T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

17 Nisan 2013

Akillere Benden Bir Destek: Bûka baranê

Akil ve akile arkadaşlar, biliyorum işiniz zor. Baskın (Oran) eniştemi Ege'de bağırlarına basan (!) milliyetçi tosunlar korkarım önümüzdeki günlerde seyredeceğimiz filmin 'fragman'ı…

Akil ve akile arkadaşlar, biliyorum işiniz zor.  Baskın (Oran) eniştemi Ege’de bağırlarına basan (!) milliyetçi  tosunlar korkarım  önümüzdeki günlerde seyredeceğimiz filmin “fragman”ı…

Sizleri “akil insanlar” olarak seçen Hükümetin ise “Saldım çayıra mevlam kayıra” demesi de ihmal edilecek bir olasılık değil.

Oysa bu ülkenin barışı kazanmasına bir damlacık bile katkınız olacaksa o “bir damla”nın önemsenmesi, desteklenmesi gerektiği kanısındayım.

Görevli olduğunuz bölgelerde  toplantılar düzenliyor, barışın önemini ve ona nasıl ulaşılacağını dilinizin döndüğü, aklınızın erdiği kadar anlatmaya çabalıyorsunuz.

Karşınıza belki barışa susamış ama besbelli kırılması, aşılması güç önyargı ve korkularla donatılmış, bilinçleri karartılmış insanlar çıkıyor, çıkacak.

Önyargılar karşısında sözün ne  kadar yetersiz kalabildiğini, dinlediğini anlamayan, hatta anlamak bile istemeyenlere seslenmenin ne kadar zor olduğunu kendi kişisel deneyimlerimle biliyorum.

Size destek vermek istedim.

Hayır, T24’de yazarak değil. Onu zaten siz olmasanız da yapmaya çabalıyorum.

Ama ben çok daha somut bir destekten söz ediyorum.

*    *    *

Sözü uzattım. Size bir film önereceğim. 68 dakikalık bir belgesel. Yönetmeni Dilek Gökçin. Ben tanırım, iyi tanırım ama sizin ille de tanımanız gerekmiyor. Yapım sorumluluğunu Hafıza Merkezi adlı bir sivil toplum kuruluşu adına Murat Çelikkan üstlenmiş. Ben tanırım. İyi tanırım.  Sizin ille de tanımanız gerekmiyor. Belgeselin metnini İrfan Aktan yazmış. Ben tanırım. Sizin ille de tanımanız gerekmiyor.  Belgesele emek harcayan, katkı sunan onlarca kişi var. Kimilerini tanıyorum, kimilerini tanımıyorum. Sizin herhangi birini tanımanız gerekmiyor.

Sizi ortaya konan ürün, 68 dakikalık belgesel film ilgilendirsin.

Filmin adı Bûka baranê. Kürtçe gökkuşağı demek(miş).Türkçe’de filme bir ikinci ad daha koymuşlar: Gökkuşağının Peşindeki Çocuklar.

68 dakika boyunca şimdi yetişkin erkek ve kadınlar olmuş 10 çocuk, 10 Kürt çocuğu size hayatlarını anlatacaklar. Türkiye – İran – Irak üçgeninde her üç ülkeye de en yakın bir köyün, Kürtçe Befircan, Türkçe Karlı köyünün 10 çocuğu.

Film 1989 yılında Befircan ilkokulunun bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafla başlayacak. İri kara gözleriyle bize bakan küçücük Befircan çocukları ve arkalarında, gökyüzünde harikulade bir gökkuşağı ile taçlanmış bir fotoğraf.

Türkçe ile o okulda tanışmış, anadilleri o okulda unutturulmaya çalışılmış çocuklardan 10’u, Alaattin, Azad, Aysun, İrfan, Kenan, Mensur, Necip, Özay,Özgen, Rifat, Rojhat 1989’dan bugüne  yaşamlarını, yaşadıklarını, yaşamak zorunda kaldıklarını anlatacaklar. Kimi Türkçe. Kimi Kürtçe…

Fotoğrafta 10 değil, 27 çocuk var. Kimilerine ulaşılamamış; kimileri kamera karşısına çıkıp konuşmak istememiş; kimileri…

Evet kimileri de dağdaymış

*    *    *

Ey akil insanlar, bir yolunu bulun bu filmi edinin. Düzenlediğiniz her toplantıda önce bu filmi gösterin. Sonra…

Sonrasında işiniz o kadar kolaylaşacak ki filmi izleyenlere başka herhangi bir söz söylemenize gerek kalmayacak.

Abartıyor muyum ?

Hayır. Filmi izleyince bana hak vereceksiniz ve bu bu desteğim için teşekkür edeceksiniz.

Ama bana değil Befircan’ın 10 çocuğuna teşekkür edin. Bağırmadan, içi boş ajitasyon cümlelerine tenezzül etmeden, mağduru oynamanın kolaylığına kendilerini kaptırmadan, kendileriyle dalga geçmeyi ihmal etmeden yaşamlarının son 23 yılının öyküsünü  anlatacaklar size.

Filmi izletikleriniz ülkemizin neresinden olurlarsa olsunlar, eğer vicdanları bir daha düzelmeyecek ölçüde kararmamışsa, milliyetçi önyargıları ne kadar güçlü olursa olsun  Befircan’ın 10 çocuğunun anlattıklarını kavrayacaklardır ve sizin tek bir cümle daha eklemenize belki gerek kalmayacak.

Siz akil insalar ve siz bu yazıyı okuyanlar, sakın ola ki “Bir sinemada izlerim nasıl olsa” gibi bir düşe kendinizi kaptırmayın. Bu film hiçbir sinemada oynamayacak. 68 dakikalık, üstelik Befircanlı 10 çocuğun  anlattıklarından ibaret bir belgesel filmi hangi sinema salonu gösterime sokar, hangi TV kanalı gösterir ?

Yani sizlere desteğim bu filmden haberdar etmekle sınırlı. Bu yazıyı sahiden ciddiye alır, ki bence alın, görevli olduğunuz bölgelerde sahiden göstermek isterseniz, ki isteyin, şu linke tıklayıvermeniz yeter: http://www.bukabarane.com/

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginbaskın oranmurat çelikkankürtçegökkuşağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24