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Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

29 Mayıs 2017

Şaibesiz şampiyonluk kutsaldır!

Şaibesiz şampiyonluktaki emek sahiplerine gelsin alkışlar…

Sezon boyunca en başarılı ve istikrarlı futbolu sergileyen Beşiktaş’ın beklenen şampiyonluğunun rakipleri için ders niteliği taşıdığı inancındayım. Sanıyorum tribünleri dolduran cefakar Beşiktaş yandaşını en az şampiyonluk kadar gururlandırıp, onurlandıran da bu başarının son zamanlarda kanıksamak zorunda bırakıldığımız ‘şaibelerden’ arınmış, saflığı ve temizliği!..

Yanlısı da, yansızı da onlarca hafta tanıklık etti; Beşiktaş’ın sahadaki aksamayan, tökezlemeyen performansına. Çoğunda kusursuza yakın oyun izlediler, azında taktiksel ve bireysel hataların getirisi puan kayıplarını. Ve gördüler ki mağlubiyetler sonrası sentetik mazeret yaratıp ardına sığınmadı Beşiktaş, maçları da hakem düdükleri ile değil ayaklarının, bileklerinin hakkıyla kazandılar sahadakiler…

Bu nedenle de şaibesiz şampiyonluk kutsaldır!

Eleştirilmesi gereken onlar var elbette ancak şampiyonluk gecesine istinaden ‘pas’ geçmeli, sonrasında da demeli ki,  formadaki 3’üncü yıldız ‘borçların tutarını’ azaltsın, gereksiz transferler için ‘paralar’ saçılmasın, yönetim ise Beşiktaş’ın ‘halkın takımı’ olduğunu hiç ama hiç unutmasın…

Şaibesiz şampiyonluktaki emek sahiplerine gelsin alkışlar…

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