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Olay Anıtkabir'de geçiyor | Madonna, "Teslam ne oldu" diye sordu, Elon Musk Türk takipçisinin cevabını beğendi

Musk'ın Türk takipçisi Madonna'ya tepki gösterdi

09 Kasım 2017 14:09

Elektrikli şoförsüz otomobil ve uzaya gidip geri dönebilen uzay mekiği araştırmalarıyla tanınan, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Musk'ın buradan paylaştığı bir fotoğrafa ünlü ABD’li şarkıcı Madonna yorum yaptı. Madonna'nın "Hey ne oldu benim Tesla” yorumuna bir Türk takipçi, "Si…me ulan teslanı şimdi" diyerek yanıt verdi. Musk, Türk takipçisinden gelen bu yoruma ilgisiz kalmayarak  beğendi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk dün Türkiye’deydi. Erdoğan ile baş başa görüşen Musk ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. “Teknolojinin dahi çocuğu” olarak nitelendirilen Musk, Anıtkabir’de çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Musk paylaştığı ikinci fotoğrafa Atatürk'ün mozolesinin görüntüsünün altına, "3 kırık kaburga, delinmiş bir ciğer; Ve o savaşmaya devam etti..." ifadesini ekledi.

Musk’ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce kişi de yorum yaptı.

Türk takipçi Madonna'ya tepki gösterdi, Musk beğendi

Musk’ın Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraflardan sonra ilginç bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü ABD’li söz yazarı ve şarkıcı Madonna, Musk’ın Anıtkabir fotoğrafının altında “Hey ne oldu benim Tesla” diye yazdı.

Fotoğrafla ilgili olmayan bu yoruma Musk’ın Türk takipçileri çok sinirlendi. Bir Instagram kullanıcısı Madonna’nın yorumuna “Si…me ulan teslanı şimdi” diye yanıt yazdı. Musk’ın Türk takipçileri  yorumu ardı ardına beğenirken işin ilginç yanı Elon Musk da Türkçe verilen bu yanıtı beğendi.

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