Zengin olma umuduyla borsaya koşan 360 bin vatandaşa açık mektup

Borsada bir şeyler oluyor. Borsa endeksi (BİST 100) geçen perşembe yüzde 2.46 düşmüştü, cumayı da yüzde 0.85 ekside kapadı. Borsa iner de çıkar da, "Bir şeyler oluyor" derken kastettiğim bu değil. Mesele, üç kuruş birikimi olan vatandaşların akın akın borsaya koşmasında. Bu yılın ilk 6 ayında borsaya 366 bin yeni yatırımcı girdi. Özellikle Tunceli, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde hesap patlaması yaşandığı söyleniyor. Oysa geçen yılın tamamında borsaya giren yeni yatırımcı sayısı 24 bin 500’dü. 2014 ve 2016 arasında yatırımcı sayısında düşüş bile olmuştu. Sözcü’nün grafiği bu yıl yaşanan patlamayı iyi anlatıyor:

Nereden çıktı bu borsa çılgınlığı? Hükümet’in banka mevduatı, dolar, altını cezalandıran ekonomi politikalarından. Bankalar mevduat faizini enflasyonun altına indirdi. Şu anda TL mevduata ortalama yüzde 7.37 faiz veriyorlar. Enflasyon oranı kaç? Yüzde 12.62. Yani bankada duran para durduk yerde eriyor.

Bankalar neden enflasyonun altında faiz veriyor? Çünkü Hükümet bankaları kredi vermeye zorlamak için, "Aktif rasyosu" diye bir şey icat etti. Mevduat toplayıp üzerine yatan bankaya büyük para cezası var. Bankalar da çareyi "Aktif rasyosu"nu tutturabilmek için mevduatları azaltmakta buldu. Vatandaş parasını yatırmasın diye faizi düşürdükçe düşürdüler.

İktidar bundan memnun çünkü paranın bankada yatmasını değil tüketime girmesini istiyor. Vatandaş parasını harcasın ki, ekonomi canlansın. KOBİ’nin, esnafın cebi biraz para görsün. Ekonomiye kızıp AKP’yi terk edenler geri dönsün…

Parasını bankaya koymak istemeyen vatandaş ne yapsın? Dolar alsa? Hükümet bunun önünü kesmek için döviz alım-satımına yüzde 1’lik kambiyo vergisi getirdi. Altın? Siz düşünüyorsunuz da iktidar düşünemiyor mu? Altına da yüzde 1’lik kambiyo koydu. Geriye kalıyor ev, araba almak (Hükümet’in istediği bu) ve borsaya girmek...

Yani vatandaş durup dururken borsaya girmedi. İktidar onu oraya yönlendirdi.

Onu orada çakal manipülatörler ve Türkiye’den çıkmak için elindeki hisseleri satacak taze para arayan yabancı yatırımcılar bekliyordu.

Geçen hafta yaşanan düşüş, küçük yatırımcıların başına geleceklerin ilk işareti. Sizi borsada soyacaklar. Çakallara, sırtlanlara, manipülatörlere, yabancı yatırımcıya yem olacaksınız. Çünkü borsa yatırımının abecesi olan bilanço analizi, temel-teknik analiz, umrunuzda değil. WhatsApp-Telegram gruplarından duyduğunuz tüyolara göre hareket ediyor, iki ayda zengin olma umuduyla paranızı adını sanını, hangi sektörde faaliyet gösterdiğini bile bilmediğiniz batık şirketlerin hisse senetlerine yatırıyorsunuz. Beni bağışlayın ama tam manipülatörlerin ve yabancı yatırımcıların ağızlarına layık yağlı kazsınız. Whatsapp’taki "Halil Abi", Telegram’daki "Mahmut Ağa" sizi uçuruma götürüyor, bilmem farkında mısınız?

Borsadaki yabancı yatırımcı payının 16 yıldır ilk kez yüzde 50’nin altına indiğinin farkında mısınız peki? Her fırsatta satıyorlar, her fırsatta kaçıyorlar. Sene başından bu yana yaklaşık 8 milyar dolarlık hisse sattılar. Kim aldı? Sen aldın, Tunceli’deki, Şırnak’taki, Yozgat’taki 360 bin küçük yatırımcı aldı...

Seni kurtarması için şimdi Hükümet’ten medet bekliyorsun. Daha çok beklersin. "Götürüp paralarını Telegram'daki Mahmut Ağa’ya emanet etmelerini mi söyledik?" deyip çıkacaklar içinden. Sen ekonomiyi canlandırma savaşında feda edilen bir piyadesin... Göstermelik birkaç manipülatör operasyonu, yabancı yatırımcılara göstermelik birkaç ceza… Sonra aynı tas aynı hamam...

Kabahat senin, demeğe de dilim varmıyor ama, kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!