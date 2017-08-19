Şenol Güneş’i eleştirenlere!

Yitirilen iki puanla sınırlı olmayan ciddi bir sorun mevcut Beşiktaş’ta. Ve bu sorunun Şenol Güneş’ten kaynaklanmadığı da ‘gün gibi’ ortada…

Kuşku yok ki Şenol Güneş transferlerin bir çoğuna prosedür gereği ‘olur’ yanıtı vermiş, belki de vermemiş! Şayet yeni elamanlar Şenol Güneş’in istemi doğrultusunda transfer edilmiş olsalardı, deneyimli teknik adam Kasımpaşa maçına Cenk Tosun ile değil Alvaro Negredo ile başlar Oğuzhan Özyakup - Tolgay Arslan ikilisinden birisi yerini de Gary Medel’i tercih ederdi.

‘Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir’ özdeyişi ile bütünleşen bir Beşiktaş izledik Kasımpaşa karşısında, dün gece. Elbette ki sıcak ve aşırı nem oyuncular üzerinde fazlasıyla olumsuzluk yarattı ancak bu mazeretin ardına sığınmak kimseye fayda sağlamaz! Şenol Güneş’e sadece; Oğuzhan Özyakup’un ‘yetersizliğini’ artık kabullenmesi gerektiği gerçeğini anımsatma ‘ukalalığını’ yapabilirim! Oğuzhan Özyakup canı istediğinde sezon boyunca üç ya da dört maç beklenen ve ötesinde performans sergileme becerisine sahip. Ardından geneli titizlikle ve dikkatli irdelemeli!

Yedek kulübesindeki zenginlik; hem sahada ter dökenlerin, hem de Şenol Güneş’in üzerinde ister istemez baskı oluşturuyor ve çoğu futbolcu da bu nedenle ‘basit’ hatalar yapıyor. Kasımpaşa karşısında yitirilen iki puanın telafisi olası ancak gelecek ay oynanacak Avrupa Kupası maçında bu olanaktan yoksun kalacak Beşiktaş…

Şenol Güneş ne yapacak? Jeremain Lens’i mi, Cenk Tosun’u mu, Alvaro Negredo’u mu, Gary Madel’i mi kimi tercih edecek. Gelişi güzel yapılan transferler Şenol Güneş’i de Beşiktaş’ı da fazlasıyla zora soktu, kazanan ise tabii ki alışa gelmiş şekilde menajerler ve işbirlikçileri oldu!

Özeti şu; Beşiktaş’ın sorunu ‘iş olsun’ bağlamında transfer edilen futbolcular… Kasımpaşa maçında bireysel hatalar, atılan ve yenilen goller üzerine ahkam kesmek hem kolaya kaçmak, hem de yanıltıcı olur. Beşiktaş’ın bocalamasının ardından kaleci Fabricio Agosto Ramirez’i yermek ise hiç yakışık almaz.

Yönetimin ‘laf olsun torba dolsun’ enleminde gerçekleştirdiği transferler nedeniyle beliren zorlu süreci aşacak isim de yine Şenol Güneş olacak. Bu nedenle, ‘Onu oyuna geç aldın, bunu sahada tuttun’ eleştirileri anlamsız, Şenol Güneş ne yapsın? Takımın balansını Şenol Güneş bozmadı ki!..

Şurası gerçek ki Şenol Güneş’in işi çok zor…