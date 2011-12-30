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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

30 Aralık 2011

‘İnsansız’ Hava Aracı

Yiyen bilir. Bıçak ilk saplandığında çok acımaz. Ama yara soğumaya...


Yiyen bilir. Bıçak ilk saplandığında çok acımaz. Ama yara soğumaya başladığında bütün vücuda katlanılmaz bir acı yayılır...
Bu yazıya başladığımda “bıçak yarası” henüz bütün yurda yayılmamıştı. Ama şimdiden belli, akşama kalmaz bütün televizyon kanallarında birinci haber olur. 35 “kaçakçı” yurttaşın acısı bütün yurdu sarar.
Biliyorum, “Oh olsun” diyenler de çıkacak. Ama ben insanlardan söz ediyorum. Milliyetçiliğin insansızlaştırdıklarından değil. 
Biliyorum, akşama tartışma programları düzenlenecek; tartışmacılar kendi meşrepleri, tercihleri yönünde habire konuşacaklar. Kimi TSK’yı aklamaya çalışacak; kimi AKP’ye vurmaya yönelecek; kimi yol kazası diyecek (artık ne demekse), kimi “Ne malum kaçakçı oldukları” diye sırıtacak...
Kimileri (onlar az olacak) Kürt sorununu insansız hava aracıyla çözmek isteyen  “kafayı” kınayacak...  
*    *    *
Şırnak’tan söz ediyorum; Şırnak Uludere’den. 35 yurttaşımızın yok edildiği hava saldırısından. Olay üstüne TSK apar topar bir açıklama yaptı. Dün (çarşamba)  akşam saatlerinde  Irak sınırları içinde hududumuza doğru bir grubun hareket halinde olduğunun insansız hava aracı görüntüleri ile tespit edildiği, bunun sonucu olarak bölgenin uçaklar tarafından ateş altına alındığını açıkladı.
Sizce insansız olan kim?
Örneğin şu yazıyı yazdığım bilgisayar insansız bir aygıt. İçinde aptal bir program var. Ben deminki cümlede “insansız” yazmak isterken ilk üç harf, “ins” belirince “insülün” önerdi. Dedim a aptal bir aygıt bu. “İnsülün” önerisini tek tuşla reddettim, “insansız” yazdım. 
Peki, İnsansız Hava Aracı (İHA), “Hareket eden bir grup gördüm. Üstüne bomba yağdır, yok et onları” dediğinde ne yapmak gerekir? 
Tüfek de insansızdır. Mermi de insansızdır. Mayın da, tank da, biber gazı da, polis panzeri de insansızdır... 
Peki Suriye devlet başkanını “Kendi halkını bombalayan bir diktatör” diye lanetleyen nedir? 
Peki Kürt sorununu bomba ile, Skorksy ile Kobra ile, F16 ile, biber gazıyla, özel harekât polisi timleriyle (Çarkıngiller demek istedim), itirafçı infaz timleri ile çözmek isteyen nedir?
*    *    *
Yazı bitti.
Ne o? Kısa bir Tırmık mı oldu?
Sözün bitmek üzere olduğu yerde daha uzun bir Tırmık neyi yazılsın ki? 

 
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