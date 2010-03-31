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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

31 Mart 2010

Anayasa Aynasında Yurttaşlık Testi

AKP’nin kravatlı mollalarının içime sinecek, gönülden savunacağım, mükemmel bir yeni Anayasa taslağı...

AKP’nin kravatlı mollalarının içime sinecek, gönülden savunacağım, mükemmel bir yeni Anayasa taslağı yapmalarını ya da yürürlükte olan 82 Anayasası'nda değişiklikler öngören bir taslak üretmelerini hiç beklemedim. Buna siyasal geçmişlerinin ve demokrasi kültürlerinin elvermeyeceği kanısındayım.
Ama “mükemmel”in “iyi”nin düşmanı olduğunu da bilirim.
1982 Anayasası gibi “yurttaşa düşman, devlete kutsal” gözüyle bakan bir hukuk utancı karşısında mükemmel’i aramaktansa iyi olan her adımı desteklemekte gözümü bile kırpmam.
Peki AKP’nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu Anayasa değişikliği paketi “iyi” mi?
Bilmiyorum. Yani henüz bilmiyorum.
Kaldı ki bu sorunun cevabı, cevabı verenin siyasal ve ideolojik konumlanışına, tercihlerine bağlı olarak değişecektir.
T24 titiz bir çalışma yaptı. Yürürlükteki Anayasa'nın değiştirilmek istenen maddeleri ile AKP’nin değişiklik önerilerini karşılaştırmalı olarak önümüze koydu.
Şimdi...
Eğer Anayasa değişikliği gibi yurttaş için yaşamsal önem taşıyan konuda “Ayrıntıyı boşver, AKP yaptıysa kötüdür” diye toptancı ve yurttaş sorumluluğuna yakışmayan bir mantıkla yaklaşılmıyorsa...
Eğer “Ergenekoncular, CHP, MHP, ulusalcı kanatlar karşı çıktığına göre iyidir” gibisinden toptancı ve yurttaş sorumluluğuna yakışmayan bir mantıkla yaklaşılmıyorsa...
Artık yurttaşın ders çalışma zamanı gelmiş demektir.
Zor bir ders değil. Üstelik referandumun en iyi olasılıkla Haziran ayı sonunda yapılacağı hesaba katılırsa ders çalışmak için bol bol zaman da var.
Alalım önümüze karşılaştırmalı tabloyu.
Önce 82 Anayasası'nın değiştirilmek istenen maddesini okuyalım. Ardından değişiklik önerisini okuyalım ve soralım:
- Yürürlükte olan bu madde mi iyidir, değişiklik önerisinin öngördüğü madde mi iyidir?
Bu kadar yalın.
Sizi bilemem; ama ben böyle yapacağım.
Üstelik adım adım gidileceğine göre attığım her adımı sizlerle de paylaşacağım. Hem de “İyiyse neden iyi, kötüyse neden kötü” sorularına verdiğim cevaplar ve gerekçeyeriyle...
Bunun bir yurttaşlık testi olduğu kanısındayım. Keyifli bir test...
Bugünlük benden bu kadar...

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