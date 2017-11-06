Şenol Güneş'in ceket ile Negredo seçimi!

Sevgili Şenol Güneş kazağın, üzerindeki kareli ceketin ve de cebindeki kareli mendilin için eleştiri sunamam zira giyim, tamamen kişisel tercih meselesidir. Lakin, Alvaro Negredo’yu bitime iki dakika kala oyuna dahil etmeni, imkanlar elverdiği ölçüde yererim!..

İzmir deplasmanında iki farkla öndesin ve tartışmasız rakibinden üstün oynuyorsun. Alvaro Negredo için Valencia’ya 2.5 milyon bonservis bedeli, futbolcuya da tek sezonun ederi 4.35 milyon Euro ödüyorsun ve sen bu oyuncuyu oturtabildiğin kadar yedek kulübesinde oturtuyorsun. Fazla ödeme yaptıkları için yönetimin transfer ettiği futbolcuyu oynatma zorunluluğuna sahip değilsin elbette ki!.. Varsayalım Cenk Tosun sakatlandı ya da Caner Erkin gibi sinirlerine hakim olamadı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (haklı veya haksız) gazabına uğrayıverdi! Bu olasılık karşısında ne yapacaksın? Formsuz ve istemsiz Oğuzhan Özyakup inadında geç de olsa 'tornistan' yapıp tercihini Tolgay Arslan’dan yana kullanmaya nasıl başladıysan gel istersen bu kararını da bir kez daha gözden geçiriver. Ardından da dilersen sahaya bordo, olmadı mavi tonlarına sahip ‘röpteşambır’ ile çık! Sana uzanacak dilleri kesmesi benden!

Öncelik tabii ki İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez’in… Ev sahibi Göztepe maçın başında öylesine coşkulu, öylesine inanarak ve de istemli geldi ki Beşiktaş ceza alanı içine, Fabri art arda yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın kaderini, sonrasında da skoru belirleyen isim olup çıkıverdi. Şaşkınlığı kısa sürede üzerinden atan Beşiktaş, Anderson Talisca ile golü erken bulup nefes aldı. Tribündeki Göztepe yandaşları ise umutlarını yitirmeden 'çigdem çitletirkene' ev sahibi ekipte dün gece 'asfalyası atan' oyuncu beliremedi. Sadece ilk yarıda Ryan Babel’i sıkı ve sağlam markaja alan Brezilyalı futbolcu Kadu birazcık sivriliverdi, hepsi o…

Oyunun ikinci bölümünün başında katı defanstan sıyrılan Ryan Babel beceresiyle golü atıp aradaki farkı ikiyi çıkardığında tribündeki Göztepelilerin 'çiğdem' keyfi sona erdi. Kısa süre sonrasında Cenk Tosun skoru 3-0’a taşıdı ve karşılaşmanın getirisi belirginleşti. Bu arada da Nabil Ghilas attığı golle gecenin skorunu tescilledi.

Ne olduysa da ondan sonra oldu!

Nerede ise maçı ‘kusursuz’ yöneten hakem Hüseyin Göcek, Andersan Talisca’ya yapılan ‘net’ penaltı pozisyonunu gördüğü halde ‘es’ geçiverdi. Bir sonraki adımda da Necip Uysal’a faul yapan Göztepeli Leo Schwechlen’i ‘direkt’ kırmızı kartla oyun dışına attı. Bu karara şaşıran sadece Göztepeliler olmadı haliyle! Federasyon başkanı Yıldırım Demirören’in hakemler için toplu ‘kurşun döktürme’ organizasyonu yapması kaçınılmaz. Hakemler ‘nazara geliyor’ belli!

Beşiktaş zorlu İzmir deplasmanından dönerken kimi yandaş Gençlerbirliği maçında yitirilen puanlara yanardı, kimisi de Monaco maçında neden bu kadro seçimiyle çıkılmadığını sorguladı. Eleştirdiğimiz, yerdiğimiz teknik direktör Şenol Güneş de haklı olarak bıyık altından gülümsedi; ‘kazanan her zaman haklıdır…’