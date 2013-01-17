T24 LogoT24 Logo

Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

17 Ocak 2013

Barış gazeteciliği mümkün mü?

\'Savaşta ilk kayıp hakikattir\' sözünü hatırladığımız çok durum yaşandı bu topraklarda. Ancak sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil

Bol sıfatlı, ayrımcı ve ırkçı bir dil kullandı;  son 30 yıllık “çatışma, savaş ya da düşük yoğunluklu savaş” sürecinin birebir tanığı ve tarih oluşturucusu anaakım medya. 

Şimdi yumurta küfesi taşımanın görece hafifleştirildiği süreçte;  görüşme sürecinde, çoktandır unutulan, sosyal dokunun ağır hasar görmesine yol açan “dil” konusunda ihtimam ve hassasiyet çağrıları çokça yapılıyor; bedeli işten atılma, hapis, tehdit, ülkeden çıkmak zorunda kalma, kaçırılma ve ölüm olan savaş karşıtı gazetecilik için. 
Doğan Yayın Holding patronu Aydın Doğan“hassasiyet” çağrısına yanıt verenlerden. Medya kuruluşları arasında yer alan gazetelerinin genel yayın yönetmenlerine yazdığı mektupta “barış dilini korumaya özen” vurgusu yaptı. 
“Savaşta ilk kayıp hakikattir” sözünü hatırladığımız çok durum yaşandı bu topraklarda. Ancak sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Bağımsız İletişim Ağı( BİA)’nın AKP’nin 10 yıllık ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili icraatlarının da bir anlamda fotoğrafını sunan "İfade Özgürlüğü ’nün On Yılı/2001-2011" kitabından bir alıntı,  bugüne bir iz düşüm. Kore Savaşı’nı izleyen United Press muhabiri Robert Miller anlatıyor: “Pek çoğumuz gönderdiğimiz haberlerin yalan olduğunu biliyorduk ama sorumlu askeri karargâhların yaptıkları resmi açıklamaları yazmak zorundaydık.”
Çok yakın zamana dair bir örnek de Sri Lanka’dan. İsyancı örgüt Tamiller ile ilgili araştırmalarından dolayı devlet tehdidi ile ülkesini terk etmek zorunda kalan Rohitha Basthana’nın söyledikleri de “barış gazeteciliği” ile ilgili önemli bir deneyim aktarıyor: "Devletle isyancılar konuştuğunda tartışmalar bir düzlemde başlamış demektir. Ama başka bir düzlem daha olmalı, halkın halkla konuştuğu bir düzlem. Medya doğrudan halklar arasında, yani yükseklerde değil, tabanda böyle bir tartışma platformu açabilir."(BBC Türkçe Servisi/Mahmut Hamsici) 
Barış gazeteciliği gibi sonradan tercihen edinilen bir sıfat yerine “gerçeğin gazeteciliği”ni  savunmak zor. Bu topraklarda da zor. Hâlâ “Kandil”, “İmralı” kodları ile konuşuluyor. Ya da süreç “PKK’ya silah bıraktırmaya, teröre son vermeye yönelik görüşme ya da diyalog”  olarak ihtiyatlı ve algı yöneten bir dil ile tanımlanıyor. 
Sadece son 40 yılda değil, 2012’de de 165 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü Türkiye’de;  egemen, güçlüden yana, eril, militarist, milliyetçi ve nefret taşıyan haber dilinin doğrudan ya da dolaylı payı çok “savaş gazeteciliğinde”. 
“Türkiye Türklerindir” sloganı hala durmuyor mu bir gazetenin logosunda. 
Barış Gazeteciliği kavramının mimarı bilim insanı Johan Galtung’un modeli üzerine konuşacak çok malzeme var yakın tarihten. Ancak bu süreçte bu konunun enine boyuna medyada tartışılmaması, tipik kendisinden bahsedilmesinden hoşlanmayan “ergen” tavrı. 
Medyanın “aman aman lütfen barış dili” duyarlılığı tabi ki kökten bir dönüşüm yaşanıyor anlamına gelmiyor. Her şey iktidarın yaratmak istediği siyasi atmosfere bağlı. Hayra vesile görünse de bu simbiyoz beslenme tarzı başka bir açıdan da temkinli olmayı gerektiriyor. 
YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

barış gazeteciliğiCandan YıldızAydın Doğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Yazarın Diğer Yazıları

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24