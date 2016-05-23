Reza Zarrab’ın gözlerindeki ışığı alan Fikret Orman!..

Reza Zarrab'ı tutuklayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmaya Beşiktaş Kulübü ile başkanı Fikret Orman’ın adının da karışması dikkat çekici geldi, doğal olarak. Haberdar’ın Washington muhabiri İlhan Tanır’ın haberine göre, listede Beşiktaş ve başkanı Fikret Orman’ın adının da yer aldığı iddia ediliyor.

T24’teki haber aynen şöyle:

Listedeki bir başka ismin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğu söyleniyor. Geçen yıl Zarrab'a Vodafone Arena’dan 1.2 milyon liraya loca satmasını “Arkadaş Beşiktaşlı ve parasını ödeyerek loca almak istemiş. Almış” diyerek savunan Orman, İranlı işadamını tanımadığını ve herhangi bir işbirliğinin bulunmadığını söylemişti. “Zarrab paranın bir kısmını Türkiye’de bu kulüple anlaşıp menajerlik ve reklam şirketi üzerinden aklamış, usulsüz futbolcu transferleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla hem kulübe katkı verip hem de parasını aklamış. Fikret Orman da bu trafikten faydalanmış…”

Haber şimdilik ‘iddia'dan ibaret elbette ki, zaten aksini düşünmeyi aklına dahi getirmek istemiyor insan! Beşiktaş, Fikret Orman ve Reza Zarrab üçgenindeki kronolojiye bakınca ilginç anekdotlar çıkıyor karşımıza. Fikret Orman kısa geçmişte; “Ben Reza Zarrab'ı hiç tanımam. Ama kendisi iyi bir Beşiktaşlıdır. Bu Reza Zarrab suçlu mudur? Bu arkadaş aranıyor mu? Polisler peşinde mi? Ben Reza Zarrab denen arkadaşla iş ilişkisi mi kurmuşum? Bir iş mi yapıyorum? Reza Zarrab loca aldı diyorlar. Size soruyorum. Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” açıklamasını yapıvermiş.

Sevgili Fikret Orman’ın sorduğu soruların bazıları, yanıtını deniz aşırı ülkede buluverdi. ‘Reza Zarrab suçlu mudur?’ Polis peşinde mi?’ diyen Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman’ın merakını oldukça uzaktakiler giderdi, kader!

Fikret Orman ayrıca demiş ki, “Reza Zarrab da Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Bana baktığında gözünde Beşiktaşlı ışığı aldım Reza Zarrab'ın.” Amerikalı savcı Preet Bharara ise Reza Zarrab’ın gözlerinde ne gördü bilemiyoruz! Zaten bizi de burası değil daha çok söz konusu iddia ilgilendiriyor.

Bir arkadaşım dedi ki, “Fikret Orman’ın başkan seçildiği ilk dönemdeki çekingen bakışları ile son zamanlarda kendin son derece emin bakışları arasında çok ama çok fark var…” Doğaldır, Beşiktaş’a yeni stat kazandırdı, şampiyonluk kazandırdı, Reza Zarrab’ın gözlerindeki Beşiktaşlılık ışığını aldı, 580 milyon liralık borcu tutarını 1 milyar 400 milyon liraya taşıdı tüm bunları yapmak kolay iş değil!

Şimdi oturup, haziran ayındaki duruşmaları bekleyeceğiz. Söz konusu iddiada gerçeklik payı olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Diğer yandan da ‘Yok olmaz öyle şey, Beşiktaş Kulübü başkanı Reza Zarrab’ın parasını aklamasına yardımcı olup bundan da çıkar sağlamamıştır, bu kuru iftaradır, Amerikalılar yalancıdır’ diyeceğiz elbette!..