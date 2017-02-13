Aziz Çelik

TARİH
13 Şubat 2017
İşçiler DİSK’le kimlik kazandıDevamını Oku
TARİH
21 Kasım 2016
Siirt’teki katliam açık maden sahalarında yaşanan ilk katliam değilDevamını Oku
TARİH
07 Eylül 2016
Kimsenin şüphesi olmasın, bu hukuksuz ve haksız karar er geç ortadan kalkacak...Devamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2016
23 yaşındaydı, ölmek için çok erkendi...Devamını Oku
TARİH
01 Mayıs 2016
'Herkesin çalışabilmesi için herkesin daha az çalışması' ve herkesin daha insanca çalışması için haydi 1 Mayıs’a!Devamını Oku
TARİH
20 Nisan 2016
Kiralık işçilik çalışma hayatında en alttakiler demek...Devamını Oku
TARİH
15 Kasım 2015
Avrupa ülkelerinde çalışma süreleri 33 ile 36 saat arasında değişirken Kore’de 44, Türkiye'de ise 47 saate ulaşıyorDevamını Oku
TARİH
28 Ağustos 2015
Toplu sözleşme literatüründe böyle büyük bir indirime pek tanık olmadıkDevamını Oku
TARİH
21 Mayıs 2015
Metal işçileri terk edilmesi gereken bir sendikal zihniyeti terk etti, şimdi başka türlü bir örgütlenme ve başka türlü bir sendika zamanıDevamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2015
Yapılması gereken işçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı göstermekDevamını Oku
TARİH
02 Nisan 2015
Metal grevinde 60 günlük erteleme süresi 31 Mart 2015 tarihinde dolduDevamını Oku
TARİH
19 Mart 2015
2005-2013 döneminde açıklanan toplam işçi ölüm sayısı 11 bin 47 iken iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gelir bağlanan dosya sayısı 20 bin 799’durDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.