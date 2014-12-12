Hazreti Musa Yahudileri nasıl kurtardı?

EXODUS: TANRILAR VE KIRALLAR X X X

(Exodus: Gods and Kings) Yönetmen: Ridley Scott

Senaryo: Adam Cooper, Bill Collage, Jeffrey Caine, Steven Zallian

Görüntü: Darius Wolski

Müzik: Alberto İglesias

Oyuncular: Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, Ben Kingsley, Maria Valverde, Hiam Abbas, Sigourney Weaver, İndira Varma, İsaac Andrews, Golshifteh Farahani, Tara Fitzgerald/ Fox yapımı

Ridley Scott hep çok sevdiğim bir yönetmen olarak kaldı. İlk filmi Düellocular’ın (1977) başarısından hemen sonra kapağı Hollywood’a atan ve orada yerleşen bugün 77 yaşındaki (1937 doğumlu) İngiliz yönetmeni, art arda Yaratık (ilk ve asıl film), Blade Runner, Thelma ve Louise, Gladyatör, Hannibal, Cennetin Kırallığı, Amerikan Gangsteri, Yalanlar Üstüne, Robin Hood, Prometheus gibi her türde çok başarılı filmler imzaladı; gangster, bilim-kurgu, fantastik ve tarihsel türlerde zirveler oluşturdu.

Bu son filmi, bir önceki Danışman’la birlikte görece bir hayal kırıklığı oldu. Acaba Scott da yaşlanıyor mu?

Film Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ın bir tür modern yorumu. Özetle, M.Ö. 13. yüzyılda ve firavun Seti döneminde ülkede yaşayan 600 bin kadar Yahudi, özellikle o ünlü piramitlerin yapımında çalışmakta ve alabildiğine sefil koşullarda yaşamaktadır. Memphis’teki görkemli sarayda yaşayan ve firavunun oğlu Ramses’in çok yakın arkadaşı olan Musa ise, ayrıcalıklı elit sınıfından yaman bir savaşçıdır.

Ama bir raslantı ona gerçeği öğretir: o aslında bir Yahudidir... Bir baskı döneminde, bir söylenceye inanarak yeni doğan Yahudi çocukların öldürülmesi sırasında, annesi onu Nil nehrine salıvermiş, oradan da

Mısırlı bir ailenin himayesinde saraya dek yükselmiştir. Tahta gençlik arkadaşı Ramses’in geçtiği bir sırada, o aslına dönüp ırkını yaşadığı zulümden kurtaracak mıdr?

Kurtardığını hepimiz biliyoruz. En eski kutsal kitap olan Tevrat’tan beri....O tüm halkını peşine takıp, Kızıldeniz’i ikiye ayırarak geçecek ve anavatana (Kenan) doğru uzun yürüyüşüne başlayacaktır.

Bunları benim kuşağım en çok Cecil B. De Mille’in On Emir adlı üstün-yapımından hatırlar (1956, 220 dakika!). Şimdiyse, 60 yıl sonra, Ridley Scott o filmi çağdaş teknolojiyle yenilemeye çalışıyor.

Ve önce başarır gibi oluyor. O açılışı, İmax gösterimle çoğalan (öyle görmeye çalışın) o inanılmaz görselliği, bir figüranlar ordusunu yönetmedeki ustalığı görmeden inanamazsınız. Sanki eski Mısır önünüzde canlanıyor. Ve dinsel mitolojinin bu unutulmaz öyküsü, Yahudiliğin en temel efsanesi sanki canlı yayında izleniyor!

Ama bu devam etmiyor. Filmin görselliği, anlatılan efsaneye getirilmiş herhangi bir çağdaş yorum yokluğuyla zedeleniyor. Eski filmin hala hatırlanan o sahneleri (Musa’nın dağın tepesinde ünlü 10 Emir’i taşlara kazıması ya da finaldeki Kızıldenizin’in yarılması), burada sıradan çekimlere dönüşüyor.

Musa’yı oynayan usta oyuncu Christian Bale’in inanılmaz düzeydeki etkisizliği asıl kötü sürpriz. Yan oyuncular, başta Ramses’deki Joel Edgerton olmak üzere parlarken, Bale sönük alıyor. Ne oldu? Rolünü mü sevmedi? Çekimlerde hasta mıydı? Bilmek olanaksız!..

Onun Tanrı’yla konuşma sahnelerinde “Yahudilerin Tanrı’sı”nın bir küçük çocuk olarak gösterilmesi de şaşırtıcı. Gerçi imdb’de bir okur “Bunda şaşılacak ne var? Çocuklar insanoğlunun en iyi yanlarını temsil etmez mi?“ demiş. Yine de bunun bizler için bir sürpriz olduğunu söylemeliyim. Bilmem Yahudi dostlarım ne der?

Ancak, bu ne de olsa bir Ridley Scott filmi. Demek ki bir göz atmaya değer. Ama ayni Scott,Cennetin Kırallığı’nda bize Haçlı Seferleri’ni anlatmış ve bunu yaparken, iki büyük dinin tarihteki en görkemli çatışmasını çok nesnel, hatta bir ölçüde ‘müslüman sempatizanı’ olarak vermişti. (Ve böylece gönlümüzü de fethetmişti!).

Bu yeni dinsel mitolojiye eğilme çabasının o kadar başarılı olmadığı söylenebilir. Tüm dinlerden ve inançlardan bağımsız olarak!....