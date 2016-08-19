Adalet denen ideal ve acı insan gerçekleri

YÜCE ADALET (The Whole Truth) X X X ½



Yönetmen: Courtney Hart

Senaryo: Nicholas Kazan

Görüntü: Jules O’Loughlin

Müzik: Evguevi Galperine, Sacha Galperine

Oyuncular: Keanu Reeves, Renee Zellweger, James Belushi, Gabriel Basso, Gugu Mbatha-Raw, Sean Bridgers, Ritchie Montgomery / Amerikan filmi

Uzunca zamandır görmediğimiz Keanu Reeves, aynı durumda olan Renee Zellweger’le birlikte.. Bu kadarı bile has bir sinemaseveri heyecanlandırmaz mı?

Üstüne üstlük, yıllardır sayısız senaryo yazmış Nicholas Kazan (evet, Elia Kazan’ın oğlu!) imzalı sağlam bir polisiye senaryo. Yönetimdeyse bir kadın var: Frozen River adlı filmine bayıldığımız, sonra birkaç polisiye dizi yöneten Courtney Hart.

Biz de sevgili Uğur Vardan gibi “önce hikaye” diyelim!... Deneyimli avukat Richard Ramsey, yakından tanıdığı bir ailede oluşan trajediye eğilmek zorunda kalır. Ailenin genç oğlu Mike, öz babası Boone Lassiter’i öldürmüştür: Göğsüne sapladığı bir bıçakla.

Ve suçunu da hemen itiraf etmiştir. Dolayısıyla yapılacak pek bir şey yok gibidir. Ama Ramsey yanına aldığı çaylak hukukçu, kadın ve melez Janelle’le birlikte Mike’ın umutsuz gözüken savunmasını üstlenir.

Bu arada öldürülen adamın karısına ve oğluna vahşice davranışları gündeme gelir. Ve yavaş yavaş, neredeyse ölümü hakketmiş zalim bir koca/baba figürü ortaya çıkar. Ama bu dava daha çok sürpriz kaldıracak gibidir.

Polisiye filmle adına ‘dava filmleri’ denen özel türün ilginç bir bireşimi. Mahkeme sahneleri hayli çok; ama gerek dış çekimler, gerekse zaman zaman öyküye ustaca yerleştirilmiş geçmişe dönüş bölümleri de bolca var.

Bu tür filmler sinema sanatına bir şeyler eklemeye pek uygun değildir. Bu da istisna oluşturmuyor. Hele türün özlemle hatırlanan ünlü örneklerinin yanında: The Paradine Case- Celse Açılıyor’dan Le Proces- Dava’ya, Nurenberg Mahkemeleri’nden Rüzgarın Mirası’na, Beklenmeyen Şahit’ten 12 Öfkeli Adam’a, A Few Good Men- Birkaç İyi Adam’dan Primal Fear- İlk Korku’ya...

Ama film kendisini büyük ilgiyle izletiyor. Entrikası sağlam kurulmuş, gelişimi akıcı. Ve oyuncuları iyi. Keanu Reeves’i artık 52 yaşında daha olgun bir rolde bulmak ilginç...Renee Zellweger ise yakında dönmeye hazırlandığı Bridget Jones kimliğinden radikal biçimde farklı, hem ezik hem güçlü, kesinlikle gizemli bir kadına hayat veriyor. Yine uzun zaman sonra karşımıza gelen James (Jim) Belushi, öldürülen adamda çok değişik bir kompozisyon çiziyor.

Gençlerdeyse ‘katil’ oğulda Gabriel Basso, çiçeği burnunda avukatta Gugu Mbatha-Raw, eskilerin dediği gibi ‘istikbal vaat eden’ oyuncular.

IMDB sitesinde filmi ünlü Law and Order TV dizisine benzetenler olmuş. Yönetmen Hart o dizinin birkaç bölümünü de yönetmiş zaten... Ama bence bu bir kompliman. Hele benim gibi o diziyi hayli zamandır azalmayan bir merakla izleyenlerdenseniz!...

Yarın: VİRAL