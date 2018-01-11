Koç’taki bilmece: Caroline Koç’un hisseleri

Koç şirketleri, -ki aralarında TÜPRAŞ, Arçelik, Ford, Tofaş, Yapı Kredi, Tat gibi devler var-, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 6’sını üretiyor. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 9'u da Koç Holding bünyesindeki şirketler tarafından yapılıyor. Holding aynı zamanda önemli bir istihdam kaynağı. Koç şirketlerinde yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor.

Bu kadar büyük bir şirketin hisse yapısında meydana gelen değişimlerin yakından takip edilmesi, merak edilmesini normal karşılamak gerek.

Koç Holding’le ilgili gözlemcilerinin şu sıralarda en çok merak ettiği sorulardan biri, -“Koç Holding gözlemcisi” mi? Evet, böyle insanlar var: Başta, Borsa İstanbul’da işlem gören Koç Holding hisseleriyle ilgili rapor yazan yatırım analistleri olmak üzere-, 2016 yılı başında vefat eden eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un hisselerinin varislerine ne zaman devredileceği...

Hisse devri yapıldığında Koç’un büyük hissedarları arasına ilk kez, aile ile kan bağı bulunmayan bir kişi, Caroline Koç katılacak.

Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin vefatı durumlarında, hisseler genellikle bir sonraki genel kurul toplantısında varislere devrediliyor. Koç Holding’in son genel kurul toplantısı geçtiğimiz yılın 30 Mart tarihinde yapıldı. Ama devir gerçekleşmedi. Mustafa Koç’un hisseleri “Mustafa Vehbi Koç Varisleri” olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık Caroline Koç, aynı toplantıda Koç Holding’in yönetim kuruluna girmişti.

Mustafa Koç Varisleri, Haziran 2017’de bir miktar hisse satışı yaptılar. Böylece Holding’deki doğrudan payları yüzde 2,9’dan yüzde 2,43’e geriledi.

Bu satıştan sonra aile üyelerinin Holding’deki payları şöyle oluştu:

Semahat Arsel % 6,15

% 6,15 Rahmi Koç % 3,03

% 3,03 Suna Kıraç % 3,62

% 3,62 Ömer Koç % 0,74

% 0,74 Ali Koç % 1,39

% 1,39 Mustafa Koç Varisleri % 2,43

Mustafa Koç’un varislerinin Koç’taki payı bundan ibaret değil. Koç Holding’in yüzde 43,65’ine sahip olan ailenin çatı şirketi Temel Ticaret’te de MK Varisleri’nin yüzde 8,34 hissesi var. Buradan gelen dolaylı paylar da % 3,64 olarak hesaplanıyor. Caroline Koç ve çocuklarının holdingdeki doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı yüzde 6,07’yi buluyor.

Yönetim kurulu başkanlarının ani ölümleri, beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. Böyle bir olay daha önce demir çelik sektörünün önde gelen şirketi Diler Holding’de yaşanmıştı. Diler’in patronu Recep Sami Yazıcı'nın 2009’daki ani vefatı üzerine, eşi Fatma Tuba Yazıcı, şirketin yönetimini üstlenmişti. Fatma Tuba Yazıcı, bu devir sonucunda Forbes dergisinin “Dünyanın en zenginleri” listesine 1741. sıradan girdi...

Koç Holding’de gerçekleşecek hisse devri, Caroline Koç’u milyarderler arasına sokmayacak. Mustafa Koç varislerinin toplam serveti, Forbes dergisinin araştırmasına göre geçen yıl yaklaşık 900 milyon dolardı...

Koç Holding’in 2018 yılı genel kurulunun Mart veya Nisan ayında yapılması bekleniyor. Mustafa Koç’un iki kızı var. Hisseler önümüzdeki genel kurulda onlara ve yanı sıra annelerine geçecek mi? Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor. Benim konuştuğum uzmanlar arasında devrin gerçekleşeceğini düşünenler kadar gerçekleşmeyeceğine inananlar da var…