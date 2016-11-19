Yıldırım Demirören gibi biz de Fatih Terim’e minnettarız!..

Ekmek fiyatından bihaber Yıldırım Demirören’in yılda 3.5 milyon Euro kazanan Fatih Terim’e kazancını TL’ye çevirmesi nedeni ile minnetlerini sunması, bardağı taşıran son damla oldu sanıyorum…

Eyyy Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, memleket insanının ortalama bin 400 TL ile yaşamaya çabaladığı gerçeğinin farkında mısın? Emekçinin, öğrencinin, emeklinin hangi koşullarda ayakta kalmaya çalıştığını biliyor musun? Giderleri ve primler dışında yılda 3.5 milyon Euro maaş ödediğiniz Fatih Terim’e Euro yerine Türk Lirası almayı kabul ettiği için teşekkür etmenin, ne anlam taşıdığını kestirebiliyor musun? Sevgili Yıldırım Demirören hiç çalışıp, ay sonunda emeğinin karşılığı olan maaşını aldın mı? Açıkçası sanmıyorum… Zira emeğin kutsallığının bilincindeki birey, 12 ayda 15 milyon TL kazanan kişiye kazancından minik parça feragat etmek zorunda kalması nedeni ile minnet ve şükranlarını, 80 milyonun tanıklığında sunmazdı!

Eyyy Yıldırım Demirören sen nerede yaşıyorsun? Buralarda insanlar yoksulluk ve açlık sınırında, sizin oralarda durum farklı mı? Lütfen karıştırma sen bu ülkenin ‘ayrıcalıklı’ bireylerinden birisin. Alanda özel jeti bekleyenlerin sayısı bir, bilemedin iki eldeki parmak sayısı kadardır memlekette. Futbol federasyonun ‘özerk’ yapıya sahip olması gelirini dilediği gibi dağıtabileceği anlamına gelmez, bunu da bilesin!

Madalyonun bir de sportif yüzü var!

İngiltere’de Roy Hodgson’ın, İtalya’da Antonio Conte’nin görevleri sona erince Fatih Terim, yeryüzünde en fazla kazanan ulusal takım teknik direktörü oldu. Almanya, sözleşme yenilediği Joachim Löw’e ne kadar ücret ödeyeceğini henüz açıklamadı ancak Fatih Terim’den fazla kazanmayacağı belirgin. Yer küredeki 206 ülke içinde ulusal futbol takımının teknik direktörüne en fazla ücreti ödemenin mantığını ‘kapitalizm’ gerçeği ile bağdaştırmak da olası gözükmüyor! Bu arada Euro 2016’da Portekiz’i şampiyonluğa taşıyan Fernando Santos’un yıllık kazancının 1 milyon 200 bin Euro olduğunu da asla unutmamak gerekli…

Yıldırım Demirören’in Sepp Piontek'in yardımcılığından 1993 yılında ulusal takımın teknik patronluğuna terfi eden Fatih Terim’in alt yapıyla ilgili projelerini açıklayacak olmasını ‘iftiharla’ belirtmesi ise bir başka trajedi unsuru. 20 küsur yılı aşkın süre ulusal takımında söz sahibi olan teknik adam yapacağını çoktan yapmış olmalıydı sanırım. Şu anda Fatih Terim’in atacağı adımı ya da adımları değil Fatih Terim’in 20 yıl önce attığı adımın başarısını ya da başarısızlığını tartışıyor olmalıydık. Fatih Terim’e biz de minnet duygularımızı sunup, ekleyelim; ‘Allah senden razı olsun Fatih Terim, 3.5 milyon Euro tutarındaki yıllık kazancını Türk Lirasına çevirmeyi kabul ettiğin için…’

Sevgili Fatih Terim, ayda bin 400 TL ile yaşamaya çalışan Türk insanı sana minnettar, federasyon başkanı Yıldırım Demirören gibi…