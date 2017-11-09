Musk’a kızanlar haklı mı, Tesla neden gecikti?

“Olay Anıtkabir'de geçiyor” diyor, T24’ün haberi. Madonna'nın "Hey ne oldu benim Tesla” yorumuna bir Türk takipçi, "Si…me ulan teslanı şimdi" diyerek yanıt vermiş. Musk da, Türk takipçisinden gelen bu yoruma ilgisiz kalmayarak beğenmiş...

Birini sevmeye görelim... Sonuna kadar seviyor, haklı mı, haksız mı diye düşünmeden, kendimizi sonuna kadar arkasında durma zorunda hissediyoruz. Elon Musk’ta da durum farklı değil.

Tesla’nın uzun zamandır beklenen modeli “Model 3”ün teslimatları gecikiyormuş, uluslararası ekonomi basınında Tesla'nın çuvallayıp çuvallamadığı tartışılıyormuş… Ne gam! “Vur de vuralım, öl de ölelim Elon baba” modundayız.

Oysa Madonna haklı. Musk, Amerika’da zor günler geçiriyor. “Halk tipi” 35 bin dolarlık "Model 3" için siparişleri (ve bu arada bin dolarlık kaporaları) topladılar ama teslimatları yapamıyorlar. Daha önce, seri üretimin 2017 sonuna kadar başlayacağını açıklamışlardı. Bu yıl bitmeden fabrikadan haftada 5 bin adet Model 3 çıkması bekleniyordu. Bu sözü tutamayacaklarını artık biliyoruz. Seri üretim gelecek yılın Mart ayına ertelendi. Bugüne kadar 222 adet Model 3 teslim edilebildi. Teslimatlar geciktikçe, zarar da büyüyor. Zarar, ilk iki çeyrekte 300 milyon dolar civarındaydı. Üçüncü çeyrekte 619 milyon dolara yükseldi. Zararın boyutu açıklanır açıklanmaz Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 5 düştü.

Zarar büyüdükçe Musk panikliyor ve sinirleniyor. Kısa süre önce Tesla fabrikasından 700'e yakın işçi kovuldu. (Firmada 33 bin kişi çalışıyor.) Haliyle medyada sert eleştiriler çıktı. Elon Musk, bu eleştirilere "Bu konuda yazan gazeteciler kendisinden utanmalı" diye cevap verdi. Çünkü Musk'a göre işçilerin çıkarılma nedeni, Tesla'nın "çok yüksek olan performans standartlarına ayak uyduramamalarıydı.”

Model 3'ün gecikmesinin gerçek sebebi ne? Rivayetler muhtelif. "Tesla, geleneksel otomotiv üreticilerinin uzun zamandır bildiği bir şeyi yeni öğreniyor" diyor, Autotrader uzmanı Michelle Krebs, "Kitlesel araç üretimi karmaşık ve pahalı bir iştir."

Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir habere göre, seri üretim bandı tam manasıyla çalışmıyor ve işçiler, Model 3'ün bazı bölümlerini elle imal ediyorlar.

Elon Musk, güvenilirliğini yitirdi bir kere. İnanılırlığı yeniden sağlamak için söze değil, aksiyona ihtiyacı var. Teslimatlar başlayana kadar, Madonna gibi parasına sahip çıkan müşterilerle başı dertte olacak. Türk hayranlarının ölümüne desteği onu kurtarır mı, şüpheli.