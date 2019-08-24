Aytun Aktan

TARİH
24 Ağustos 2019
Bir Özgecan vardı ve tabii daha niceleri, bir de Emine Bulut olmasın tarihin sayfalarında...Devamını Oku
TARİH
30 Temmuz 2017
Bu insanların direnişlerine bakıp utanmalı mı, umudu kaybetmemeli miyiz artık kafam karmakarışıkDevamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2017
Tarihi değiştirir mi bilmem ama CHP içinde epey değişikliğe, dinamizme sebep olan yürüyüş bugün Maltepe’de taçlanıyorDevamını Oku
TARİH
18 Haziran 2017
Adalet hepimiz için ortak ihtiyaç. Yemek, içmek, nefes almak gibi...Devamını Oku
TARİH
04 Haziran 2017
Böyle bir haftanın içinde her şeye rağmen bana umut, yaşama cesareti vermeye devam eden işimden güç aldımDevamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2017
Açlık, aç kalmak, bile isteye bedeni aç bırakarak diğerlerine bir şeyler anlatmaya çalışmak...Devamını Oku
TARİH
30 Nisan 2017
Havanın ısınması ile gün ışığından maksimum yararlanmamız bize enerji veren bazı hormonların salınımını kolaylaştırırDevamını Oku
TARİH
09 Nisan 2017
Ballandıra ballandıra anlatacağım Roma Maratonuna hazır mısınız?Devamını Oku
TARİH
12 Mart 2017
Çocuklarımıza ve gençlerimize verilebilecek en güzel yaşam hediyesi becerileceği ve zevk alarak devam edeceği spor branşlarına onları yönlendirmek ve teşvik etmekDevamını Oku
TARİH
19 Şubat 2017
Halk olarak delirme noktasındayken her türlü kanaldan bize ulaşıp, hangi oyu vermemiz gerektiğini bas bas bağıran politikacıların hepsini mute tuşu ile susturmak istiyorumDevamını Oku
TARİH
22 Ocak 2017
Haziran 2015 de başlayan toplumsal deneyde reflekslerimiz kaybolana, sinir uçlarımız hissizleşene kadar bizi zorlayacaklar anlaşılanDevamını Oku
TARİH
01 Ocak 2017
İçinizi yeterince daralttıysam 2017 için yalandan iyi şeyler diyebilirim...Devamını Oku
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