Deniz Poyraz'ı öldürüşü arasında geçen süre sadece 4 dakika.

İddianameye göre sanık Onur Gencer olay yerine; saat 10:52'de 35 T 6398 plakalı ticari taksi ile gelerek Tezol İşhanı'na giriş yaptı. Saat 10:56'de de Deniz Poyraz'ın vurulmuş fotoğrafını "Leş 1" ibaresi ile Whatsapp-Durum bölümünde paylaştı. Cinayet öncesi kıyafetlerini değiştirdi.

İddianamede Gencer'in cinayette kullandığı silahın balistik bir kaydı yok. İddiaya göre Ruger marka silahı baskın ve cinayetten bir hafta önce 3 bin 500 liraya av malzemeleri satan bir dükkândan aldı.

Tanık ifadelerine göre Onur Gencer saldırıdan önce HDP il binası için önceden defalarca keşif yaptı. Aynı iş hanında bulunan İngilizce kursa kayıt yaptırmak için gitti. 29.01.2021 tarihinde kursa gelerek seviye tespit sınavına girdi ama kayıt yaptırmadı.

İddianameden Onur Gencer'in sık sık taksi kullandığı anlaşılıyor. Dönerciye bile taksi ile gittiği, taksiciyi dönercide yarım saat beklettiği ifadelerde yer alıyor.

Gencer, olay öncesi Sağlık Bakanlığı'nda Acil Tıp Teknisyeni kadrosunda çalışıyordu. Tanık ifadelerinden anlaşılıyor ki sık sık atış poligonuna gidiyor. Yine iddianameye göre poligonda doldurduğu formda doğum tarih ve imzaları farklı. Bu formlar düzenli olarak emniyete gidiyor ama kimsenin dikkatini çekmiyor.

Onur Gencer'in poligon dışında sık sık gittiği yerlerden biri de İzmir İl Özel İdaresi'ne ait, Kaya Grubu'na kiralanan Kaya Termal Otel.

Gencer 29 Nisan’da İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Davanın avukatları mahkemenin yargılamayı bir an önce bitirmek istediğini, bugüne kadar onlarca talepte bulunduklarını ama hiçbirinin kabul edilmediğini belirterek yarın şu sorulara yanıt arayacaklarını söyledi:

- Dijital materyaller şüpheli ya da sanığa yıllar sonra teslim edilirken Onur Gencer’in evinde bulunan dijital materyal ve kullandığı cep telefonu neden 4 gün sonra babasına teslim edildi?

- Gencer’in cep telefonunda 950 kişi kaydının ve binlerce fotoğrafın olduğu iddia ediliyor, neden sadece dosyada üç Whatsapp yazışması ve az sayıda fotoğraf bulunuyor?

- Dijital materyallerin kopyaları ya da imajları hangi koşullarda alındı?

- İddianamedeki materyaller neden eksik, Gencer’in ifadesinde sözü ettiği havlu materyaller arasında neden yok, başka materyaller de eksik mi?

- Yapılan HTS incelemesinde saldırganın çeşitli tarihlerde 27 kez İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde kim/kimleri aradı.

- Emniyet ses kayıtlarının olmadığını söylese de sanık Gencer'in saldırıyı gerçekleştireceği hafta boyunca İl Emniyet Müdürlüğü'nü araması ile ilgili araştırma neden derinleştirilmiyor?

- Saldırgan Gencer, gözaltında olduğu saatlerde Instagram paylaşımları nasıl ve kim/kimler tarafından silindi? -Sanıktan elde edilen dijital materyalleri mahkeme neden bulamıyor?

-Soruşturma sürecinde sanığın ilişkileri neden araştırılmıyor? - Termal otelle ilgili Gencer’in otelin müştemilatında kaldığı iddiası neden araştırılmıyor?