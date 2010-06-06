T24 LogoT24 Logo

Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

06 Haziran 2010

Avustralya'da Filistin'e destek gösterileri

Dünya siyasetinin şekillendiği kıtalardan uzak bu kıtada yaşayanlar, kişisel gözlem gözlüğümden...

Dünya siyasetinin şekillendiği kıtalardan uzak bu kıtada yaşayanlar, kişisel gözlem gözlüğümden yansıdığı kadarıyla politikayı çok sevmiyor.

Kişi başına düşen gelirin yılda 30 bin AU dolar olduğu bu kıtada “bir elimde ayna umurumda mı dünya” nakaratını tutturan çok olsa da, göçmen ülkesi olunca bir ülke, dünyada olup bitene tepki veren bir topluluk mutlaka bulunuyor.

Tıpkı İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemiler arasında yer alan Mavi Marmara Gemisi’ne dönük kanlı saldırının yankı bulması gibi.

Gazetecilik gereği; zira saldırı  Ortadoğu dengelerini sarsma olasılığını barındırıyor, devlet ve özel televizyonları İsrail’in saldırısını o gün birinci haber olarak gördü. Doğan Haber Ajansı’nın görüntülerini sık sık kullandı. Hatta telefon bağlantıları, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor ile canlı bağlantı bile gerçekleştirildi.

Gazeteler sayfalarına “sokağın sesi” ni taşıdı. Gemide iki Avustralyalı gazetecinin olmasının payı vardı tabii ki. Sokaktaki seslerden bazıları  “İsrail Propaganda Makinesi yine çalışıyor;  ‘gemidekiler terörist, onlar bize saldırdı, biz kurbanız’ “ derken, bazıları  da Türkiye’yi eleştirerek Hükümet’in İsrail’e provokasyon yaptığını söyledi.

Federal Hükümet Başbakanı  Kevin Rudd ise Parlamento bilgilendirmesinde İsrail Başbakanı Netenyahu’yu telefonla aradığını açıkladı. Rudd görüşmede, derin endişelerini dile getirdiğini, iki ülkenin dost olduğunu, ama dostların bazen açık konuşması gerektiğini, olayın aydınlatılması için bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gelelim kıtadaki Müslüman topluma.

Güney eyaletindeki gösterinin çağrıcısı Avustralya-Filistin Dostluk Derneği oldu. Kıtanın kanımca en politik şehri Melbourne’deki gösteri ise kısmen daha kalabalıktı.

Eylemde Avustralya Yeşiller Partisi temsilcisi de bir konuşma yaptı.

Türklerin de yoğun katıldığı  gösteride tekbir seslerinin yanı sıra sık sık “özgür Filistin” sloganı atıldı.

Protesto gösterilerinde verilen ana mesaj Gazze’ye dönük ambargonun kaldırılmasıydı.

Gösteriler sadece buralarla sınırlı kalmadı. Sydney, Canberra(Başkent), Brisbane, Wollongong ve Pert protestoların diğer adresleriydi.

Ateş harlı olunca ısısı buralara kadar geldi anlayacağınız.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Yazarın Diğer Yazıları

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24