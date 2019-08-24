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Aytun Aktan

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TARİH

24 Ağustos 2019

Emine Bulut cinayetini görünür kılan kayıt ve ötesi

Bir Özgecan vardı ve tabii daha niceleri, bir de Emine Bulut olmasın tarihin sayfalarında...

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TARİH

30 Temmuz 2017

Mutlu sonlar masallarda kaldı

Bu insanların direnişlerine bakıp utanmalı mı, umudu kaybetmemeli miyiz artık kafam karmakarışık

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TARİH

09 Temmuz 2017

Haziran umut, Temmuz sarı sıcak demek

Tarihi değiştirir mi bilmem ama CHP içinde epey değişikliğe, dinamizme sebep olan yürüyüş bugün Maltepe’de taçlanıyor

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TARİH

18 Haziran 2017

Kibritçi Kız

Adalet hepimiz için ortak ihtiyaç. Yemek, içmek, nefes almak gibi...

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TARİH

04 Haziran 2017

Elini kaldır

Böyle bir haftanın içinde her şeye rağmen bana umut, yaşama cesareti vermeye devam eden işimden güç aldım

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TARİH

18 Mayıs 2017

Midemden değil beynimden, kalbimden geliyor gurultular

Açlık, aç kalmak, bile isteye bedeni aç bırakarak diğerlerine bir şeyler anlatmaya çalışmak...

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TARİH

30 Nisan 2017

Bahar geldi bahar

Havanın ısınması ile gün ışığından maksimum yararlanmamız bize enerji veren bazı hormonların salınımını kolaylaştırır

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TARİH

09 Nisan 2017

Her yol Roma’ya çıkıyormuş gerçekten

Ballandıra ballandıra anlatacağım Roma Maratonuna hazır mısınız?

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TARİH

12 Mart 2017

Adım adım ile iyilik peşinde koşmak ve sporcu sağlığı

Çocuklarımıza ve gençlerimize verilebilecek en güzel yaşam hediyesi becerileceği ve zevk alarak devam edeceği spor branşlarına onları yönlendirmek ve teşvik etmek

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TARİH

19 Şubat 2017

Seyirci olmak

Halk olarak delirme noktasındayken her türlü kanaldan bize ulaşıp, hangi oyu vermemiz gerektiğini bas bas bağıran politikacıların hepsini mute tuşu ile susturmak istiyorum

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TARİH

22 Ocak 2017

Kelebek etkisi

Haziran 2015 de başlayan toplumsal deneyde reflekslerimiz kaybolana, sinir uçlarımız hissizleşene kadar bizi zorlayacaklar anlaşılan

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TARİH

01 Ocak 2017

Yeni yıl, yeni umutlar mı dediniz?

İçinizi yeterince daralttıysam 2017 için yalandan iyi şeyler diyebilirim...

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