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Konuk Yazar

Aydın Ayaydın

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TARİH

14 Mayıs 2021

Alibaba'nın çiftliğinde rekabet çalışanları cirit atıyor

Dünyanın en büyük e-ticaret pazar yeri şirketi olan Alibaba, güçlü Çin yönetimine karşı sağlam bir defans hattı kurabilmek için kadrosunu bürokratlarla tahkim ediyor

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TARİH

13 Mayıs 2021

Rekabet Kurulu, Trendyol'un 'rekabet ihlali' iddialarına neden seyirci?

Rekabet Kurumu'nun çelişkilerle dolu inceleme raporunu okudukça hayretler içinde kalıyorum. Raporda Trendyol'un pazar payının arttığından ve 'oligopolik yapı'dan söz edilmesine rağmen nedense ön araştırma veya soruşturma önerilmiyor

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TARİH

10 Mayıs 2021

Rekabet Kurumunun, e-ticarette faaliyet gösteren firmalarla ilgili yayımladığı sektör inceleme raporundaki bazı değerlendirmeler soru işaretleri yaratıyor

Rekabet Kurumunun mart ayında yayımlanan sektör inceleme raporunun baş mimarı olan, 6 ay boyunca sektör incelemesini yürüten kişi Denetim Daire Başkanı Hatice Yavuz. Ancak ilginçtir, inceleme raporunun hemen ilk sayfasında hazırlayan ekipteki isimlere baktığımda Hatice Yavuz'un adı yok. Peki neden onun ismi yok?

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