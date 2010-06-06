Avustralya'da Filistin'e destek gösterileri

Dünya siyasetinin şekillendiği kıtalardan uzak bu kıtada yaşayanlar, kişisel gözlem gözlüğümden yansıdığı kadarıyla politikayı çok sevmiyor.



Kişi başına düşen gelirin yılda 30 bin AU dolar olduğu bu kıtada “bir elimde ayna umurumda mı dünya” nakaratını tutturan çok olsa da, göçmen ülkesi olunca bir ülke, dünyada olup bitene tepki veren bir topluluk mutlaka bulunuyor.



Tıpkı İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemiler arasında yer alan Mavi Marmara Gemisi’ne dönük kanlı saldırının yankı bulması gibi.



Gazetecilik gereği; zira saldırı Ortadoğu dengelerini sarsma olasılığını barındırıyor, devlet ve özel televizyonları İsrail’in saldırısını o gün birinci haber olarak gördü. Doğan Haber Ajansı’nın görüntülerini sık sık kullandı. Hatta telefon bağlantıları, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor ile canlı bağlantı bile gerçekleştirildi.



Gazeteler sayfalarına “sokağın sesi” ni taşıdı. Gemide iki Avustralyalı gazetecinin olmasının payı vardı tabii ki. Sokaktaki seslerden bazıları “İsrail Propaganda Makinesi yine çalışıyor; ‘gemidekiler terörist, onlar bize saldırdı, biz kurbanız’ “ derken, bazıları da Türkiye’yi eleştirerek Hükümet’in İsrail’e provokasyon yaptığını söyledi.



Federal Hükümet Başbakanı Kevin Rudd ise Parlamento bilgilendirmesinde İsrail Başbakanı Netenyahu’yu telefonla aradığını açıkladı. Rudd görüşmede, derin endişelerini dile getirdiğini, iki ülkenin dost olduğunu, ama dostların bazen açık konuşması gerektiğini, olayın aydınlatılması için bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Gelelim kıtadaki Müslüman topluma.



Güney eyaletindeki gösterinin çağrıcısı Avustralya-Filistin Dostluk Derneği oldu. Kıtanın kanımca en politik şehri Melbourne’deki gösteri ise kısmen daha kalabalıktı.



Eylemde Avustralya Yeşiller Partisi temsilcisi de bir konuşma yaptı.



Türklerin de yoğun katıldığı gösteride tekbir seslerinin yanı sıra sık sık “özgür Filistin” sloganı atıldı.



Protesto gösterilerinde verilen ana mesaj Gazze’ye dönük ambargonun kaldırılmasıydı.



Gösteriler sadece buralarla sınırlı kalmadı. Sydney, Canberra(Başkent), Brisbane, Wollongong ve Pert protestoların diğer adresleriydi.



Ateş harlı olunca ısısı buralara kadar geldi anlayacağınız.

