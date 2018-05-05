Sessiz Sinema oynayan çocuklar gibi...

OYUN GECESİ X X X

(Game Night) Yönetmen: John Frances Daley, Jonathan Goldstein

Senaryo: Mark Perez

Görüntü: Barry Peterson

Müzik: Cliff Martinez

Oyuncular: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Jesse Plemons, Billy Magnussen, Lamorne Morris, Kylie Bunbury, Danny Huston Amerikan filmi

Oyun Gecesi Amerikan usulü yaşama hınzır fiskeler atarken, komedinin türlü biçimlerini de oldukça usta işi biçimde harmanlıyor. Bu filmde Amerikan tarzı screwball comedy (sözlü esprilere dayanan komedi), slapstick (düşüp kalkma komedisi), parodi (taşlama) gibi türler birleşiyor.

Ayrıca popüler sinemanın birçok isminin anılması ve yerli-yerinde kullanılması da cabası: Wahlberg ya da Baldwin kardeşler, Tarantino ve filmleri, tam bir benzeriyle karşımıza gelen Denzel Washington gibi...

Konu ise bir tür fanteziler koleksiyonu sanki!.. Evli, mutlu, çocuksuz çift Max ve Anna sık sık bir dost grubuyla bir araya gelirler: çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirmek için...Ki bunlar dama veya Scrabble’dan bildiğimiz ‘sessiz sinema’ oyununa dek gider.

Komşuları, karısı kendisini terk ettiğinden beri mutsuz ve kucağından indirmediği küçük köpeğine sığınmış polis Gary de bu oyunlara karışmak ister. Ama onu nazikçe reddederler: yalan söyleme pahasına...

Max’ın temel bir kompleksi vardır: Uzaklardaki özel ve mesleki yaşamında büyük başarı kazanmış gizemli ve yakışıklı ağabeyi Brooks. Onun da katıldığı bir oyun gecesi birden büyük sürprizlerle dolup taşar.

Çünkü Brooks bu kez çok farklı ve şiddete dayalı bir başka oyun düzenlemiştir. Ama buna kötü niyetli başkalarının da gerçek entrikaları eklenir. Ve ortalık birbirine girer. Bu arada Brooks’un gerçek yaşamı da ortaya çıkacaktır: başarısızlıklar, hatta fiyaskolarla dolu...

Filmin entrikası hayli karışık, dahası çok abartılı. Ama gerçekten de sessiz sinema oynamaya benzeyen bu oyuna bir kez dalarsanız, ilgiyle ve sıkça gelen kahkahalarla izliyorsunuz. Bunda belki en büyük pay o anılan isimleri veya filmleri bilmek olabilir. Yani belli ölçüde ‘sinefil’ olmak!..

Ama oyuncuların da payı önemli. Jason Bateman’ı zaten güldürülerde izlemiştik, ne mal olduğunu biliriz!.. Ama daha çok ‘ciddi’ rollerde izlediğimiz Rachel McAdams son derece iyi. Ayrıca yan rollerde polis komşuda Jesse Plemons, ağabeyde Kyle Chandler ve diğerleri de tam rollerine oturmuşlar.

Kısacası bu haftanın ve de sanırım son haftaların en iyi komedisi olmaya aday bir film.