‘Beyaz yakalılar’ın ilk albümü çıktı

Ürün yöneticisi, yazılım mühendisi, arayüz tasarımcısı, yazılım yöneticisi, sistem mühendisi, makine mühendisi… Bu meslek gruplarından sadece bir şirket çıkar diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karşınızda 'beyaz yakalılar'ın yüzakı Daniska!

Özellikle 'beyaz yakalılar'ın dünyasında tatil günleri, çalışanların yoğun mesai yüzünden yapmaya fırsat bulamadıkları birçok şeyle uğraşmakla geçer. Bunların başında da müzik gelir. Bu tayfanın ortak özelliği gençliğinde bir şekilde kıyısından müziğe bulaşmış ama iş hayatı başlayınca, müziği 'yarıda kalmış bir sevda' olarak rafa kaldırmış olmalarıdır.

Ancak ilk fırsatta stüdyoya kapanıp gençliklerinde dinledikleri müzikleri icra ederler. Kimi ortalama bir barda sahne alır, eli biraz daha yükseltenler de albüm çıkarır. Daniska grubu da son kategoriye girenler arasında yer alıyor.

Vokalde ürün yöneticisi Mezağo Yediç, gitarda yazılım mühendisi Can Köne, gitarda arayüz tasarımcısı Başar Ataman, geri vokalde yazılım yöneticisi Baran Dilber, davulda sistem mühendisi Semih Başar, basgitarda ise makine mühendisi Bülent Turhan'dan oluşan Daniska ilk albümleri 'Mış Gibi'yi yayınladı.

Murat Meriç'ten edindiğimiz bilgiye göre, grubun 11 Aralık'ta Kadıköy Sahne'de verdikleri konserleri de isimleri gibi canlı performansın 'daniskası' şeklinde geçmiş. Konserin ortasında çilingir sofrası kurup konuk sanatçıları 'Piiz'e çağırmışlar. Hayli eğlenceliymiş.

'Mış Gibi' grubun ilk albümü fakat onları özellikle İstanbul Pulp'tan takip edenler bilecektir ki Daniska ardı ardına yayınladığı single'larla seyirciyi boşlamadı. Bir yılda sekiz tekli yayınlayarak kendini sıkça hatırlatan topluluğun albümünde on şarkı yer alıyor. Şarkılar genellikle aşk, sıkışıp kalmış kentli insan halleri üzerine. Ancak Daniska tema olarak bunları kullanırken ironik sözleri ile dikkat çekiyor. Yer yer toplumsal meselelere yaptıkları göndermelerle de tavrını ortaya koyuyor. Portishead, Manic Street Preachers, Lynyrd Skynyrd, Pj Harvey, Tori Amos, Black Sabbath, Weezer, Garbage gibi isimlerin de cover'larını da başarıyla seslendiriyorlar.

Hobi olarak başlayıp elle tutulur bir şeye dönüşen bu müzikal yolculuğa eşlik etmeyi ihmal etmeyin!

Daniska ile 3'te 3

Sizin meslek gruplarındakiler müziği genelde hobi olarak yaparlar ama siz işi profesyonelleştirdiniz ve bir albüm çıkardınız. Nasıl gelişti olaylar?

Her şey Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyeliği ile başladı! İlk dükkânımızda sadece bir masa bir de sandalyemiz vardı! Sonra çok çalışıp bir masa daha aldık! Bir ara. "Biz bu işi beceremiyoruz" diyerek grubu satmaya çalıştık, alan olmadı! Derken işler istediğimiz gibi gitmeye başladı, çok büyüdük, emekli olacak yaşa geldik! Sizin anlayacağınız geride bıraktığımız 50 yıla; bir albüm, bir de oldukça yüklü Bağ-Kur borcu sığdırmayı başardık!

Beste yapmaya nasıl fırsat buluyorsunuz?

Fırsat bulmuyoruz, biraz ondan biraz bundan aşıramento! İntihal bizim işimiz!

Canlı performanslarınızdan da sıkça söz ediliyor. Sahne mi stüdyo mu?

Sadece bir defa sahneye çıktık, tek bir canlı performans yani! Hâlâ konuşan varsa art niyet ararız, çünkü arkamızdan konuştukları için! Bu şaşırtmacalı bir soru gibi geldi bize! Bu yüzden kulis diyoruz!