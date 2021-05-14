Aydın Ayaydın

TARİH
14 Mayıs 2021
Dünyanın en büyük e-ticaret pazar yeri şirketi olan Alibaba, güçlü Çin yönetimine karşı sağlam bir defans hattı kurabilmek için kadrosunu bürokratlarla tahkim ediyorDevamını Oku
TARİH
13 Mayıs 2021
Rekabet Kurumu'nun çelişkilerle dolu inceleme raporunu okudukça hayretler içinde kalıyorum. Raporda Trendyol'un pazar payının arttığından ve 'oligopolik yapı'dan söz edilmesine rağmen nedense ön araştırma veya soruşturma önerilmiyorDevamını Oku
TARİH
10 Mayıs 2021
Rekabet Kurumunun mart ayında yayımlanan sektör inceleme raporunun baş mimarı olan, 6 ay boyunca sektör incelemesini yürüten kişi Denetim Daire Başkanı Hatice Yavuz. Ancak ilginçtir, inceleme raporunun hemen ilk sayfasında hazırlayan ekipteki isimlere baktığımda Hatice Yavuz'un adı yok. Peki neden onun ismi yok?Devamını Oku
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