Göçmek isteyenlere duyurumuzdur!

Zengin ülkelerin sınır duvarlarını daha da yükseltmesi global krizin alamet-i farikası gibidir.“Pardon kriz nedeniyle kapımızın aralığı daraldı” türünden yasalar, hak gaspları, ulusal kibir artıkça artar.Ama “emek göçsüz” de yapamaz. O yüzden kapıları tam kapatmazlar.Avustralya Federal Göç Bakanlığı da bu kıtaya girişi zorlaştıracak bir karara imza attı.Şimdiye kadar 400 çeşit meslek üzerinden “General Skilled Migration-Meslek Sahibi Vize” almak isteyenler, artık 181 çesit meslek listesi üzerinden başvuru yapabilecek. Yani bu ülkeye “meslek sahibi vize” alarak gelmek isteyenlerin işi bugün daha zor.Federal Göç Bakanlığı’nın hazırladığı “ ihtiyaç duyulan meslek listesi “ 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önce başvurusunu yapanlar ise yeni listeden etkilenmeyecek.Peki hangi alanlarda çalışanlar daha şanslı kimler daha şansız?Kuaför ya da aşçı iseniz kapılar artık size kapalı.Doktor, mühendis, inşaatçı iseniz “hoşgelenler” kategorisindesiniz, şanslılardansınız.Bakanlığın açıklamasına göre yeni liste ekonominin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Artık arza göre değil talebe göre meslek sahibi göçmen alınacak.Uluslararası öğrenciler de karardan dolaylı etkilenecekBu kıtanın international öğrenci cenneti olduğunu daha önce yazmıştım. Yılda 20 milyar dolarlık bir pazardan söz ediliyor. Bu kararın yurtdışından gelen öğrencileri ürkütmesinden de endişe ediliyor. Çünkü buraya İngilizce eğitimi için gelen öğrenciler isterlerse açıköğretim misali okullarda aşçılık ya da kuaförlük eğitimi alıp, iş bulup oturum hakkı kazanabiliyor. Bu konuda uyanmış görünen Federal Hükümet, bu meslekleri basamak olarak kullananlara “dur!” demiş oluyor. Diğer yandan ise kaz gelecek yerden tavuğu esirgemek istemedikleri için Federal Göç Bakanlığı “ ihtiyacımız olduğu alanlarda yüksek meslek sahibi öğrencileri kabul etmeye devam edeceğiz” diyor.Ama yüksek meslek kategorisinde artık aşçılık ve kuaförlük yok. Ekmek teknesinin niteliği artık daha yüksek.Göçmen ülkesi Avustralya’ya gelmek isteyenlerin “ihtiyaç duyulan meslekler” listesini mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. Bu liste heryıl yenilecek. Kişi başına gelirin yüksek olduğu bu kıta artık, “piyasa aklının” belirlediği mesleklere yeşil ışık yakıyor.Yeni geçerli meslekler listesi işverenlerin sponsorluk yoluyla yurtdışından geçici olarak getirdikleri elemanları kapsamıyor.Not: Federal Göç Bakanlığı’nın yeni hazırladığı liste şöyledir: