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Aziz Çelik

azizcelik@gmail.com

TARİH

13 Şubat 2017

DİSK 50 yaşında: Demokratik sınıf sendikacılığının uzun ve zorlu yürüyüşü

İşçiler DİSK’le kimlik kazandı

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TARİH

21 Kasım 2016

Özel madenlerde işçi ölümleri oranı, kamu madenlerinden 16 kat daha fazla!

Siirt’teki katliam açık maden sahalarında yaşanan ilk katliam değil

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TARİH

07 Eylül 2016

Dünden bugüne üniversiteye karşı bitmeyen kötülük

Kimsenin şüphesi olmasın, bu hukuksuz ve haksız karar er geç ortadan kalkacak...

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TARİH

14 Mayıs 2016

23 yaşındaki Şule'nin parkta yürürken hafriyat kamyonuyla öldürülmesinden İstanbul Belediyesi de sorumlu!

23 yaşındaydı, ölmek için çok erkendi...

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TARİH

01 Mayıs 2016

8+8+8=1 Mayıs, çalışarak ölmemek için

'Herkesin çalışabilmesi için herkesin daha az çalışması' ve herkesin daha insanca çalışması için haydi 1 Mayıs’a!

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TARİH

20 Nisan 2016

10 soruda özel istihdam büroları ve kiralık işçilik

Kiralık işçilik çalışma hayatında en alttakiler demek...

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TARİH

15 Kasım 2015

G20 içinde Türkiye’nin insani ve sosyal karnesi

Avrupa ülkelerinde çalışma süreleri 33 ile 36 saat arasında değişirken Kore’de 44, Türkiye'de ise 47 saate ulaşıyor

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TARİH

28 Ağustos 2015

Memur-Sen toplu sözleşme masasında tekliflerinde yüzde 70’e yakın indirim yaptı!

Toplu sözleşme literatüründe böyle büyük bir indirime pek tanık olmadık

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TARİH

21 Mayıs 2015

Metal fırtınası sarsıyor: Deniz bitti, sendikalar için ders alma zamanı

Metal işçileri terk edilmesi gereken bir sendikal zihniyeti terk etti, şimdi başka türlü bir örgütlenme ve başka türlü bir sendika zamanı

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TARİH

18 Mayıs 2015

MESS ve müfettişler yanıltıyor, Renault işçilerinin eylemi hukuka uygundur

Yapılması gereken işçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı göstermek

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TARİH

02 Nisan 2015

Danıştay 60 günde kararını açıklamadı Metal-İş'in itiraz hakkı ortadan kalktı

Metal grevinde 60 günlük erteleme süresi 31 Mart 2015 tarihinde doldu

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TARİH

19 Mart 2015

İşçi ölümleri bilinenin iki katı

2005-2013 döneminde açıklanan toplam işçi ölüm sayısı 11 bin 47 iken iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gelir bağlanan dosya sayısı 20 bin 799’dur

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