Bir hapishane hücresinde doğum günü kutlamak

Geçen yılın 4 Kasım'ında bir Tırmık okudunuz. "Bugünkü Tırmık Bircan Yorulmaz için yazılıyor" diye başlıyordu. Sonra "…Ama siz dilerseniz Selahattin Demirtaş için diye okuyun. Dilerseniz Ayhan Bilgen için diye okuyun. Dilerseniz Aysel Tuğluk için, Sebahat Tuncel için, Figen Yüksekdağ için diye okuyun" diye devam ediyordu.

Sayılanlara daha onlarcası, yüzlercesi, hatta binlercesi de eklenebilirdi. Hepsi birer hukuk cinayetiyle, "AKP adaleti" dense yakışan devlet zorbalığı ile demir parmaklıklar ardına tıkılmış onlarca, yüzlerce hatta binlerce kişi.

Kimileri Türkiye'nin siyaset ortamına birkaç numara büyük gelen siyasetçi, kimileri hak savunucusu, kimileri herkes için adalet arayıcısı, kimileri halkın haber alma hakkını yanıtlamak için çırpınan gazeteci onlarca, yüzlerce, hatta binlerce kişi…

* * *

Bugün 13 Nisan. Bugünkü Tırmık bir kere daha Bircan Yorulmaz için yazılıyor.

Neden o?

Hiiiiç…

Bugün Bircan Yorulmaz'ın doğum günü. Herhalde o yüzden aklıma düştü de o yüzden "bir kez daha Bircan Yorulmaz" yazıyorum…

Ben de iki kez "hapishanede doğum günü" yaşadım. Birinde falakadan tabanları patlamış ve temizlemek için oksijen, mikrop kapmasın diye tentürdiyotun bile esirgendiği bir askeri hapishanedeydik ve küçük koğuşumuzda dört genç acı içinde kıvranıyorlardı. Utancımdan "Bugün benim doğum günüm" diyemedim.

Bircan Yorulmaz'ın da doğum gününü dert ettiğini sanmıyorum. Hatta onu iyi tanırım, dert etmediğine eminim.

Yani Bircan Yorulmaz'ın doğum günü bu Tırmık için bir bahane.

Koronanın önlenemez tırmanışına karşı tam kapanma olacak mı, olmayacak mı?.. Teravih namazı evlerde kılınacakmış, peki evlerde buluşan "mümin"ler evleri tıklım tıklım doldururlarsa ne olacak ?.. Bildiri yayınlayan 104 amiralden hangi teraziyle tartılarak gözaltına alınan 10'u ve soruşturmaya dahil edilen 4'ü savcılıkta sorgulanacak. Acaba savcılar tutuklama isteyecek mi?.. Montrö anlaşmasıyla ilgili tartışma nereye yönelecek ?.. AKP Reisi'nin bu konudaki ince hesapları ne?.. Durup durdurken ABD Karadeniz'e ne halt etmeye savaş gemileri sokmaya kalktı?..

Bu soruları uzattıkça uzatmak mümkün. TV'lerde, haber sitelerinde, gazetelerde bunları izliyor, okuyor, bu konularda bilir bilmez kişileri dinliyoruz; bilgi kirliliğinde bunalıyoruz ve o sırada…

O sırada yurdum hapishanelerinde genç ve yaşlı, kadın ve erkek "düşünce suçluları" volta atıyor ve hüküm giydilerse AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmayacağını bilmeden, hüküm giymedilerse hukuktan bağımsızlaşmış AKP yargısının zırva gerekçelerle nasıl bir hüküm keseceklerini bilmeden gün sayıyor. Belki de gün saymaktan bile vazgeçtiler.

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2021 Türkiye'sinde gazetede yazıyorsam, ki yazıyorum, bize dayatılan gündemin sınırları içine kendimi hapsedip hapisteki dostlarımı, arkadaşlarımı, tanıdıklarımı, tanımadığım ama nasıl bir hukuksuzluğa uğratıldıklarını iyi bildiklerimi unutmak benden uzak olsun. "Ay yine mi bu konu" diyecek okurlar varsa onlar umurumda olmasın.

Bircan Yorulmaz, doğum günün kutlu olsun.