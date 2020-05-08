Eyyyy haberler teker teker gelin lan!..

Başlık çok mu argo oldu? Okura saygısızlık olarak algılanır mı?

N’olur öyle düşünmeyin. "Lan" dediğim kişiler, mesela AKP Reisi, onun tayfası, trolü, şeyinin kılına hayranı filan değil. Muhalefeti AKP elebaşılarına lâf yetiştirmeye indirgemiş CHP tepeleri filan da değil…

Ben haberlere nara atıyorum. Üst üste, art arda sağanak misali yağan, gazete yazarlığı yapan bencileyin kalem erbabını sırılsıklam yapan haberlere...

Çok mu anlamsız oldu?

Gelin birlikte bir göz atalım.

* Grup Yorum’un ölüm orucuna yatan üyesi İbrahim Gökçek 313. gün "orucu" bıraktı, hayata döndü ve kaldırıldığı hastanede dün öldü.

* Danıştay’ın yeni başkanı Zeki Yiğit oldu. Hani daha önce YSK üyeliği yapan ve yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 13 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu kazanınca AKP Reisi’nin isteği doğrultusunda seçimin tekrarı yönünde oy kullanan Zeki Yiğit. Hani o yerel seçimde KHK ile işten atılanların oy kullanmamasını önerecek kadar derin bir hukuk bilgisine ve hukuk kültürüne sahip olduğunu kanıtlamış Zeki Yiğit.

* İnternet’ten bilgisayar ekranına düşen genç bir arkadaşımın yalın bir bilgi notu: 2002 Mayıs’ında çeyrek altın 22 TL. 2020 Mayıs’ında çeyrek altın 634 TL, Yüzlerce sayfalık ekonomik değerlendirme ve analizine gerek yok. 2002’de AKP iktidara geldi; 2020’de AKP hâlâ iktidarda…

* 2002 sonunda 1 Amerikan doları -yuvarlak hesap- 1,74 TL idi. Dün öğleyin 7.25’i geçti. O gün de, bugün de iktidardaki siyasal güç AKP; iktidarın direksiyonundaki de büyük ekonomi dehası Recep Tayyip Erdoğan…

* Libya’da Hafter güçleri tarafından öldürülen MİT görevlisinin Türkiye’deki cenaze törenine ilişkin haber yapan meslektaşlarımız hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Suç artık yaşamayan bir MİT görevlisinin kimliğini açıklamak. Kimi ölmüş, kimi halen yaşayan ve üstelik hepsi de çok üst düzey MİT görevlisi oldukları halde kimlikleri, geçmişleri, görev sırasında yapıp ettikleri üstüne sayfalarca ve sayfalarca yazılanlarla ilgili gazetecilere açılmış tek bir bir soruşturma, yürümüş bir dava yok. Ama mahkeme yine de bu tuhaf iddianameyi kabul etti.

* AKP iktidarına karşı eleştirel haberlere, tartışma programlarına yer veren az, çok az sayıdaki televizyon kanallarından biri olan Halk TV’ye RTÜK üstünden çok ağır bir ceza daha geldi. Meslektaşlarımız Şirin Payzın, Levent Gültekin ve Murat Sabuncu’nun hazırlayıp sundukları "Sözüm Var" programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı cümlelerini sakıncalı bulan RTÜK adlı AKP’nin pek beğendiği, sırtını sıvazladığı kurum, Halk TV’ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 para cezasına hükmetti. Bu cezalar RTÜK’ün verebileceği cezaların en üst sınırı. RTÜK daha önce de Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programına üç kez durdurma ve para cezası vermişti.

Sokağa çıkıldığında takılması zorunlu olan "korona maskesi" bundan böyle eczanelerden 10’luk ve 50’lik paketler halinde satılacak. Maskenin tanesi 1 lira. Yani en ucuz paket 10 lira. AKP Reisi ve devletin başı Tayyip Erdoğan daha önce "korona maskesi"nin para ile satılmayacağını gözlerimizin içine baka baka TV ekranından ilan etmişti…

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Bu kadarı yeter… Bu haberlerin hepsi tek bir günde, yani dün, önümüze geldi. Tepemize düştü. Haydi şimdi siz gazeteci olun ve işiniz güncel olaylar üstüne değerlendirme, yorum, analiz, fıkra, makale yazmak olsun. Yukarıda üstünüze yağan haberlerden hangisini seçer de yazarsınız?

Seçtiğinizden geri kalanları pas geçmiş olduğunuzu düşünüp için için kendinizi yemez misiniz?

Şu haberler sıraya girseler, birer birer, teker teker gelseler daha iyi olmaz mıydı?

Bu yüzden bu gün benim yaptığım gibi haberlere seslenip "Teker teker gelin lan" diye naralanmaz mısınız?