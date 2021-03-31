Ya cep telefonunuz size aşık olsaydı!..

JEXİ X X X Yönetim ve senaryo: Jon Lucas, Scott Moore

Görüntü: Ben Kutchins

Müzik: Christopher Lennertz, Philip White

Oyuncular: Adam Devine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Wanda Sykes, Rose Byrne, Charlyn Yi, Michael Pena, Kid Cudi, Justin Hartley ABD- Kanada filmi, 2019

Kahramanımız Phil kendi halinde bir hayat süren yalnız bir adamdır. Gerçek anlamda ne bir aşkı, ne de dostları vardır ve yaşamını sosyal medyaya adamıştır. Özellikle pop-kültürde "top ten - zirvedeki on" listeleri hazırlayarak... Ve tıpkı bir ergen gibi, zamanının çoğunu akıllı telefonunun başında geçirerek...

Ama Facebook'taki statüsü değişmek üzeredir. O da "daha akıllı" bir telefonun peşine düşer. Dükkandaki eski dostu siyahi kadın satıcı Denice'in tavsiyelerine uyarak aldığı, A. İ- Artifical İntelligence (yapay zekâ) özellikleri taşıyan ultra-modern bir aygıttır. Giderek ona her konuda öğütler veren, bir tür "hayat koçluğu" yapan!.. Ama bunun için kullandığı "dişil ses"le zaman içinde Phil'e aşık olan!..

Ve giderek onu ne yapıp edip kendisine aşık etmeye ve böylece her şeyine egemen olmaya çalışan bir tür dijital asistan!..

Böylece markanın verdiği isimle Jexi, giderek sahibinin yaşamına daha koşulsuz biçimde dalar. Onun sosyal medya, banka, email vb. tüm ilişkilerini yürüttüğü gibi, özel hayatına da girer ve kimlerle daha yakın, daha dost olması gerektiğini dikte etmeye başlar. Elbette aşık olduğu kızı tam tersine konu dışı bırakarak... Ama bu giderek Jexi açısından tam bir tutkuya dönüşecek ve adamın üstüne çökecektir.

Bu filmi cesur bir yaklaşımla adlandırmak gerekirse bir tür "teknolojik komedi" diye nitelemek mümkün... Biraz Steve Barron'un Electronic Dreams - Elektronik Rüyalar (1984) veya Spike Jonze'nin Her - Aşk (2013) filmlerini akla getiriyor. Apple'ın SİRİ veya Amazon'un ALEXA gibi programlarının bir benzeri sanki JEXİ...

Akıllı telefonların aşırı akıllı olması durumunda yaşanabilecekleri bir güldürünün sınırları içinde veren film, kuşkusuz günümüzde bunların bir tür esiri olan yeni kuşaklar için bir uyarı sayılabilir. (Zaten Phil'in bu tutkusunun küçük yaşta başladığı anlaşılıyor.) Ah, keşke özellikle daha gençler, hatta çocuklar da izleyip mesajı alabilselerdi... Ne iyi olurdu... Ama birçok yerde filmin ancak 16 yaş üstü için olduğu belirtiliyor.

Filmin yazar-yönetmen ikilisi Jon Lucas ve Scott Moore işin altından başarıyla kalkmışlar denebilir. Ben Kutchins'in San Fransisco görüntüleri, Christopher Lennertz - Philip White ikilisinin müziği de doyurucu. Başrollerde yeni tanıdığımız Adam Devine ve Alexandra Shipp ikilisi de, Phil ve sevdiği kız olarak yeterince iyiler. Emektar Wanda Sykes ise telefoncu Denice rolünde hoş bir sürpriz yapıyor.

Filmin önemli başarı ögelerinden biri de tanınmış oyuncu Rose Byrne. Bu ilginç komedi oyuncusu filmde gözükmüyor bile... Ama Jexi'ye sesini veriyor!.. Kolay değil, bir "smartphone"a sesini vermek... Ve insanoğlunun neredeyse tüm ruh hallerini bu daracık çerçeve içinde duyurabilmek... Özellikle yabancı basında çok övülen bu sarışın fantezi ustasına biz de iltifatlarımızı sunalım.

Ve tüm telefon tutkunlarını Dijitürk'te gösterilen bu filmi izlemeye çağıralım...