Finans sektörü oyuncusu ve sigorta patronu olarak Sezgin Baran Korkmaz

Unico Sigorta, sektörün en eski şirketlerinden biri. 1988 yılında beri faaliyette. Eskiler onu ilk adı olan Commercial Union'la ya da daha sonra bir dönem taşıdığı Aviva Sigorta ismiyle hatırlayabilir.

Aviva Sigorta 2014 yılında, Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Londra merkezli EMF Capital Partners'in ortağı olduğu Kibele B.V. tarafından satın alındı, ismi Unico oldu.

Ama Kibele B.V. de kalıcı olamadı; Unico 2019 yılının ekim ayında bir kez daha el değiştirdi. Şirketin yeni sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın SBK Holding'iydi.

Finans, başta bankacılık olmak üzere çok sıkı kurallara tabidir. Turizm ya da eğlence sektörlerindeki gibi her isteyen serbestçe faaliyet gösteremez. Banka kurup mevduat toplamak ya da sigorta şirketi kurup poliçe satmak için çok sıkı şartları yerine getirmek gerekir. Ne de olsa ortada sistemik risk tehlikesi vardır. Bir banka battığında peşinden bütün sektörü sürükleyebilir. (2001 Krizinde gördük: Demirbank.)

Sezgin Baran Korkmaz, Unico Sigorta'yı satın aldığında ismi çoktan Amerika'da yürüyen kara para soruşturmasına karışmıştı. Bahadır Özgür'ün Gazetduvar'da dikkat çektiği gibi Amerika 2019 Mart ayında resmi bir yazıyla Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz konusunda adli yardım talebinde bulunmuştu. Hakkında kara para soruşturması olan, Amerika'nın ismini Ankara'ya bildirdiği bir kişiye Unico Sigorta'yı devralma izni nasıl verildi?

Unico Sigorta, SBK tarafından satın alındığında hayat dışı sigorta branşlarında 10'uncu sırada yer alıyordu. SBK, Unico Sigorta'yı 5 yıllık süreçte ilk 5'e sokmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Özetle Unico Sigorta, esamesi okunmayacak cinsten bir şirket değildi, bir müşteri portföyü, sigorta sektöründe bir yeri vardı. Binlerce müşterisini yangın, sağlık, araç, tarım, kredi vb. alanlarda sigortalıyordu...

Geçmiş zaman kipinde yazmakla aslında yanlış yapıyorum. Zira Unico Sigorta bugün hâlâ binlerce müşterisi olan, müşterilerinin yangın, sağlık, araç, tarım, vb. alanlardaki risklerine karşı teminat sunan bir sigorta şirketi. Müşterilerinin başına bir iş gelirse ortaya çıkacak hasarlar onun tarafından tazmin edilecek.

Unico Sigorta'nın bugünkü sahibi kim?

Sezgin Baran Korkmaz Unico Sigorta'yı, ana hissedarı olduğu otomotiv tasarım şirketi Heksagon aracılığıyla almıştı. Heksagon'u Kıraça Holding'in ortağı ve Bodrum'daki Paramount Hotel'in eski sahibi olarak hatırlıyoruz. (Heksagon bir süre sonra Paramount Hotel'i Unico Sigorta'ya sattı.)

Heksagon geçen Mayıs ayında Singapur'da bulunan RB Investments PTE adlı şirkete satıldı. Böylece Unico Sigorta yine el değiştirdi.

Mi acaba? Bahadır Özgür'e göre Unico'nun yeni sahibi RB Investments, "Bir masa bir sandalye tarzı off shore şirketlerden. Hindistan vatandaşı gencecik üç yöneticinin adının görünmesi dışında başka bir kayıt bulunmuyor."

İnternette yer alan bilgilere göre RB Investments bir risk sermayesi şirketi. Singapur'da ufak çaplı bazı yatırımları olan küçük bir şirket...



Unico Sigorta'nın kontrolü Singapur üzerinden hâlâ Sezgin Baran Korkmaz'da olabilir mi? Bundan kuşkulanmak için kuvvetli sebepler var. Örneğin Unico'nun yönetim kurulu başkanlığını halen Sezgin Baran Korkmaz'ın ekibinden, SBK olayının bir başka kritik şirketi Mega Varlık'ın CEO'su Çağlar Şendil sürdürüyor.

Sigortacılık sektörünün BDDK'sı (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) olması amacıyla kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Unico Sigorta'nın yeni patronu Singapurlu RB Investments'in Hintli üç genç ortağıyla görüştü, bu kişiler ile Sezgin Baran Korkmaz arasındaki olası bağı araştırdı mı acaba? Yoksa yeni kurulduğu için henüz masa ve sandalyeleri yerleştirmekle mi meşgul?

Hürriyet'in sigorta yazarı Noyan Doğan, geçen ekimde yazdığı yazıda Unico Sigorta'nın yola Sezgin Baran Korkmaz yönetiminde devam etmesinde bir yanlış görmemişti; zira ona göre sigortacılık sektörü hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yakın denetimi ve gözetimi altındaydı. "Sigorta şirketleri sürekli olarak denetimden geçiyordu. Aynı zamanda bağımsız denetim de yapılıyordu. Şirketlerin yükümlülüklerini yerine getiremedikleri tespit edildiğinde, hemen müdahale ediliyor ki, uzun yıllardır böyle bir durum hiç yaşanmamıştı."

Noyan Doğan bu yazıyı yazdığında Sezgin Baran Korkmaz işlerini Türkiye'de serbestçe yürüten bir iş insanıydı. Nitekim Aralık'ta yurtdışına kaçmadan önce şirketleri üzerindeki tedbir kararı da kaldırılmıştı.

Sonra her şey değişti. Noyan Dogan bugün aynı konuyu tekrar ele alsa, durumun pek de o kadar olağan olmadığını söyler belki de. Zira benim görüştüğüm sektörden yöneticiler bu görüşte; binlerce müşteriye teminat sunan bir şirketin olası patronu ve yöneticileri ile ilgili kara para iddialarının finans sektörü için hiç normal olmadığını söylüyorlar...