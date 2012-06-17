Aborijinler yeni tasarıya öfkeli!

İşçi Partisi Hükümeti’nin yerli halklardan sorumlu bakanlığın hazırladığı ve Northern Territory (Avustralya’nın kuzeyi ve Aborijinler’in ana toprağı) bölgesini kapsayan “Stronger Future” isimli yasa, yerli halk Aborijinler’in insan haklarını zayıflatacağı gerekçesiyle tepki çekiyor.

Yasa Pazartesi günü Senato’ya gelecek.

Peki, neler içeriyor, Aborijinler neden karşı çıkıyor ve ne istiyor?

Yeni yasa, alkol bulundurma yasağını genişletiyor, 18 aya varan hapis cezaları geliyor, polisin şüphe üzerine ev ve araçları arama yetkisi artıyor, iki dönemde 5 kez okulu kaçıran çocukların aileleri için sosyal yardımların kesilmesi yaptırımı geliyor.

Yasa böyle.

Aborijinler ise yasanın topraklarına yapılan müdahaleyi uzatacağını, zira 50 yıldır süren kontrolün bir 10 yıl daha süreceğini, kendi kaderlerini tayin haklarının bir kez daha ellerinden alınacağını savunuyor. Bu yüzden de boş durmuyorlar.

Başlatılan kampanya çerçevesinde mitingler, ev toplantıları düzenliyorlar, sosyal medya ağlarını etkili kullanıyorlar, siyasilere, bakanlığa “yasayı geri çekin “dilekçeleri gönderiyorlar. Örneğin, Northern Territory’deki Maningrida topluluğundan George Pascoe, “müdahale diktatörlüğü altında yaşıyoruz ve artık istemiyoruz” diyor.

Kıta’nın en sağcı hükümetlerinden bir olan John Howard döneminde çıkarılan yasalardan bile daha kötü olduğunu söylüyor ve boykot çağrısında bulunuyor. Boykot toprakların kiralanması, madencilik sektörü ile müzakere görüşmelerinin askıya alınmasını içeriyor yasa geri çekilinceye kadar.