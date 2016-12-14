T24 LogoT24 Logo

Aytun Aktan

-@t24.com.tr

14 Aralık 2016

Homosapıtiyensler ve acının sonsuzluğu

Gelecek kara bir deliğin sonsuzluğunda görünürken daha kaç toplu ölüme ağıtlar yakacağız?

Zaman durmuştu. Uzak bir diyardan gençliğimize, çocukluğumuza bakar gibiydik artık. Geleceğimiz görünmüyordu, sisler ardındaki gibi bir romantizmde değildi kara bir deliğin sonsuzluğundaydı saklıydı. Arsızca soluk alıyorduk, çünkü yaşamak için şarttı. Epeydir asgari düzeyde yaşamak, hatta ölü taklidi yapmak en kolay yoldu. Böylece özgür kalıyorduk.

Duvarlar fiziksel olarak örülmese de sistem herkes için kendi hapishanelerini çoktan yaratmıştı. Korkuyorduk her şeyden ve herkesten. Artık gölgesiz gibiydik. Çünkü o bile fazlaydı, bir bedenimiz olduğunu bize fısıldıyordu. Beden varsa acı olabilirdi. Ruh varsa hissedebilirdik, akıl ise en korkuncuydu ve onu kaçırmak zamanın durduğu, bu uzay boşluğundaki coğrafyada en akıllıcasıydı.

Bir grup böyle yaşamsal fonksiyonlarını en aza indirmiş ve artık bir beklentisi, umudu tükendiği için kalmamışken, bir grup vardı ki şehvet içinde yaşıyordu hayatı. İnanmazsın aynı coğrafyada bunu yapabiliyorlardı. Aynı yağmurda ıslanılıyordu ama birinin kan dediğine diğeri can diyordu. Dünya asırlardır böyle dönüyordu. Yaşlı yer küre bunca zamanda bilge olmalıydı, ama değildi. Canlılar dünyasında akılla donatılıp, iki ayak üstüne kalkıp yürüyebilen ve ellerini kullanabilen homosapiens, homosapıtiyenz olmuştu.

İşte bu sapıtiyenzler çağlar boyu bir elleri yağda, bir elleri balda olabilmek için sıralarını beklemiş, sıra gelince de en vahşi yaratıklara dönmüşlerdi. Neye inandıklarının, ırkının, cinsiyetinin önemi olmaksızın gücü eline geçiren melek olsa şeytana dönmüş, zulmetmişti.

Zamanın durduğu bu coğrafyada artık kimse diğerinin umurunda değilken yüzlerce hayat ölüme alıştırılarak, kader kabul ettirilerek sonlandırılıyordu. Bir bombayla, bir kurşunla, bir trafik kazasıyla, bir namus cinayeti ya da erkek şiddetiyle tükeniveriyordu nefesler.

Kalpler henüz durmamışken soğuyabiliyordu. Morglar bütünlüğünü yitirmiş insan bedenleriyle dolup dolup boşalıyordu. Resmen ilan edilmiş bir savaşın olmadığı, zamanın durmuş gibi yaşandığı bu coğrafyada en süslü kelimelerle acıyı tarif etmekten yorulmuştu insanlık.

Çünkü artık insanlık yerle bir olmuş, onur ayaklar altına alınmıştı. İnsan utanırdı böyle yaşamaya mecbur bırakılmaya. Homosapiens utanırken, homosapıtienzin ağzından kanlar akıyordu.

Ölümün apansızlığı ile yaşamakta sorun yoktu buydu zaten merakla ve istekle yaşam arzusu veren  homosapiense. Haksızlık bu apansızlığın kimlerce planlandığındaydı. Homosapıtiyenzlerin karar verdiği ölümler iki nefes arası kadar yakınken, yaşamak ve kendini o an için güvende hissetmek utançtı.

Son yaşananlarla birlikte acının tarif edilebilen bir yanı kalmadı ölenlerin yakınları, tanıdıkları için. Kolsuz, bacaksız kalanlar sizleri de unutacak, ölüp gidenleri de bu zamanın durduğu coğrafya. Asırlardır olduğu gibi dünyada bizi hatırlayacak olan en son insan da öldüğünde yok olacağız.

Gelecek kara bir deliğin sonsuzluğunda görünürken daha kaç toplu ölüme ağıtlar yakacağız, tek tek ölümler doğudan batıya toplandığında binler olmuşken daha ne kadar insanlığımızdan utanacağız? Bir umut be yaşlı dünya, bir ışık ver homosapienslere.

www.draytunaktan.com

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Aytun Aktant24köşe yazısıhomosapiens

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

Yazarın Diğer Yazıları

Yatağımızdaki düşmanlar: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Yasağın olduğu yerde tehlike sessiz ve daha büyük gelir. Kadının sadece erkek cinayetleriyle öldürülmediğini söylemek büyük laf sayılmaz. Kadınların çok sayıda cinsel yolla bulaşan hastalığı erkeklerden, çoğu zaman da eşlerinden alarak hastalandığını, infertiliteden, kansere, HIV/AIDS’e kadar geniş bir yelpazede mağdur edildiklerini unutmayın

Emine Bulut cinayetini görünür kılan kayıt ve ötesi

Bir Özgecan vardı ve tabii daha niceleri, bir de Emine Bulut olmasın tarihin sayfalarında...

Mutlu sonlar masallarda kaldı

Bu insanların direnişlerine bakıp utanmalı mı, umudu kaybetmemeli miyiz artık kafam karmakarışık

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24