Şenol Güneş, Fabri’yi nasıl kesecek?

Maç bir yana Fabricio Agosto Ramirez diğer yana, elbette ki benim için! Şenol Güneş Galatasaray derbisinde kaleyi kime emanet edecek Fabri’ye mi yoksa Tolga Zengin’e mi Akhisar maçı sonrası… Genç Fabri hata yapmadığı gibi güven ihtiva etti doksan dakika boyunca kalesinde, gerek pozisyon hatası yapmayarak gerek refleksler olarak. Bu nedenle Şenol Güneş’in yapacağı seçimin merakı maçın önüne geçiverdi ‘bazılarımız’ için!..

Anderson Talisca’nın golü dışında bir de Caner Erkin’in vuruşunda topu kendi kalesine gönderen Hugo Rodellaga kafası vardı, gerisini bir kalemde hızlıca geçiniz! Deplasmanda iki farkla kazanan takım eleştirilir mi tabii ki eleştirilir, daha farklı kazanıp kusursuz oynasalar bu kez de Şenol Güneş’in giydiği gömlek eleştirilir, kaldı ki ortada epey ‘kusur’ mevcuttu Akhisar karşısında Beşiktaş adına… Oyun Anderson Talisca’nın üzerine yıkılıverdi bir anda! Oysa görüldü ki Talisca yetenekli bir o kadar da çalışkan futbolcu ancak şu an için Beşiktaş’ı yönlendirecek ve yönetecek deneyime sahip değil, belki ileride olur, orası ayrı elbette. Geriden başlamak gerekirse; Gökhan İnler ile uyum sağlamakta zorlanan Atiba Hutchinson zorlandı doğal olarak. İlerleyen günlerde, ‘Atiba ile Gökhan İnler yan yana oynamaz’ tartışmasının başlayacağından kuşku duymuyorum hem de hiç! Atiba Hutchinson oyunu geride kabul edince Beşiktaş’ın orta saha elamanları kısmi sekteye uğrayıverdi. Şenol Güneş’in ‘vazgeçilmezi’ Olcay Şahan’ı değerlendirmek artık fazlaca gereksiz geliyor bu nedenle de onu ‘yok’ sayıyorum! Diğer kanat elemanı Ricardo Queresma ise özellikle ilk yarıda beklenenden çok, çok uzaktaydı. Eski formunu ama daha önemlisi oynama ve skora direkt etki etme istemini yakalayamaz ise önce Beşiktaş’ın sonrasında teknik kadronun işi epeyce zor.

Anderson Talisca çabalıyor, koşuyor ama nereye kadar, bir futbolcu tüm takımın yükünü ne kadar süreyle sırtlanabilir? Cenk Tosun kendisine güvenenleri ‘mahcup’ etmemek için çok daha fazla çabalamak zorunda, aksi takdirde Vincent Aboubakar’a yedek kulübesinden ‘bakar’ bu da yetmezmiş gibi bakarken saçını başını yolar! Gökhan Gönül ‘nekahet’ döneminden çıkmış gibi, bu nedenle de bekleneni şimdilik veremiyor, son derece doğal. Zira Gökhan Gönül’ün sorununun fiziksel değil psikolojik olduğu inancındayım, sadece biraz zaman… Caner Erkin’e söyleyecek bir şey yok zorluk çekmediği gibi fazlasını veriyor, çabalıyor. Beşiktaş art arda kazanıyor belki de sergilenen oyuna ve sergileyen oyunculara daha sevecen yaklaşıp eleştirmemek, üstüne üstlük onları göğe çıkarmak gerekli. Ne var ki hepimiz gayet iyi biliyoruz Şampiyonlar Ligi’nde rakipler Akhisar Belediyespor enlemindeki takımlar değil! Beşiktaş’ın başarılı olması için çok daha iyi oynaması gerekiyor bu nedenle de bizim yaptığımız ‘ukalalıklara’ anlayış göstermeli siyah-beyazlı ekibin fanatikleri! Deplasmandan üç puanla dönen Beşiktaş için methiyeler yazmak çok basit zoru aksayanları ve aksayan sistemi işaret edebilmek… Hakem Bülent Yıldırım ise fazlaca şanslıydı yaptığı ‘bariz’ hatalara karşın. İşini bilen Şenol Güneş’in oyunca seçiminde ince eleyip sık dokuması bir zorunluluk hani ‘rotasyon’ denilen bölümde!..