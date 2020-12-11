Bir çağrı ve 805 imza

Dün 805 yurttaşın imzaladığı bir çağrı yayımlandı. Haberleri T24'ten izliyorsanız ola ki gözden kaçırmış olabilirsiniz. Sabahtan aşağılarda bir yerde şöyle bir göründü ve sonra da her nedense, meslek deyimi ile "ekrandan düştü". Akyama doğru yine çıktı ve bu kez manşette yeraldı.

Bu çağrının önemli olduğu ve okunması gerektiği kanısındayım. Dilerseniz şurayı tıklayıp okuyun:

Çağrı, önce içeriği ile önemli.

"Onurlu, huzurlu, güvenli bir yaşam talep ediyoruz!" başlığını taşıyan çağrı önce bugün içinde bulunduğumuz durumu kesin ve açık seçik tanımlıyor. Aktarıyorum:

"… Virüs salgınının ekonomik, siyasal, toplumsal krizi daha da ağırlaştırdığı bu günlerde, özlediğimiz ve hakkımız olan insanca yaşama kavuşabilmek için yeni bir toplum tasavvuru ve köklü bir zihniyet değişimi gerekiyor. Tek adam rejiminin bu kabiliyette olmadığı, yeni bir hikâye yazamayacağı gibi ülkeyi içine sürüklediği çöküşten çıkaramayacağı her geçen gün daha açık bir şekilde görülüyor. İktidar odaklarının son zamanlarda dillendirdikleri 'reform' söylemlerine ilişkin tartışmalar karşısındaki saldırgan tepkileri, söylemlerinin ne yazık ki oyalama ve aldatmacaya dönük olduğunu, her şeyin ötesinde mevcut rejimin otoriterlikten totaliterliğe evrilmesini kendi beka'larının teminatı olarak gördüklerini bir kez daha kanıtladı…"

Ardından madde madde yakıcı talepler sıralanıyor. Ama bu taleplerin gerçekleşmesinin ancak çok geniş kapsamlı bir demokrasi ittifakı ile mümkün olacağı vurgulanıyor ve böyle bir ittifakın Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle sınırlı kalmaması gereğinin altı çiziliyor.

Aktarıyorum:

"82 milyonun eşit haklarla özgür yaşayabilmesi için halkın ortak talepleri çerçevesinde Meclis'te temsil edilsin edilmesin hiçbir muhalefet partisini, hiçbir demokratik güç odağını dışarıda bırakmayan; kadın hareketinden çevre hareketine, esnaf derneklerinden tarım kooperatiflerine, sendikalardan meslek kuruluşlarına, sivil topluma, hak ve adalet platformlarına kadar memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak bir demokrasi ittifakının, halkın onayını ve kitlesel desteğini alarak, arayış içindeki milyonlara umut olacağına inanıyoruz."

Böyle bir çağrı ister istemez talepleri hedefleyen yeni adımlar atılmasını gerekli kılıyor. Atılıp atılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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Ancak çağrının içeriği kadar altındaki 805 imza da önemli. Yıllardır benzer imza etkinliklerini izlemiş, kiminde görev üstlenmiş, kiminde sadece imza koymuş, kimini haberleştirip o sıkada çalıştığım gazetede yayımlamış biriyim. Yani bu alanda yeterince deneyimim var.

Bu 805 imzanın aynı metnin altında buluşmaları sahiden değerli ve anlamlı ve…

…ve bu buluşma daha da genişler ve önümüzdeki dönemde sahici bir demokrasi ittifakında bir arada olmayı da başarırsa bu, demokraside, hukuk devletinde, özgürlüklerde can alıcı kazanımlar anlamına gelecek.

Dünkü Tırmık "Ülkede bir şey hareket ediyor" diye başlamış ve bitmişti.

Bugünkü de öyle bitsin:

Ülkede bir şey hareket ediyor…