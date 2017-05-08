Şenol Güneş ile olmaz…

Şenol Güneş yaratıcılıktan fazlaca uzak, ‘sıradan’ bir teknik adam… Marcelo Guedes, 90 + 4’de Fabricio Agosto Ramirez’in hatalı çıkışı nedeniyle topu kendi kalesine gönderip salt takım arkadaşlarını değil Fenerbahçeli futbolcuları bile şaşırtmasa da öngörümde değişlik olmayacaktı, nitekim; Beşiktaş’a geldiği, üstüne üstlük şampiyonluğu kazandırdığı günlerde de olmamıştı!

Şenol Güneş attığına çok sevindi ama kaçırdıklarına kızıp Vincent Aboubakar’ı oyundan aldı ve Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Kendisinin gözden kaçırdığı ise Aboubakar’ın sahayı enlemesine değil sıkça boylamasına kat edip savunmaya yardım etmeseydi, hem de ‘canla başla.’ Sahada Fenerbahçe’ye nefes aldırmayan, oyunun kontrolünü tamamıyla ayağında tutan Beşiktaş’a ilk darbe rakibinden değil kendi teknik patronundan geldi. Martin Skrtel ikinci ‘sarı’ kartla oyun dışında kaldığında Şenol Güneş bir başka ‘dahiyane’ değişim daha gerçekleştirdi ve ‘vasat’ futbol sergilese de takımın dün geceki ‘denge’ unsuru Anderson Talisca’yı yedek kulübesine çekip Gökhan İnler’i sahaya sürüverdi. Başakşehir maçı sonrası çok sayıda oyuncuyu küstürdüğünü söylerken bunu kastetmemiştik ki! Şenol Güneş ‘sıradan’ teknik adamın yapacağı Beşiktaş teknik direktörünün yapmaması gereken bir başka hataya daha imza atmış oldu. Bu arada kötünün de ötesindeki Fenerbahçe’de Josef de Souza da oyun dışında kaldı.

1 – Fenerbahçe’nin sahadaki yetisizliği, beceriksizliği, isteksizliği 25’inci dakikada belirginleşti ve Beşiktaş oyunu tamamen kontrolü altın aldı.

2 - Fenerbahçe, Beşiktaş kalesine ilk şutunu 80’inci dakikada çekti.

3 – Fenerbahçe oyunun sonunda da olsa sahada 9 kişi kaldı.

4 – Maçı izleyemeyen futbol tutkunu, 3 anekdotu okuyunca Beşiktaş’ın farklı kazandığına inanır.

Beşiktaşlı futbolcular bir tane atıp çok kaçırdılar ancak oyunun kontrolünü mütemadiyen ayaklarında tuttular. Dengelerini bozan ise önce hakemle tartışan Volkan Demirel ardından da Ricardo Quaresma’yı tahrik etmeye çabalayan Hasan Ali Kaldırım değil ‘çok bilen’ Şenol Güneş oldu!

Şenol Güneş’in Beşiktaş ile beraberliği Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Simon Kjaer'in ağzını sıktığında noktalanmalıydı. O maçta Fenerbahçeli futbolculara küfür eden yardımcısının görevine ise soyunma odasında son verilmeliydi. Özeleştiriden özenle kaçıp ‘penaltımız verilmedi’ ithamını yönelten yönetici taifesine ne demeli! Doğru, Hasan Ali Kaldırım’ın kendisini ‘kaldırdım taşı’ boylamında Ryan Babel’i önüne döşemesi tabii ki ‘penaltı’ kararını gerektiriyordu. Peki, Beşiktaşlı yöneticilerin yitirilen 2 puanının ardından sığınmaları gereken mazeret bu mu olmalı? Şenol Güneş, Beşiktaş’ın değil sıradan bir süper lig ekibinin teknik direktörü olabilir önce bu gerçeği kabul edin ve adımlarınızı ona göre atın, ardında da hatayı hakemlerde ve başkalarında arayın.

Onca pozisyonu hovardaca harcayan Beşiktaşlı futbolcuların hiç mi sorumluluğu yok? Fazlasıyla var ama onları yönlendirmek ve de yönetmek Şenol Güneş’in işi, kolay gelsin...