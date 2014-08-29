Ormanları can havliyle kurtarmaya çalışanlar

UÇAKLAR- 2 : SÖNDÜR VE KURTAR

(Planes: Fire and Rescue)

Yönetmen: Roberts Gannaway

Senaryo: Jefrey M. Howard

Müzik: Marc Mancina

Kurgu: Dan Molina

Sanat yönetimi: Toby Wilson

Walt Disney yapımı, 2014

2013 yılının sempatik animasyonu Uçaklar’a hemen bir yıl sonra bir devam filmi geliyor. Yönetmeninden yazarına tüm ekip değişmiş olarak... Ama elbette efsanevi Disney damgasının etkisi ve düzeyi herşeyin üstünde... Dolayısıyla kalitede bir değişiklik yok.

Üstelik bu bölüm bir açıdan biz yetişkinler için daha ilginç. Çünkü çok temel bir ekolojik içeriği var: Tüm ülkelerin baş belası olan orman yangınları ve bunları önlemenin ve söndürmenin yolları...

Böylece derin Amerika’nın Pervane Kavşağı adını taşıyan eski bir havaalanında ve orada yıllardır çevredeki yarışlara katılıp derece almış bir avuç uçağın arasında, özelikle Dusty adlı birini tanıyoruz. (Yani uçağın kendisini: çünkü pilot filan yok, kahramanlarımız tümüyle uçaklar ve aygıtlar. Bir filmliğine, elveda insanoğlu!).

Ama Dusty kaygılıdır, çünkü eskisi gibi uçmakta zorlanmaktadır. Nedeni anlaşılır: şanzımanı eskimiştir, ama artık ülkede o eski modeller için parça üretilmemektedir. Bunun üzerine Dusty yakındaki bir orman yangını söndürme birimi olan Piston Tepe’ye gidip bu işi öğrenmek ister. Yanına yer hizmetleri yapan yine eski model bir arabayı, Mayday’i de alarak...

İlk filmin ‘insansızlığı’ durumunun getirdiği şoktan sonra, bilenler bu yeni bölümü yadırgamıyor!.. Yine çağdaş teknoloji ve bilgisayar tekniğiyle üretilmiş ilginç ‘karakterler’, dur-durak bilmeyen bir tempo ve özellikle Amerikan argosuyla bezeli süper-geveze bir senaryo...

Film sadece dublajlı olarak gösteriliyor. Çok daha iyi: yoksa altyazı okumaktan imanımız gevrerdi!.. Üstelik konuşmaların aşırı Amerikan yanı biraz törpülenmiş ve espriler bir ölçüde ‘bize yakın’ kılınmış. Yine de temelde küçükler için bir seyirlik olduğu söylenebilir.

Ancak, dediğim gibi, o orman yangınları –ki tüm filmi işgal ediyor- gerçekten ilgimizi ayakta tutuyor. Çünkü bir yandan bunun nasıl korkunç birşey olup doğaya nasıl zarar verdiği görülüyor. Öte yandan, bunları söndürmenin nasıl büyük bir çaba olduğu, ne riskler içerdiği anlaşılıyor. Özelikle olaya havada ve yerde müdahele edenlerin arasındaki o yaşamsal önemdeki işbirliği ve koordinasyon gerekliliği açıkça ortaya çıkıyor.

Ve böylece film animasyonu aşarak, bu evrensel doğa felaketi üzerine bir belgesele dönüşüyor.

Demek ki, küçüklerin yanı sıra doğaseverler için de keyifle izlenecek bir yapım...