Amazon’da bir misyoner

Tek bir insanın hayatından yola çıkarak, dönemin ruh halini, dünyanın en ücra köşelerinde neler olup bittiğini lezzetiyle anlatmak herhalde edebiyatın konusu olsa gerek.



Hayat çoklu...



Ama biz o çokluğu göremeyecek kadar “tek” ve “tekil” hayatlara hapsolmuşuz.



Boşluk tanımayanların her daim elinde tuttukları güç; din; “ezilmiş insanın iniltisi, kalpsiz bir dünyanın ruhudur da. O halkın ayfonu” olmaya devam ediyor. .



Geçen hafta Fethullah Gülen hareketini “misyoner” bir organizasyon olarak değerlendiren ve bu hareketin eğitim konusundaki ulusaşırılığı konusunda tez hazırlayan Davit Tittensor’un açıklamalarına yer vermiştim bu köşede.



Misyonerlik faaliyetlerinin Hıristiyan cephesiyle ilgili karşılaştığım bilgileri ise yine bir insanın, bir kadının hayatından yola çıkarak aktaracağım.



Josephine Truehl Güney Avustralyalı. 12,5 yılını Brezilya’nın Amazon bölgesinde, misyonerlik yaparak geçirmiş; “Youth With A Mission/Misyonla Görevli Gençlik” organizyonu adına.



Youth With A Mission, resmi web sitelerinden aldığım bilgilere göre; 180 ülkede faaliyet gösteren, 1960 yılında, Loren Cunningham tarafından kurulan ‚ 16 bin gönüllüsü olan, hedefinde gençlerin olduğu,ki “mürit eğitim programları” da var, ama her yaş grubundan kişinin faaliyet gösterdiği bir oluşum. Dünyanın en geniş Hıristiyan misyoner örgütü. Ayrıca duraklarından birinin İstanbul olduğu, 1998 yılındaki “Reconciliation Walk/Uzlaşma Yürüyüşü” nü organize eden bir oluşum. Yürüyüş “Haçlı Seferleri” nedeniyle yapılan özrü içeriyormuş.



Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Turan’ın belirttiğine göre; 20. Yüzyılın sonunda popülerlik kazanan, kısa süreli misyonerlik anlayışının taşıyıcısı organizasyon, benzerleri gibi , “bireysel ya da takım halinde iki haftadan iki yıla kadar değişen farklı sürelerle bulunulan ülkenin farklı bir bölgesinde ya da deniz aşırı topraklarda belirli aktivitelere katılma ve misyonerlik faaliyeti yürütme” amacı güdüyor.



Josephine Truehl, işte böylesi bir görevin parçası olarak, sanat okulunu bırakarak, hemşirelik eğitimi alır, Kanada ve Amerika derken, Amazon’a gelir kocası ile birlikte:



“Çocuklarımı orada büyüttüm. İlk gittiğimizde bildiğim tek kelime Portekizce’de teşekkür anlamına gelen;obrigado’ydu. Kilisenin eğitim programının bir parçası olarak, onlara okuma-yazma, İngilizce, temel sağlık bilgileri, ebelik konusunda yardımcı oldum. “



İki yıl boyunca nehirde bir botta yaşamışlar. Bu zaman zarfında yerli halkla güven ilişkisinde zaman zaman zorlanmışlar.



“ İki kadın vardı bize düşman gibi bakan. Bunları kazandık. Katoliklerdi ama din bilgileri çok zayıftı.

Resimli kitaplarla ve hikayerle anlattık.”



Ateşi çıkan bir çocuğun iyileşmesi için verilen tavsiyeler, temiz su ihtiyacının karşılanması için hükümetle işbirliği, yoksul oldukları için sağlık hizmetlerinden faydalanamamalarının yarattığı ihtiyaçlar nedeniyle 12.5 yıllık misyonun geride bıraktığı, gidip yerinde incelemeye ihtiyaç duyuyor.



Josephine Truehl, insanlığın ruhsal olarak aç ve kör olduğuna inanıyor. Bu da başta sözünü ettiğim; “din ezilmiş insanın iniltisi, kalpsiz bir dünyanın ruhudur da. O halkın ayfonudur” sözünü doğruluyor.



Şimdi ise sırada depremle , ABD’nin “Şok Doktrin” hedefli Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika var onlar için. Yoksullara yardım eden bir papazla birlikte, eğitim, sağlık konularında çalışacaklar yaklaşık 8 ay boyunca. Ücret alıp almadıklarını sorduğumda ise gönüllü çalıştıklarını aktarıyor ve hiç parasız, evsiz kalmadıklarını, ancak para kaynaığının nereden geldiğini bilmediğini söylüyor.