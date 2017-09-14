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Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

14 Eylül 2017

Şenol Güneş'e saygılarımla!

Cenk Tosun’un attığı golden öte rakiplerinin tüm sertliğine karşın ayakta kalmayı başarması, unutulacak gibi değil

Geldiği günden bu yana yerdiğim, kimi zamansa yerden yere vurduğum Şenol Güneş, yanıtını dün gece sahada verdi; bana ve benimle benzeş düşünenlere!.. Artık Şenol Güneş ‘Porto’yu yenen ilk Türk takımının teknik direktörü’, benim içinse böylesine önemli bir maçta ‘büyük futbolcu sendromunu’ aşmayı başaramayan Oğuzhan Özyakup’u oyundan alma cesaretini gösteren teknik adam, bundan böyle… Bu nedenle de Şenol Güneş’e saygılarımla…

Ricardo Quaresma’nın Anderson Talisca’ya karşılaşmanın başında attırdığı gole karşın tribün ve ekran başındakiler temkinli, sahadaki Beşiktaşlılar ise tersine, coşkuya sahipti. Porto her ne kadar ayağa oynayıp, az top kaybıyla Beşiktaş ceza alanı içine rahat girdiyse de savunma elemanlarına takılıp kaldılar. Dusko Tosic’in köşe atışından gelen topu kendi kalesine göndermesi çok sayıda futbol tutkunu için şaşırtıcı olmadı elbette ki… Şaşırtan; Beşiktaşlı futbolcuların bu golün ardından oyun disiplininden kopmamaları ve rakibin baskısı karşısında, yılmamaları oldu. Ardından Cenk Tosun’un ‘müthiş’ golü geldi ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Beşiktaşlı futbolcuların sahadaki rahatlığı ve özgüvenleri ön plana çıkarken, Porto’da geriye düşmenin paniği belirginleşti. Oğuzhan Özyakup dışında aksayan futbolcu olmadı gibi… Tabii bu arada Oğuzhan Özyakup’un kaleye girmek üzere olan topu göğsüyle durdurduğunun altını da özenle çizmeli. Ancak mutlak golü engellemesi dahi ‘kötü’ futbolunun üzerini örtmeye yetmedi. Ve Şenol Güneş kulübesinde ‘yeter artık’ dedi; Oğuzhan Özyakup’u oyundan alıp yerine Gary Medel’i sahaya sürdü. Gary Medel’in oyuna dahil olmasıyla Oğuzhan Özyakup’un partneri Atiba Hutchinson’ın futbolu daha da keyifli olmaya başladı. Caner Erkin’in akıl dolu pasında Ryan Babel, Gary Medel ile ver-kaç yapıp attığı golle gecenin skorunu belirledi.   

Bu önemli yengide ön plana çıkan isim, Cenk Tosun oldu. Cenk Tosun’un attığı golden öte rakiplerinin tüm sertliğine karşın ayakta kalmayı başarması, unutulacak gibi değil. Diğerlerinin performansı da belleklerde yer etti tabii ki… Dün gece görüldü ki Oğuzhan Özyakup bir süre yedek kulübesinde oturacak yerini de Gary Medel alacak… Dün gece bir hakem izledik, sahada futbol oynanması için çabalayan ve kendisini ön plana çıkarmayan, ancak bizim değil ligde maç yöneten hakemlerin izlemesi önemliydi…

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