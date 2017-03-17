T24 LogoT24 Logo

Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

17 Mart 2017

Turu, Aboubakar’ın kafası getirdi!

Gecenin rengini belirleyen Ryan Babel’in golleri oldu

Vincent Aboubakar rakibine sportmenlikten arınmış o gereksiz kafayı atmasa, tur bu kadar kolay gelmezdi kuşkusuz!..

Maçın başında öne geçiyorsun, ardından ikinci golü buluyorsun, kısa süre sonra da yediğin golle turu riske sokuyorsun. Bir sonraki adımda ise hareketli, üretken oyuncunun rakibine sporun ruhuyla bağdaşmayacak hareketi nedeniyle sahada bir kişi eksik kalıyorsun. Bir yerde terslik var, lakin turun haklı coşkusu, tersliğin üzerine örtmeye yetiyor hatta artıyor!  

Tabii ki Vincent Aboubakar da dahil olmak üzere emeği geçen herkesi kutlamalı, eleştirilere de bu gece için gem vurmalı. Hatta sokağa çıkıp bayrak sallamalı… Ne var ki birilerinin de olanı biteni objektif olarak aktarması gerekli!

Aboubakar söz konusu edepsizliği yapıp kırmızı kartla oyun dışında kalmasa Olimpyakos umudunu asla yitirmeyecek ve riskli oyunu tercih edecekti. Ancak Aboubakar’ın oyun dışında kalması takım arkadaşlarının toparlanmasına daha doğrusu sahada kenetlenmelerine vesile oldu. Ayrıca Oğuzhan Özyakup’a da gördüğü sarı kart için minnet duyulmalı! Zira Şenol Güneş, sarının kırmızıya dönüşeceği endişesini yaşayıp Necip Uysal’ı oyuna dahil etmeseydi karşılaşmanın gidişatı da değişmeyecekti! Bu değerlendirmeleri yaparken tek oyuncu; Ricardo Quaresma’yı ayrı tutma zorunluluğumuz mevcut. Görünen o ki, Quaresma, Beşiktaş için hem nimet, hem de külfet niteliği taşıyor. Her nimetin bir külfeti, her külfetin de bir nimeti var… Var elbette var da, Portekizli futbolcunun Beşiktaş’ın oyununu sekteye uğrattığı gerçeği ile yüzleşme zamanı geldi ve de geçti gibi!

 Her ne kadar atılan dört golden birini Aboubakar diğerini Cenk Tosun kaydettiyse de, gecenin rengini belirleyen Ryan Babel’in golleri oldu. Performans düşüklüğü yaşadığı iddia edilen Babel de hiç sorun yok. Problem; neredeyse tüm oyunun kurgusunu Ricardo Quaresma üzerine kuran takımın diğer elemanlarında! Babel attığı iki golde de  pas almadı, topu önünde buldu ve vurdu... İki kez pas aldı onda da top, henüz ‘çeteye’ dahil olamayan Matej Mitrovic’ten geliverdi! Şenol Güneş takımın patronu ve ivedi olarak çözüm üretmesi gerekli. Beşiktaş eşittir Ricardo Quaresma değildir. Bunu önce Portekizliye ardından da takımın diğer elemanlarına anlatmakla yetinmemeli, belleklerine kazımalı…

 

Olympiakos rekor düzeyde pas hatası yaptı, Yunanistan’daki ilk maçta da yapmıştı. İstanbul’daki skor onların için de sürpriz olmadı kuşkusuz. Buraya kadar gelmelerinin onurunu, gururunu yaşamaları gerekir. Beşiktaş içinse methiyeler yazılır… Oyunundan özellikle övgüyle söz etmemiz gereken öncelikle isimler ise kuşkusuz Gökhan Gönül, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson… Diğerleri de en az onlar kadar iyiydi ama doğrusu Gökhan Gönül dün gece bir tık daha ilerideydi tüm takım arkadaşlarından.

Zafer sarhoşluğu uzun sürmemeli, kupada ilk sekiz başarılı olarak görülmemeli, hatalar giderilmeli, hedef final olarak belirlenmeli ama çok daha önemlisi sirtaki çalarak rakibe saygısızlık edilmemeli. Bu önce Beşiktaş, ardından da sporun fair play ruhu ile bağdaşmaz…

Herkese alkışlar ama, ama en çok tribünleri İzmir Marşı ile inleten Beşiktaş yandaşına…

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

asena özkant24köşe yazısıbeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

Yazarın Diğer Yazıları

Siyaset yasak, mizah serbest!

Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..

Memleket hali sahaya yansıdı!

Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’

Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24