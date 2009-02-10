Eğer Ağar da Masumsa...

Mehmet Ağar nihayet yargıç karşısında...

Sizleri bilemem ama Susurluktan bu yana Ağar üstüne yüze yakın Tırmık yazmış; Ağar yargılanmadıkça Susurluk’un üstünü örten kirli, kanlı, karanlık perdenin kaldırılamayacağını; bir kanlı ve hukuksuz dönemin sorumlularının günışığına çıkarılamayacağını bıkıp usanmadan yinelemiş bir gazeteci olarak bu günün benim için önemi var; değeri var; anlamı var...

Son cümleyi ...”umudum var” diye tamamlamak isterdim. Ama elim varmadı. Yargılama süreci en azından şimdiye kadar “umut” yeşertmedi. Onu yargılayacak mahkemenin saptanması bile yılan hikayesini andırdı. Sonunda 12 yıllık bir gecikmeden (dilerseniz “oyalamadan” sonra diyebilirsiniz) Ağar sanık iskemlesine oturtulabildi...

İlk duruşmada “Hakkımdaki iddialara gülüyorum” dedi.

Ben de ağlayacak gibi oluyorum....

Hatırlayın: Danıştay 1. Dairesi, Ağar'ın, "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek" suçu yönünden; dahası Türk Ceza Yasası’nın "suç işlemek için örgüt kurmak" başlıklı 220. maddesine uyarınca yargılanmasına karar vermişti.

Eğer bir kişi hakkında ülkenin en yüksek hukuk kurumlarından Danıştay böyle bir karar verdiyse “Hakkımdaki iddialara gülüyorum” demek, diyebilmek kara mizahın sınırlarına girer...

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Sürmekte olan bir yargılamayla ilgili mahkemeyi etkilemek amaçlı bir iddiada bulunacak değilim.

Sadece üç somut olayı hatırlatmak ve üç soru sormakla yetineceğim:

Bir: Uğur Mumcu cinayetinin örtbas edilmek istendiği günlerde dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’yu evinde ziyaret etti. Güldal Mumcu, cinayet soruşturmasının önüne bir duvar örüldüğünü belirtti. Mehmet Ağar, “O duvardan tek bir tuğla çekersek duvar yıkılır ve hepimiz altında kalırız” dedi.

Mahkeme hiç olmazsa bu “cümle”yi aydınlatmasını Ağar’dan isteyecek mi ve Ağar o zaman da gülüp geçecek mi ?

İki: Mehmet Ağar duruşmada , yedi TİP’li gencin katili ve devlet adına bir dizi karanlık eylemin örgütleyicisi Abdullah Çatlı’yı basından tanıdığını, yani tanımadığını söyledi.

Acaba mahkeme Ağar’ın “basından tanıdığı” Çatlı’nın üstünde çıkan, ona her türlü silahı taşıma ve kullanma yetkisi veren, “çok, ama çok” özel bir silah taşıma izninin altında kendi imzasının bulunmasını “gülüp geçmeden” açıklamasını isteyebilecek mi ?

Üç: Çatlı’nın sağ kolu, yedi TİP’li cinayetinden hükümlü, yakalan(a)madığı için bütün ülkede aranmakta olan Haluk Kırcı’nın Erzurum’da nikah töreninde çekilen fotoğrafta şahitlerden birinin Mehmet Ağar olduğu belgelendi.

Mehmet Ağar o dönemde bunu “Kaçak olduğunu bilmiyordum” diye açıaklamaya çalışmıştı ve bizden o günlerde Erzurum Valisi, daha önce de İstanbul Emniyet Müdürü olan bir kişinin Haluk Kırcı’nın arandığını bilmediğine inanmamızı istemişti.

Mahkeme Ağar’dan bu yaman çelişkiyi açıklamasını isteyebilecek mi ?

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Yineleyelim: Mahkeme sürecini etkilemek gibi bir amacımız yok. Ama bu önemli, değerli, anlamlı yargılamanın umut da verebilmesi için hiç olmazsa şu üç sorunun yanıtını beklemek gerek.

Bekleriz. On iki yıl bekledik. Yine bekleriz...



