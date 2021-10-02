İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları

Hangi televizyon kanalını açsam, hangi tartışma programını izlesem Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması var.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan mı olacak, yoksa bir başka isim mi olacak tartışması hiç yokken, Millet İttifakının muhtemel adayı kim olacak, her parti kendi adayı ile mi katılacak, yoksa ortak aday mı belirlenecek tartışması var.

O aday Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?

Yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener mi?

Yoksa bu adaylar dışında bir başkası isim mı perdeleniyor.

Peki HDP ne yapacak, adayı kim olacak?

Bütün bu sorulara cevap bulmak istedim ve araştırmaya koyuldum.

Cumhur İttifakı'nın adayı net

Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partilerin kapılarını çalmak istedim. Baktım ki, Ak Parti-MHP-BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda belirsizlik yok. Ak Parti'de Recep Tayyip Erdoğan dışında başka isim telaffuz dahi edilmiyor. MHP cephesinde ise çok açık bir şekilde Erdoğan'ın Cumhur İttifakının adayı olduğu bizzat Devlet Bahçeli tarafından defalarca tekrar edildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "Erdoğan adayımızdır." açıklamasını yaptı. Gördüm ki, bu cephede her şey net, aday arayışı da, belirsizlik de yok. Cumhur İttifakını oluşturan 3 siyasi partiden de aynı ses yükseliyor: Ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı'nda ilk durağım iyi parti

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerden önce İYİ PARTİ'nin kapısını çalıyorum. Güleryüz ve rahat bir tavırla beni karşılıyorlar.

"İçinde yer aldığınız Millet İttifakı ne yapıyor, ortak aday mı belirleyeceksiniz, yoksa her parti kendi adayını mı gösterecek?" diye sordum. Bu soruyu soracağımı biliyormuş gibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Anketlerde İyi Parti'nin an itibarıyla oy oranı yüzde 18, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 28 gözüküyor. Seçimlere kadar AK partiden 5 puan daha alırsak İYİ PARTİ, seçimlerden birinci parti olarak çıkar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş hedefimiz var. Başkanlık sistemini devre dışı bırakıp, tarafsız, partisiz ve sembolik bir Cumhurbaşkanı sistemi ile Başbakanlık ve parlamenterlerden oluşan güçlü bir hükûmet sistemine geçiş için anayasa değişikliğini yapacağız. Ben de bu sistemde Başbakan adayıyım. Başbakan olarak ekonomik sıkıntı çeken 84 milyon vatandaşın hayat şartlarını düzeltip, yargının bağımsız olduğu, uluslararası arenada saygın, komşularla iyi ilişkiler içinde olan güçlü bir hükümet kurmayı hedefliyorum" dedi. İkinci sorum şu oldu: Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu mu? Cumhurbaşkanı adayımız kazanacak biri diye cevap verdi. Israrla Kılıçdaroğlu mu bir başkası mı diye sorunca, Akşener yerine yanında bulunan kurmayından Kılıçdaroğlu sinyalini aldım.

İkinci durak CHP

İyi Parti'den çıkar çıkmaz İttifak'ın en büyük ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan randevuma gittim. Bu randevuda, 84 milyonun merak ettiği ve her akşam bütün tartışma programlarında masaya yatırılan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını öğrenip duyurmaya kararlıydım.

CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile 12. kattaki makam odasında oturup baş başa konuşuyoruz. Kemal Bey'i bekletmeden hemen konuya girip soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak her parti kendi adayını mı gösterecek, yoksa ittifakı oluşturan partiler ortak aday mı gösterecek?" Kemal bey gülerek "Millet İttifakı masası karar verecek." dedi.

Millet İttifakı masasından Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş isimlerinden biri çıkabilir mi soruma Kılıçdaroğlu "O arkadaşlarım seçildiği illerde çok iyi hizmetler yapıyor. Bu arkadaşlarımın bir dönem daha belediye başkanı olmalarında yarar görüyorum" cevabını alıyorum.

Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklarken aday olarak sizi mi işaret etti" diye sorduğumda sadece güldü. Israrla sormam üzerine Kılıçdaroğlu, "Masada karar alınmadan Meral Hanım'ın tek başına kimseyi işaret edeceğini sanmam." dedi. Sorumu bu kez siz Meral Hanımla baş başa bir araya geldiniz mi diye sorunca, "Neden olmasın" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'na son soruyu "Sayın Genel Başkan siz Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak gösterilirseniz adaylık döneminde genel başkanlıktan ve partiden istifa eder misiniz?" diye sorduğumda, Kılıçdaroğlu'nun cevabı "Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partili olmamasını hep dile getirdim" şeklinde oldu.

"Sayın Kılıçdaroğlu siz aday olup Cumhurbaşkanı seçilirseniz, ittifakta yer alması beklenen mesela Ali Babacan veya Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak düşünür müsünüz?" soruma "Sayın Ali Babacan içeride ve dışarıda özellikle finans kesiminde tanınan ve güven duyulan bir siyasetçidir. Karamollaoğlu da deneyimli ve güven veren bir yapıya sahip." şeklinde üstü kapalı yeşil ışık yaktı.

Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek ayrıldım.

Ertesi gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmek üzere Saadet Partisi Genel Merkezi'nin yolunu tutuyorum.

Temel Karamollaoğlu her zamanki nezaketi ile makam odasının kapısında karşılayıp buyur ediyor. Kahve ikramından sonra başlıyoruz sohbete. Lafı uzatmadan soruyorum: "Sizin parti olarak Cumhurbaşkanı adayınız mı olacak yoksa Millet İttifakı ile ortak aday mı göstereceksiniz?". Karamollaoğlu da "Millet İttifakı'nın, yolsuzluk ve israfla mücadele edecek, ekonomiyi önceleyecek ve onurlu bir dış politika takip edecek bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacı var. Aday ortak mı olacak, yoksa her parti kendi adayını mı gösterecek, buna İttifaka dahil partilerin oluşturacağı ilkeler çerçevesinde masa karar verecek" şeklinde devam ediyor. "Sayın Karamollaoğlu, Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklarken, sanki Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Siz Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" soruma Karamollaoğlu, "Şu anda resmen bir ittifak yok ve İttifakın bu aşamada belirlemiş olduğu bir aday da yok. İttifak gerçekleşir ve biz bu ittifakta yer alırsak, Kılıçdaroğlu da ismi geçen muhtemel adaylardan biridir. Ortak aday kararı verilirse Kılıçdaroğlu neden aday olmasın?"

Karamollaoğlu'na son soruyu soruyorum: "Sizin gönlünüzde Millet İttifakı yattığını biliyorum. Ancak rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ün de gönlünde Cumhur ittifakı yatıyordu. Bu durumda elinizin biraz güçlendiği anlaşılıyor" soruma Karamollaoğlu "Yerel yönetim seçimlerinde parti olarak Millet İttifakı'nda yer aldık. Şu anda devam eden bir ittifak yok. Temas var. Bu kararı partimizin yetkili organları karar verecektir." diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu'na teşekkür edip Saadet Partisi Genel Merkezinden ayrıldım.

Demokrat Parti ne diyor?

Sonraki durağım Demokrat Parti Genel Merkezi. Genel Başkan Gültekin Uysal ile bir araya geliyoruz. Hemen konuya giriyorum: "Sayın Uysal siz Demokrat Parti olarak kendi adayınızı mı göstereceksiniz, yoksa Millet İttifakı ortak aday mı gösterecek?" Gültekin Uysal'ın cevabı net: "Ortak adaydan yanayız." dedi. "Peki Ortak adayınız Kılıçdaroğlu mu?" deyince, "Henüz bu konuyu görüşüp karar almadık" dedi. "Peki Kılıçdaroğlu'na nasıl bakarsınız?" soruma "Kemal bey bu ittifakta çok önemli rol oynadı. Süreci iyi yönetti. Onun öncülüğünde İttifak, yerel yönetim seçimlerinde büyük başarı sağladı. Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde sıcak bakarız" dedi.

DEVA Partisi Millet İttifakı'na nasıl bakıyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşme için Genel Merkezin yolunu tutuyorum.

Ali Babacan'a "Sayın Babacan, siz Cumhur İttifakı mı, yoksa Millet İttifakında mı yer almayı düşünüyorsunuz?" diye sordum. Babacan'ın cevabı "Cumhur İttifakı'nda olmayı düşünseydik. AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurmazdık. Millet İttifakı ile görüşmelerimiz oluyor. Ancak, henüz hiçbir ittifak ta resmen yer almış değiliz."

Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiniz kendi adayını mı gösterecek, yoksa Millet İttifakında mı yer alacaksınız?

Babacan "Henüz bu konuda verilmiş bir kararımız yok. Kendi adayımız gösterilecekse, doğaldır ki, Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan olarak benim. Ancak İttifakta yer alırsak ve İttifak ortak aday gösterirse, parti olarak var gücümüzle ortak adayı destekleriz" yanıtını verdi.

Peki, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına nasıl bakarsınız?

Babacan'ın verdiği cevap net. "İttifakta yer alıyorsak ve İttifak Kılıçdaroğlu'nu aday gösteriyorsa, var gücümüzle arkasında oluruz" dedi.

Hemen kamuoyunun merak ettiği soruyu sordum. "İttifakın ortak adayı olması halinde Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilirse siz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev üstlenir misiniz?" soruma, Babacan, tereddüt etmeden "Siyaset etme anlayışımız hizmete dayalıdır. Eğer bize ihtiyaç duyulur ise buna hazırız." deyince, "Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak size görev verileceği konuşuluyor, buna hazır mısınız" diye sordum.

Babacan "2002 den ayrıldığım tarihe kadar hükûmette ağırlıklı olarak ekonomi alanında görev üstlendim. Gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde ekonomi çevreleri ile yakın ilişkilerim var. Şu an ekonomi kötü gidiyor. Bu durumu düzeltecek yetkin arkadaşlarımız var. Görevden kaçamayız" diyerek olumlu cevap verdi.

Son durağımız Davutoğlu

Ankara'daki son durağımız Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun makamı. Hemen sorumu soruyorum: "Sayın Davutoğlu, parti olarak hangi ittifakta yer alacaksınız?" Davutoğlu; "Şu an ekonomide ve dış siyasette işler iyi gitmiyor. Çiftçi, memur, emekli, esnaf, sanayici halinden memnun değil. Döviz kuru almış başını gidiyor. Benim Başbakanlık dönemimde tek haneye düşen enflasyon yüzde 20'lere dayanmış, dış siyaset dibe vurmuş durumda. Gelecek Partisi olarak üzerimize düşen görev için sahalarda olacağız" yanıtını verdi.

"Sayın Davutoğlu, ben size Cumhur İttifakı mı, yoksa Millet İttifakında mı yer alacaksınız diye sordum, siz soruma cevap vermek yerine topu taca attınız" dediğimde Davutoğlu gülerek dedi ki, "Hocam AK Parti'nin gidişatından memnun olmadığım için oradan ayrıldım. Cumhur İttifakı ile birlikte olmamız mümkün değil. Millet İttifakı için de çekincelerim var. Biz Gelecek Partisi olarak Tayyip Erdoğan sonrası için Merkez sağın partisi olmaya aday bir partiyiz. Bu düşüncede olan bir partinin Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığına taşıyan bir parti olmak istemeyiz" dedi.

Bunun üzerine Davutoğlu'na "Başbakan olarak AK Parti kalmaya devam etseydiniz bu tavrınızı böyle mi olurdu?", "Başbakan iken size Başbakanlığı Binali Yıldırım'a devredeceksiniz talimatı gelince neden direnmeyip kongrede yeniden Genel Başkan adayı olmadınız ve topuk selamı ile emredersiniz dediniz" sorularını yönelttim.

Davutoğlu "Başbakan olarak devam etseydim ne ekonomide ne de dış siyasette bu noktada değil, daha iyi durumda olurduk. İkinci sorunuza vereceğim cevap; başbakan olarak girdiğim seçimlerde oylarımı arttırmama rağmen, bakan yaptığım arkadaşlarımdan bana tuzak kuruldu. İsteyerek bırakmadım. Bırakmak zorunda kaldım" yanıtını aldım.

"Peki o zaman neden partiden istifa edip ayrılmadınız. Bunu yapmış olsaydınız bugün daha inandırıcı olmaz mıydınız? Daha çok desteğe sahip olmaz mıydınız?" deyince Davutoğlu bu kez "O günkü koşullar bunu gerektiriyordu" cevabını verdi.

"Sayın Davutoğlu bugünkü iflas eden dış politikanın mimarı olarak siz gösteriliyorsunuz. Gerek Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Dış Politika Baş Danışmanı olarak, sonra da Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak dış politikaya yön veren isim siz değil misiniz?" dediğimde, Davutoğlu'nun cevabı; "Bu kararları veren tek yetkili ben değildim. Bunun faturasının bana çıkarılması haksızlıktır. Yanlışlarım olmuş olabilir, ama tüm sorumluluğun bana yüklenmesi insafsızlıktır" şeklinde oldu.

Davutoğlu ile görüşmemde; Cumhur İttifakı ile asla bir arada olmayacağı, ancak Millet İttifakı konusunda kafasının karışık olduğu, özellikle Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığına taşıyan kişi olmak istemeyerek, Erdoğan sonrası için Merkez Sağın liderliğini düşündüğü izlenimlerini edindim.

HDP ne diyor?

Mithat Sancar'la İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı Vip salonunda karşılaştığım için Genel Merkeze kadar gitmeme gerek kalmadı

Mithat Sancar'a hemen sorumu yönelttim: "Siz HDP olarak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Sancar, "Biz hiçbir ön yargı olmaksızın 6 milyon vatandaşın oyunu alıp TBMM de grubu olan bir siyasi parti olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasi ve özgürlüklerden yana bir oluşum içinde olmak istiyoruz. Bizim için kişiler değil, ilkeler ve yöntemler önemli" diye cevapladı. Devam etti sohbet:

- HDP olarak hiçbir ittifaka girmeden kendi adayınızla mi gireceksiniz?

HDP, belirlenen ilkeler doğrultusunda muhalefet blokunun belirleyeceği ortak adaya destek verebilir. Ancak gerekiyorsa Cumhurbaşkanı seçimine kendi adayı ile girecektir. Milletvekili seçiminde hiçbir ittifakta olmayacağız, yetkili kurullarımızın belirleyeceği kendi adaylarımız da seçimlere partimizin adayı veya bağımsız olarak girecektir.

- Peki Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? HDP'ye yakın çevrelerin gönlünde Selahattin Demirtaş olduğu, ancak kesinleşen hapis cezası nedeniyle aday yapılamayacağı için sizin adınız geçiyor. Ne dersiniz?

- Adaylık süreci başladığında partinin yetkili organları, Cumhurbaşkanı adayını halk buluşması ve demokrasi güçleri ile görüşerek belirleyecek.

- Sizin veya Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın isimleri Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor. Ne diyorsunuz?

- Partimiz için şu an Anayasa Mahkemesinde devam eden bir dava var. Ama sonuç ne olursa olsun ya partili, ya da bağımsız adayımız olacaktır.

Sarıgül ve İnce ile görüşmek istedim ancak...

Son dönemde Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ve Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'ün isimleri de sıkça medyada yer alıyor. Her iki parti de kurultaylarını yaptı ve teorik olarak seçimlere girmeye hak kazandı. Ancak henüz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca seçime katılmaya hak kazandıkları açıklanmadığı için onları ziyaret etmedim.

Görüşmelerden vardığım sonuç şu.

-Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu kesin,

-CHP, İYİ PARTİ, SAADET PARTİSİ, DEMOKRAT PARTİ ve DEVA PARTİSİ'nden oluşacağı kesin. Büyük olasılıkla ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu.

- Millet İttifakı adayının Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ekonomik Birimlerin bağlı olacağı isim Ali Babacan olacak. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacağı ve partisinin başında milletvekili sıfatıyla TBMM de yer alacağı, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın da arzu etmeleri halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilecekler.

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ittifaklara an itibarı ile mesafeli olacağı,

- HDP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş

Derken birden uyanıverdim. Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm.