Diyelim HDP’yi yok ettiniz, peki sonra?

Eyy kemik AKP'liler… Eyy Reis'in ağzının içine bakanlar!..

Kurnazsınız ama zeki değilsiniz. Taktik manevralar yapmakta hünerlisiniz. Dün ak dediğinize bugün kolayca kara diyebiliyorsunuz, dün düşman bellediklerinizi bağrınıza basabiliyorsunuz, size ağız dolusu sövüp sayanlarla ittifak bile kurabiliyorsunuz.

Ama iş uzun erimli, ilkeler üstünde yükselen bir çizgi izlemeye gelince çuvallıyorsunuz. Siyasal kültürünüz o kadarına elvermiyor; stratejik derinlik taşıyan bir siyasal çizgi için gerekli analiz yetiniz çok, ama çok yetersiz.

Bütün bunları hepinizi tek tek tanımaya gerek duymadan Reis'inize bakarak söyleyebiliyor, yazabiliyoruz.

Reis'iniz sizin kusursuz bir aynanız. Hepinize tek tek bakmaya, ölçmeye, tartmaya gerek yok. Reis'inizin kişiliğinde, sözünde, davranışında, tercihlerinde tümünüzü görebiliyor, tanıyabiliyoruz,

Örnekleri saysam da kös dinleyeceksiniz, biliyorum. Dar görüşlülüğünüzün tedavisi de, çaresi de yok. Daracık ufkunuzla sahte vizyonlara kendinizi kaptırıyor, kandırıyorsunuz.

Kafanıza dank etmesi için onlarca (Yoksa yüzlerce mi deseydim?) örnek verebilirim.

En sonuncu örneği vereyim. Gerisini -becerebilirseniz- siz bulup çıkarın.

Ülkemizdeki Kürt seçmenlerin çok büyük ama kıskançlıktan sizi, öfkeden Reis'inizi çatlatacak kadar çok büyük bir kesiminin oylarını alan bir parti var: Halkların Demokratik Partisi (HDP). Üstelik salt Kürtlerin değil, kimileri gönülden bir yakınlık kurarak, kimileri başka seçenek kalmadığı için HDP'ye oy veren Marksistler, sosyalistler, demokratlar, en azından yurttaşlık bilinci ile donatılmış Kürt olmayan seçmenler de var ve sayılarını küçümseyemezsiniz. (Numara yapmayın, yukarı bakıp ıslak çalmayın. Küçümsemediğinizi biliyorum.)

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Üç gün önce, cuma sabahı 82 HDP'li için gözaltı kararı alındığı ve sabahın köründe de uygulanmaya başlandığı haberi ile uyandık. Bunun yanısıra milletvekili oldukları için gözaltına almayı gözünüzün yemediği 7 HDP'li milletvekili için de dokunulmazlıklarının kaldırılması, yani içeri tıkılabilmeleri için fezleke yazılacağı bildirildi.

Hayır hayır, altı yıl önce açılmış, sorgusu, yargısı yapılmış "Kobani Davası" diye anılan olaylarla ilgili olarak altı yıl sonra yine ve yeni bir soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığının hukuku çiğnemek olduğunu filan yazmayacağım.

O eşiği çoktan aştık, o eşiği bizlere çoktan aştırttınız. "Çoktan" diyorum, çünkü son yerel seçimde 3'ü büyükşehir, 5'i il, 50'si ilçe ve 11'i belde olmak üzere toplam 69 belediye başkanlığı kazanan HDP'nin 52 belediyesine el koydunuz. Size sadakatinden kuşku duymayacağınız devlet memurlarından kayyım atadınız. Bunun anlamı o belediye başkanlarına oy veren seçmenlere "Siz doğru seçim yapamıyorsunuz. O yüzden biz düzeltiyoruz" demektir. Başka da bir şey demek değildir.

Selahattin Demirtaş'ı, Selçuk Mızraklı'yı saçma sapan bile olamayan gerekçelerle hapsettiniz ve hapiste tutuyorsunuz. Daha saymayacağım çünkü çok uzun; size utanç, bize öfke verecek kadar çok uzun.

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Besbelli ki HDP'yi bitirmek, örgüt olarak. Anayasal güvence altında olması gereken bir siyasal partiyi yok etmek istiyorsunuz. Cuma günkü gözaltı saldırısı bunun somut göstergesi ve göstergelerden sadece biri.

Bunu istiyorsunuz çünkü kurnaz hesaplarınıza göre HDP, önümüzdeki erken ya da zamanında yapılacak seçimlerde kilit parti. Sizi iktidar koltuğundan, Reis'inizi de sarayından alaşağı edecek siyasal güçler HDP'siz bunu başaramayacaklar.

Eh kurnaz ve fetbaz siyasetçinin hesabı da böyle olur: HDP'yi kapat, gelecek seçimi kazan.

Size öğüdümdür: Bir yerlerden bulup avucunuza şeker sürün, çünkü bu hesap sizi avuç yalamak zorunda bırakacak kadar kısır, dar ufuklu bir taktik hileden ibaret.

Evet, HDP'yi yok edebilirsiniz. Bugünkü yönetim kadrosunu içeri tıkabilirsiniz.

Peki sonra?

HDP son genel seçimde 6 milyon oy aldı.

Kavramanız için yineliyorum: Altı milyon. Yani bir adet 6 ve ardında 6 sıfır. Bu seçmenlerin seçmen olamayacak kızları ve oğlanları ile seçim sandığına gidemeyecek kadar yaşlı olanlarıyla en az dört kişilik bir ailenin parçası olduklarını hesaplarsak 24 milyon yurttaş demektir. Beş kişilik aile demeyeceğim, uykunuz iyice kaçar.

Peki partiyi kapattınız, yönetim kadrolarını hapse tıktınız, hapistekileri dışarı çıkamayacakları hukuk hileleri buldunuz da 6 milyon seçmen yurttaşı, toplam en az 24 milyon yurttaşı ne yapacaksınız?

Son soru: Yurttaş ne demek biliyor munusuz ?