Skandal! Grev erteleme kararı yok hükmündedir

Metal grevine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yok hükmündedir.

Grev erteleme kararı yapılmamış bir Bakanlar Kurulu toplantısında, hayali bir toplantıda alınmış bir karardır.

Bakanlar Kurulu en son 26 Ocak 2015 tarihinde toplanmıştır. Oysa grev erteleme kararında erteleme kararının 29 Ocak 2015 tarihinde alındığı yazmaktadır.

Metal greviyle ilgili Bakanlar Kurulu’nun 2015/7215 sayılı erteleme kararında “Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, millî güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır” denmektedir.

Resmi Gazete’ye göre grevin ertelenmesi Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2015 tarihinde kararlaştırılmış. Demek ki Bakanlar Kurulu 29 Ocak 2015 Perşembe günü toplanmış konuyu enine boyuna görüşmüş ve grevi milli güvenliği bozucu nitelikte gördüğü için grevi ertelemiştir. Oysa o tarihte yapılmış bir bakanlar kurulu toplantısı yoktur. Son Bakanlar Kurulu toplantısı 26 Ocak 2015 tarihinde yapılmıştır.

29 Ocak günü Başbakan 11.00’de bir törendedir. 13.00’te Cumhurbaşkanı, 15.30’da Genelkurmay Başkanı, 16.30’da MİT müsteşarı ile görüşmüş. 17.00’de çözüm süreci toplantısına katılmıştır. 29 Ocak 2015 günü Bakanlar Kurulu toplatısı yapıldığına ilişkin hiçbir bilgi yoktur.

O halde grev erteleme kararı bakanlar kurulu toplanmadan, konu bakanlar kurulunda görüşülmeden kağıt üzerinde alınmış, göstermelik bir karardır. Oysa adı üzerinde Bakanlar Kurulu bir kuruldur ve kurul iradesi, ancak toplantı halinde tecelli eder. Toplanmamış ve konuyu görüşmemiş bir kurul karar alamaz.

6356 sayılı yasanın 63. maddesi grev erteleme kararının Bakanlar Kurulu tarafından verileceğini öngörüyor. Net bir biçimde bu yetki Bakanlar Kuruluna aittir.

Toplanmamış bir bakanlar kurulu tarafından alınmış bir grev erteleme kararı söz konusu. Bakanların pek çoğu konudan haberdar dahi değildir. Milli güvenlik gibi oldukça ciddi bir konu Bakanlar Kurulu gündemine bile gelmemiş, kağıt üzerinde ertelenmiştir..

Bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısını beklemeye gerek görmeden aceleyle metal grevi ertelemiştir. Bakanlar Kurulu toplanmadığına göre karar bakanlara elden imzalatılmıştır.

Şekli görünse de bu durum erteleme kararının ne kadar hukuksuz ve keyfi olduğunu ortaya koyması açısından çarpıcıdır.

Grev erteleme kararı sadece içerik açısından değil şekil açısından da hukuksuz ve keyfidir.

Grev erteleme kararı yetki açısından hükümsüzdür ve yok hükmündedir.