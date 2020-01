Şenol Güneş’in ihaneti!

Hasbelkader bir-iki kez ‘muhteşem sol ayağı ile patlatan!’ yeteneği sınırlı Olcay Şahan’ı sahaya sürüp Ricardo Queresma’yı yedek kulübesinde oturtan teknik direktör her kim olursa olsun, egosuna yenilir ve takımına ‘ihanet’ eder ki dün gece Şenol Güneş de bunu yaptı. Koşturduğu kanadı kullanmayı beceremeyen, pas hatalarını bıkmadan yineleyen, rakip ceza alanı içinde anlamsız koşturan Olcay Şahan, ancak formsuz Ricardo Queresma’nın alternatifi olur gerisi teferruat… Anlamakta güçlük çektiğim Şenol Güneş’in bunu ‘hangi akla hizmet’ yaptığı! Şenol Güneş, Ricardo Queresma’yı geçmişte oyundan alındığı için kendisine gösterdiği tepki nedeni ile mi cezalandırıyor yoksa bilmediğimiz bir edepsizlik mi yaptı Portekizli futbolcu. Beşiktaş dün gece bir puanı Şenol Güneş’in inadına karşın almayı başardı, Medipol Başakşehir’den… Tam altmış dakika boyunca sahada dolanan Olcay Şahan yerini Ricardo Queresma’ya bıraktığında neler olduğunu taraflısı da tarafsızı da izledi. Üstüne bir de formsuzluğu tavan yapan Gökhan Töre kulübeye çekilip sahaya Cenk Tosun desteği gelince, Beşiktaş yediği iki gol sonrası koptuğu oyun disiplini yeniden ele aldı ve mücadeleye döndü. Şundan da eminim, siyah-beyazlı ekip iki gol yememiş olsa Şenol Güneş’in inadı nedeni ile Ricardo Queresma dün geceyi yedek kulübesinde tamamlardı! Portekizli futbolcu oyuna girdi ortalar sağdan-soldan art arda geldi ve sonunda da goller. Bir teknik direktör yitireceğini bilerek bunu yapar mı? Şenol Güneş, sanıyorum Tolga Zengin’in iki gol yiyeceğini hesaba katmamıştı. Bir de Tolga Zengin gerçeği var tabii. Denys Boyko’nun kaleyi devralmaması için her yol deneniyor. Yediği ilk gol için ‘Tolga Zengin yumurtladı’ yorumunu aklıselim Beşiktaşlılar yapar sadece. Ancak Beşiktaş’ın teknik patron Tolga Zengin’e güven duymayanlar değil!



Abdullah Avcı ile takımı Başakşehir’i sergilediklere futbol için kutlamamak ise mesleğe ‘ihanet’ olur. Edin Visca sen neler yaptın öyle? Tek başına rakibe karşı koydun zaman zaman. Savunma elemanları yenilen iki gole karşın başarılıydı. Beşiktaş’ı bir süre öylesine baskı altına aldılar ki siyah-beyazlı oyuncuların belirli kısmı bocaladı. Abdullah Avcı’nın bence haksız olarak gördüğü sarı kartlı Mehmet Batdal’ı oyundan alması, kusursuz hamleydi. Bir de karşılaşmada Ricardo Queresma dışında hakem faktörü vardı ki kelimenin tam anlamıyla evlere şenlik! Ali Palabıyık kartlarını kullanmayı beceremedi. Mehmet Batdal oyundan atmadığı için yaygara gereksizdi ancak Mahmut Tekdemir'in Oğuzhan Özyakup'un ayağına kasten basmasını görmezden gelmesi akıllara olmadık senaryolar getirmiyor değil! Dün gece sadece Ali Palabıyık hata yapmadı yardımcıları da ona ayak uydurdu. İki takımın ofsayt pozisyonları da ‘es’ geçildi. Tüm gelişmelere karşın yine de Beşiktaşlı yöneticilerin hemen hemen her maç bitiminde hakemleri suçlayan demeçler vermesi fazlaca itici olmaya başladı. Hakemi suçlamadan önce git teknik direktörüne de ki; ‘Hocam sen Queresma gibi yeteneği kulübede oturtuyorsun sonra Olcay’dan sucuklu yumurta yapmasını bekliyorsun!’ Beşiktaş yandaşı ise hakeme gösterdiği tepkinin dörtte birini Şenol Güneş ile oyunun ilk bölümünde dört gol pozisyonunu hovardaca harcayan Mario Gomez’e göstermeli. Şenol Güneş de hakemleri yermeyi alışkanlık haline getirmemeli. Hocam sen ilk önce kendi yaptığın hataları irdele, öz eleştiri yap ardından kimi ya da kimleri suçlayacaksan suçla ama öncelik kendi hataların! Mario Gomez ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendirip 4 gol atsaydı yine hakemi yerden yere vuracak mıydın? Beşiktaşlı olmak ayrıcalıklı olmayı gerektirir bunu öğrenecek zamanın olacak mı işte orasını şu anda kestiremiyorum!