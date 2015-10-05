Şenol Güneş’in kulağına küpe!

Engin Bekdemir’in uzatma dakikalarında attığı sert şutta top kale direğine çarpmasa kulağına takılacak küpe ile geçişmeyecekti gece elbette ki sevgili Şenol Güneş…

Bu, sadece ‘uyarı’ niteliği taşıyordu. Futbolun doksan dakikalık mücadele olduğunu ve skor ne olursa olsun oyun disiplininden taviz vermemen gerektiğini unutmaman yönünde. Eskişehir deplasmanında Beşiktaş formasını terleten tüm elemanlar iyi oynadı da tek hatayı Şenol Güneş mi yaptı? Tabii ki ‘hayır’ ancak teknik direktörün görevi, aksayan oyuncuyu yedek kulübesine çekip sahaya alternatifini sürmek, bu arada da gerektiğinde oyun sistemine müdahale etmek değil mi? Deneyimli golcün Mario Gomez ile iki farklı öne geçmişsin, rakibin şu sıralar ligin en istikrarsız ve de kötü futbolunu oynuyor, sahada sertlik yok, tribünde baskı yok, kaldı ki ev sahibi ekibin galip gelme gibi istemi de yok! Sen yaptığın değişimlerle karşılaşmanın son anlarını hem Beşiktaş yandaşı hem de kendin için ızdırap dolu dakikalara çevirmeyi nasıl başarıyorsun?

‘Eskişehir karşısında hangi Beşiktaşlı futbolcu vasatı aşan oyun sergiledi?’ Sorunun yanıtı; iki gol atan Mario Gomez ile tek gün dahi profesyonelliğinden ödün vermeyen Atiba Hutchinson, biraz biraz da Ricardo Queresma ve yaptığı tek kurtarışla karşılaşmanın skoruna direkt etki eden kaleci Tolga Zengin. Gerisi fakirden de öte! Jose Sosa yaptığı pas hatalarının yanı sıra istemsiz futbolu ile pranga olup çıkıverdi sayısı fazlaca bol Beşiktaş atağında. Şayet Beşiktaş bu kadar çok top kaybını, hatalı pası, ‘gayrı ciddi’ oyununu ligde bir başka ekip karşısında sergilese sadece gol değil, fark da yerdi!

Sakatlanan Ricardo Queresma oyundan çıkıyor yerine Necip Uysal’ı alıyorsun. Sevgili Şenol Güneş, Portekizli oyuncu sağ kanadı başarıyla kullanmadı mı, Mario Gomez’e gol attırmadı mı, neden takımın ‘rot – balans’ını bozup, Cenk Tosun’a Queresma’nın görevini vermiyorsun? Nedense Cenk Tosun değil de Necip Uysal’ı tercih ediyorsun, ardından da Jose Sosa’nın yerine Olcay Şahan’ı dahil ediyorsun oyuna.

Yorgunluğu gözlenen Mario Gomez ile Cenk Tosun değişimini ise bitime az kala gereksiz yere yapıyorsun. Lütfen, ‘ortaya karışık’ enlemindeki değişimlerin ardından hücum elemanlarının hatalarını otur izle, sonra da özeleştiri yap. Oyuncu değişimlerinin ardından ne sağ kanat elemanı belli, ne de sol… Son dakikalarda oyun disiplininden kopan Gökhan Töre, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Olcay Şahan dörtlüsünün bir arada göbekten gol atma çabası ise ‘trajedi’ niteliğindeydi. Haftayı yengi ve liderlikle noktalayan Beşiktaş’ı göklere çıkarıp, ‘Süper Mario’ başlığı atma olanağı da vardı ancak gerçekle bağdaşmazdı. Beşiktaş attığının beş katını, Eskişehirspor ise hiç beklemediği anda eşitliği kaçırdı. Olan biten bundan ibaret…

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