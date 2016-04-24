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Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

24 Nisan 2016

Şenol Güneş’e karşı tek puan başarıdır!

Belki de Şenol Güneş’e saygı duyup teknik adamı hiç yermemeli, doğal karşılamalı...

Goller, direkten dönen toplar, oyuncuların üst düzeydeki bireysel hataları ile belleklerimizde yer edecek bir karşılaşma izledik. Beşiktaş’ın Manisa deplasmanından tek puanla dönmesi kesinlikle başarısızlık olarak algılanmamalı, aksine Şenol Güneş’in varlığına karşın ‘başarı’ kabul edilmeli! Gökhan Töre ile Cenk Tosun’u yedek kulübesinde oturtup Olcay Şahan’ı sahaya süren, Denys Boyko’yu kadroya dahi almayan Şenol Güneş iyi insan, hoş insan, sevecen insan ancak Beşiktaş’a teknik direktör olacak yetiye sahip değil. Şenol Güneş öylesine ‘ketum’ ve anlaşılması zor kriterlere sahip ki, yediği hatalı gol nedeniyle kaleci Denys Boyko’yu bir kalemde silebiliyor ama çok daha vahim hatalar yapan Trabzonlu Tolga Zengin’i asla kesmiyor. Sahada ne yaptığını sadece benim değil kimsenin anlayamadığı Olcay Şahan’ı her maç oynatıyor buna karşın Gökhan Töre ile Cenk Tosun gibi maçın kaderini değiştirebilecek yeteneğe sahip oyuncuları yedekte oturtuyor. Takım, Andreas Beck’in hatasıyla gol yiyor, bir sonraki hafta deneyimli Alman oyuncu kızağa çekiliyor ne var ki  ‘kendi adamları’ zincirleme hatalarını yineliyor ama bunları görmezden geliyor. Bir teknik adam koca sezon boyunca rakibe göre oyun taktiğinde değişkenlik uygulamaz mı? Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile buralara gelmesi başarıdır, bu başarının ardında teknik heyet becerisi değil de futbolcuların istekli oyunları ve yetenekleri vardır. Akhisar karşılaşmasında açık ve net görüldü ki,  Cenk Tosun bu takımın vazgeçilmezidir, İsmail Köybaşı gönderilmesi gerekenidir, Tolga Zengin ise felaketidir…

Bitime dört maç kala deplasmanda iki kez öne geçiyorsun Alexis Delgado, İsmail Köybaşı ve Tolga Zengin’in hataları nedeni ile sahadan eşitlikle ayrılıyorsun, olur futbolda böyle şeyler…          

Doğal karşılamalı, belki de Şenol Güneş’e saygı duyup teknik adamı hiç yermemeli. Hatta yöneticilere destek verip İsmail Köybaşı ile Tolga Zengin’in sözleşme yenilemesini de izlemeli. Ancak o zaman tarafsız değil yandaş olup çıkarız, bizim görevimiz ise gözlemlerimizi yansız aktarmak. Sevgili Şenol Güneş sayısını anımsamadığım kadar teknik direktör izledim ama hiç birisi atılan golden sonra hoplayıp, zıplamadı nerede ise tümü efendice yerinde oturdu. Sadece şampiyonluk maçında kulübesinden çıkıp oyuncularına sarılanlar bile vardı içlerinde!

Üç gol atan Hugo Rodallega’yı engelleyemeyen savunma hattı bizlerin değil Şenol Güneş ve ekibinin istemi ile oluşturuldu. Güneş istemedi Ramon Motta, Antalyaspor’a gönderildi, İsmail Köybaşı alternatifsiz kaldı bu da Şenol Güneş’in seçimi. Sevgili Şenol Güneş her şey tamam da, Serdar Kurtuluş’u oyundan alıp yerine Olcay Şahan’ı çekmek neyin nesi? Görev yaptığı kanadı mükemmel kullanan Ricardo Queresma’yı dışarı çıkarıp Olcay Şahan’ı inatla sahada tutmak niye? İşte bu nedenle  Beşiktaş’ın teknik direktörü olmazsın. Olursun da sezon bitiminde kendine yeni takım ararsın! Beşiktaş şampiyonluğu yitirirse bunun öncelikle sorumlusu sen olacaksın bunu sakın unutma. Ve lütfen Beşiktaş’ın attığı gollerden sonra artık çocuklar gibi hoplayıp, zıplama zira Beşiktaşlılar takımlarının gol atmasını kanıksayan insanlardır, onlar halktır…

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