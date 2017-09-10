Necip Uysal’ın zorunluluktan sağ bek, Dusko Tosic’in ‘kadrolu’ stoper oynadığı takıma ‘gol’ atamayan Karabükspor’un ileri uç elemanları şansız değil, tartışmasız beceriksizlerdir. Üstüne üstlük ikinci sarı kartla dışarıda kalan Dusko Tosiç’in oyunun son yarım saatlik bölümündeki yokluğunu göz önünde bulundurursak durum Karabükspor adına daha da vahimleşir. Aslında son on beş dakikalık bölümde eşitliği sağlayacak gole yaklaştı ev sahibi Karabükspor ancak uzaktan çektikleri şutlarda Fabricio Agosto Ramirez’i aşamayı başaramadılar, ki Tolga Zengin’den sonra normaldir!..

Şenol Güneş’i sahaya sürdüğü kadro nedeniyle yermek bir kez daha kolaya kaçmak olur! Çarşamba gecesi oynanacak Porta maçını düşünen deneyimli teknik adam doğal olarak Ricardo Quaresma ile ulusal takımlarından ‘yol yorgunu’ dönen Gary Madel’i maç boyunca Atiba Hitchinson’ı ise uzun süre kulübede oturttu. Alvaro Negredo tercihinde ise ‘minik’ diyebileceğimiz bir hesabın peşindeydi! Negredo kimilerine göre alan açtı, zamanlaması yerinde paslar verdi ne var ki ‘yırtıcı’ ya da ‘iş bitirici’ forvet görünümünden fazlaca uzakta kalıverdi. Şimdi kim Şenol Güneş’e ‘Cenk Tosun yerine Alvaro Negredo’yu oynatmıyorsun?’ sorusunu yöneltebilir? Hangi yönetici ‘o kadar para ödeyip golcü transfer ettik ama kulübede oturuyor’ serzenişinde bulunabilir! Teknik direktörlerin böylesine opsiyonları mevcuttur! Dilerlerse futbolcuyu ‘vezir’ isterlerse de ‘rezil’ ederler. Şimdi Porto maçında Cenk Tosun’un sahaya tek golcü çıkacağından kuşkusu olan var mı?

Şenol Güneş’i Oğuzhan Özyakup ısrarı nedeniyle eleştirmek olası. ‘İyi de’ diyecek teknik adam ve devam edecek, “Görmediniz mi Hırvatistan ile oynanan ulusal maçta yaptıklarını…” Açıkçası buna da verecek yanıt bulmak zor!

Yetmez ama ‘evet’… Bu futbol Şampiyonlar Ligi bir yana lig için de yetmez sadece yenginin getirdiği üç puana evet, demekte Beşiktaş yandaşı. Beşiktaş sorununu orta sahada yaşıyor, belirgin…

Oğuzhan Özyakup ‘ben büyük futbolcuyum’ sendromunu aşıp, ‘baştan sağma’ yerine çalışkan, yaratıcı ve üretken futbol sergilemezse sorun daha da belirginleşecek. Oğuzhan Özyakup’un becerisi ortada ancak yetisini keyfi olarak sergilemesi rahatsızlık veren düzeye ulaştı. Ne yararlanmadığı penaltı vuruşu, ne de Ryan Babel’e attığı gol pası bu saptamayı değiştirmez.

Beşiktaş’ta şu sıralarda aksamayan, tekleyip aksamadığı gibi performansından ödün vermeyen öncelikli eleman Caner Erkin… Öylesine istemle oynuyor ki sol kanadın savunma elamanı mı yoksa açığı mı belirsiz. Beşiktaş, Karabükspor’a ilk yirmi dakikalık bölümde iki gol atar maçın sonlarına doğru da kıvranmazdı. Olmadı, olmamasını yadırgamamak gerekli zira Şenol Güneş bu takımla daha çok oynayacak!