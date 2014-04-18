New York fonunda bir seks komedisi

KİRALIK AŞIK

(Fading Gigolo)

Yönetim ve senaryo: John Turturro

Görüntü: Marco Pontecorvo

Müzik: Abraham Laboriel, Bill Maxwell

Oyuncular: John Turturro, Woody Allen, Vanessa Paradis, Liev Schreiber, Sharon Stone, Sofia Vergara, Tonya Pinkins, Jade Dixon/ Amerikan filmi

John Turturro’nun yönetmen olarak yeni filmi, öncekilerin yolundan gidiyor. Yani duygusal yanları da olan bir komedi denemesi çerçevesinde insanın doğasına ve Amerikan büyük kent yaşamına kişisel bir bakış atma çabası... 1992’den beri yazıp yönettiği Mac, İlluminata, Romance and Cigarettes gibi.

Film New York Yahudi cemaati çevresinde geçiyor. Yaşlı kitapçı Murray, nadir kitaplar satan dükkanını kapatmak üzeredir: müşteri azlığından... Komşusu İtalyan kökenli Fioravante, orta yaşı aşmak üzere olan, uzunboylu, biraz patates gibi suratına rağmen bir Latin çekiciliği taşıyan bir el emekçisidir.

Murray günün birinde ona, tanıştığı yaşı geçkin, ama gönlü genç bir kadından ve onun ‘üçlü yapmak’ arzusundan söz eder. Kadın ateşli bir hemcinsiyle birlikte bu iş için para ödemeye de hazırdır!...

Fioravante hiç istemese de bu öneriye hayır diyemez: zor durumdaki arkadaşına yardım etmek için!...Çünkü elbette zengin ve cömert kadınların vereceği parayı paylaşacaklardır!...

Film Woody Allen’in başkalarının filminde oynadığı çok sayılı örneklerden biri. Ama rolü niçin kabul ettiği hemen anlaşılıyor: Öylesine en tipik Allen filmlerine benziyor ki... Ve Allen’e sanki kendi filmlerindekinden birindeymişçesine öylesine yakışan bir rol sunuyor ki...

Böylece yaşlı Murray, ‘İtalyan aygırı’ dostuna yeni kadınlar arayıp buluyor. Ve para yağmaya başlıyor. Bu arada Yahudi cemaatinden yeni ölen bir hahamın karısı da, bir şekilde bu oyuna katılıyor. Ancak bu kez sahiden birbirlerine aşık olmazlar mı?

Allen’vari tipik Yahudi mizahına ve bir New York güzellemesi tadına eklenen etnik kültür özellikleri, filmi düzeyli bir seyirlik haline getiriyor. Biraz fazla geveze gerçi, ama hoş bir gevezelik bu... Turturro önceki rollerinden farklı bu role asılmış. Allen gayet rahat. Alman kökenli Lew Schreiber’i aşık Yahudi rolünde izlemek ve artık yaşlanmaya başlamış iki dilberi, Sharon Stone ve Sofia Vergara’yı birlikte, ayni yatakta izlemek de keyifli!..

Hahamın karısındaki Fransız şarkıcı- oyuncusu, bir dönemde Johnny Depp’in uzun süreli gönül yoldaşı olan Vanessa Paradis ise belki filmin en güzel sürprizi oluyor.

Ve filmden biraz da NewYork Yahudiliği üzerine bir belgesel izlemiş gibi çıkıyorsunuz!.. Çok şey beklememek kaydıyla güldüren ve rahatlatan bir film.