Başbakanım için bir pembe gazete

Çok eski, çok da keyifli bir gazeteci geyiğidir.

Baba Rockefeller, hani şu yeryüzünün gelmiş geçmiş en zengin adamı olarak ünlenen, petrol ve çelik ve banka imparatoru John Davison Rockefeller 98 yaşında, artık pilinin bittiği günlerde yatağa düşmüş. En iyi hastanelerde en ünlü doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar etrafında pervane. Oğulları “biricik babalarının” üzülmemesi, mutlu olması için sahibi oldukları büyük gazetelerden birine talimat vermişler. Her gün baba Rockefeller için tek (evet tek) bir nüsha gazete basılıyormuş. Haberiyle, köşe yazarları ile, hava durumu, ekonomi, dışpolitika, sanat kültür, spor, magazin sayfalarıyla sahici bir gazete.

Baba Rockefeller her sabah gazetesini okumuş, ölene kadar mutlu, çok çok çok mutlu olmuş ve anlaşılan mutlu ölmüş.

Nasıl mutlu olmasın ?

Gazetesinde profesyonel gazetecilerin hünerle hazırladıkları, adeta gazetecilik show’u yaptıkları haberlerinde –mesela- ABD başkanının ağzından bir demeç yayınlanıyor. Başkan ülkesinin en değerli ve bilge adamının John Davison Rockefeller olduğunu belirtiyor.

Ekonomi sayfasında yurttaşların rakip bankalardaki tasarruflarını çekip bütün paralarını Rockefeller’in Citi Group ve J.P.Morgan-Chase bankalarına yatırdıkları; rakip bankaların birbiri ardına çöktüğü bildiriliyor. Teksas’daki petrol sondajlarında Rockefeller’lerin Standart Oil şirketine ait kuyulardan petrol fışkırırken, rakip şirketlerin kuyularından tuzlu su çıkıyor…

Borsada Rockefeller hisseleri tavan yaparken, rakip şirketler çöküş yaşıyor…

Siyasette Demokrat Parti son seçimde tarihin en büyük yenilgisini alırken Cumhuriyetçiler kongrenin neredeyse tamamını kazanıyor…

Spor sayfasında Baba Rockefeller’in tuttuğu beyzbol takımı rakip takımla oynadığı derby maçında rakibi perişan ediyor.

Gazetenin yıldız falında Baba Rockefeller’in burcu için sağlık ve afiyet tahminleri ballandırılarak anlatılıyor.

Dedik a, baba Rockefeller özel gazetesini okuya okuya mutlu ölmüş

Meslek dilinde böyle gazetelere pembe gazete denir…

Peki, marifeti eninde sonunda petrol ve finans devi olmaktan ibaret, üstelik Müslüman filan da olmayan bir gavur için böyle bir pembe gazete çıkarılmış da ülkemizin gözbebeği, Allahın Türkiye’de yaşayan kullarına armağan olarak yolladığı, Sünni İslamın parlayan ve asla sönmeyecek yıldızı, siyaset dehası, aşırı karizmatik liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için niye böyle bir pembe gazete çıkarılmaz?

Bunun adına değerbilmezlik, nankörlük, çapulculuk, kemirgenlik filan denir…

Buna katlanamam ve durumdan vazife çıkarmaya kararlıyım.

Buyrun…

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Manşet: Obama, “Erdoğan’a danışmadan tek adım atmam” dedi…

Manşetin spotu: Beyaz Saray sözcüsü, Putin’in Suriye ile ilgili önerisine bir türlü cevap verilmemesinin sebebini bu şok cümleyle açıkladı…

İkinci Manşet: Anayasa Uzlaşma Komisyonunda başkanlık sistemi kabul edildi…

İkinci manşetin birinci spotu: Komisyon Başkanlık sistemini “Erdoğan olacaksa kabul, Gül olacaksa red” şartına bağladı.

İkinci manşetin ikinci spotu: Başkanlık sisteminde milletvekili aday listelerinin başkanın onayına sunulması, ancak o onayladıktan sonra kesinleşmesi ilkesi benimsendi…

Ekonomi sayfası manşeti: FED Başkanı Bernanke konuştu: Dolar çöken, TL parlayan yıldız…

Çevre sayfası manşeti: Yeni bir çılgın proje: Boğaz’a HES kuruluyor…

Dış haberler sayfası manşeti: Netanyahu ve Beşşar Esed Ankara’da: Yalvarmaya, af dilemeye geldik…

Spor sayfası manşeti: Futbolda fair play dönemi. Başbakanı yuhalamayacağına dair Kuran’a el basıp yemin etmeyen taraftar stadlara giremeyecek…

Spor sayfası ikinci manşet: Beşiktaş’ta çarşı yıkılıyor, yerine AVM yapılacak…

Tek sütunluk kısa haberler:

Hasan Cemal, Can Dündar, Yavuz Baydar ve benzerlerine fırıncıların ekmek satması Özel Yetkili Mahkemece yasaklandı...

Bütün gazeteler için tek ombudsmanlık kuralı getiriliyor. Ombudsman için aday belirlemek üzere Başbakanlık başdanışmanları Yalçın Akdoğan ve Yiğit Bulut görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mehmet Ayvalıtaş’ın Abdullah Cömert’i, Cömert’in Ethem Sarısülük’ü, Sarısülük’ün, İrfan Tuna’yı, Tuna’nın Mustafa Sarı’yı, Sarı’nın Selim Önder’i, Önder’in Ali İsmail Korkmaz’ı önceden planlayarak öldürdükleri ortaya çıktı…

ABD Oscar Komitesi, Amerikan Film Akademisi ve Cannes Film Festivali yönetimi ortaklaşa aldıkları bir kararla Susan Sarandon, David Lynch, Sean Penn, Vanessa Redgrave ve Ben Kingsley’in ödüllerini iptal etti. Ödül heykeller geri alınacak…

T24 hakkında Temmuz ayında klima cihazını sürekli çalıştırdığı ve aşırı kahve, çay tüketildiği için ekonomik sabotaj suçlamasıyla soruşturma açıldı. Doğan Akın için ömür boyu ağırlaştırılmış hapis isteniyor…

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Pembe gazeteyi okudunuz.

Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur…