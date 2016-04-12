Şenol Güneş ile Beşiktaş’ın işi çok zor!

Stat harika, zemin kusursuz, atmosfer şahane, taraftar muhteşem, gerisi soru işaretleriyle bezenmiş durumda! Tarihe hangisi not düşülecek? Zemin mi, atmosfer mi, taraftar mı yoksa stadın gerçek sahiplerinden yoksun açılış organize eden başkan Fikret Orman mı? Elbette ki hiçbirisi… ‘Vodafone Arena’ adı verilen yenilmiş statta Bursaspor ağlarına ilk golü atan Mario Gomez, öncelikli anekdot olarak yerini alacak spor tarihinde. Kimi gün üzerinden 4 kez geçtiğimiz Boğaziçi Köprüsü’nü inşa edenlerin adlarının anımsanmaması ile özdeş bir durum söz konusu doğal olarak!

Beşiktaş yeni stadının açılış maçında Bursaspor’u 3-2 yenerek oldukça önemli avantaj elde etti ancak!.. Objektif irdeleme yetisine sahip Beşiktaşlılar puan avantajına karşın şampiyonluk için hala temkinliler. Bunun nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş’in anlamakta güçlük çekilen hamlelerinden kaynaklanıyor. Şenol Güneş, Beşiktaş için fazlaca önem taşıyan Bursaspor maçına Andreas Beck ile değil de Serdar Kurtuluş ile başlıyor. Tabii ki Serdar Kurtuluş da başarılı futbolcu ve oynaması gerekli ancak maç eksiği var. Andreas Beck’in yedeğe çekilmesinin nedeni belli, Kasımpaşa maçında yenilen goldeki hatası. O zaman sorarlar Şenol Güneş’e ‘hocam bu takımda tek hata yapan Andreas Beck mi?’ Ve sorular art arda gelir; ‘Gökhan Töre ile sorunun nedir? Cenk Tosun’un oynaması için ağzı ile kuş mu tutması gerekli? İsmail Köybaşı neden vazgeçilmezin?’ Uzar gider sorular…

Bursaspor önünde 3-1 öne geçmişsin, 4’ü belki de 5’i bulman olası vazgeçilmezlerinden Olcay Şahan’ı dışarı alıp sahaya Necip Uysal’ı sürmek neyin nesi sevgili Şenol Güneş? Bir iki sezon önce ‘geleceğin yıldızı’ dediğimiz Necip Uysal ne yazık ki performansını ve oyun anlayışını geliştiremez ise kayan bir yıldız olarak yer edecek belleklerimizde. Bursaspor skoru 3-2’ye getirip aradaki farkı bire indirdiğinde senin gibi deneyimli bir teknik adam nasıl iki savunma oyuncusunu çıkarıp yerlerine başka savunma oyuncuları alır? Sıradan Anadolu takımı çalıştırsan neyse de sen Beşiktaş’ın teknik direktörüsün ama sanıyorum sezonun sonu gelirken bunun farkına hala varamadın. Beşiktaş, Bursaspor’u yendi ama tribündekiler ve ekran başındakiler son 15 dakikayı diken üzerinde izledi sayende! Madem Andreas Beck’e bu kadar güveniyorsun o zaman neden sahaya direkt sürmüyorsun? Başkası olsa sana ‘korkak’ derdi ama ben diyemem zira saygısızlık olur! Beşiktaşlı oyuncuların her birini ayrı ayrı kutlamalı üzerlerindeki çok ağır ‘baskıya’ ve de Şenol Güneş’in anlamsız değişimlerine karşın kazanmayı başardıkları için. Ayrıca karşılaşmanın hem ilk, hem de ikinci yarısının başındaki baskılı oyunları alkışa değerdi. Beşiktaş evine döndü dönmesine de Şenol Güneş’in yedek kulübesindeki oyunculara dönmesi şampiyonluk için daha fazla önem taşıyor. Hakem Barış Şimşek bu maç için yeterli gelemedi. Ricardo Queresma’ya kırmızı kart göstermesi normaliydi ancak Hajime Hosagai’yi oyundan çok dana önce atması gerekiyordu.